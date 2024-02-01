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    Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    @ Zuma\TASS

    1 февраля 2024, 09:10 Мнение

    Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Как сообщается, против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело. Происходит это на фоне бурной сетевой кампании, требующей ей всяких суровых кар. Петицию с требованием уволить ее подписали почти 300 тыс. человек. И тут хочется заметить, что, при всем возмущении поступком проводницы, происходит что-то не то.

    Я люблю котов. Они пушистые, у них смешные мордочки, они трогательно мяукают. Коты сразу вызывают безотчетную симпатию. В отличие от людей, преступления котов исчерпываются тем, что они могут подрать мебель или нагадить в тапки. Мой кот умер от старости несколько лет назад – и я понимаю, что потерять кота может быть настоящим горем для всей семьи.

    Разговоры о том, что не стоит убиваться по коту, когда вокруг происходит множество гораздо более тяжелых трагедий, в такой ситуации совершенно не помогают. Выкинуть на мороз кота, тем более такого, у которого есть любящие хозяева, – бессердечный поступок, который вызывает инстинктивное возмущение. Это все понятно, и спорить тут не о чем.

    Но когда я обнаруживаю в Сети мегатонны ненависти в отношении проводницы, мне приходится задуматься о том, что черствость по отношению к бедному животному – не единственная форма зла в этом мире. Люди очень легко срываются в ненависть – причем особенно легко, когда они видят индульгенцию в том, что объект ненависти сам виноват и вообще плохой человек. А безвестная проводница – к тому же маленький и совершенно чужой человек. Не вредная соседка, с которой и дальше жить, не придирчивый начальник на работе, не сильный человек, которого лучше не задевать, а какая-то совершенно посторонняя женщина, в которую можно кинуть камнем совершенно безопасно и, более того, с чувством нравственной правоты – она же сгубила котика!

    Беда в том, что совершить поступок, который потом, по прошествии какого-то времени, будет выглядеть верхом бессердечия, нетрудно. Для этого не нужно быть особенно злым человеком. Можно быть просто усталым, или раздраженным, или быть под давлением других людей, или просто не задумываться о последствиях. Конечно, мы обычно не совершаем хладнокровных, обдуманных злодеяний, но вот от того, чтобы внезапно попасть в непредвиденную ситуацию и повести себя в ней не лучшим образом, никто не застрахован. Как никто не застрахован от того, чтобы сделаться объектом бурной сетевой ненависти, по своим масштабам совершенно несообразной проступку. Особенно если вы маленький человек на низкооплачиваемой работе, случайно попавший в скрещение прожекторов.

    Интернет создает ощущение безопасности – когда не приходится отвечать за слова. В нем легко возникает чувство единства (мы все вместе против ужасной проводницы) и живого участия в чем-то важном – вот, мы не пассивные жертвы независящих от нас событий, мы можем встать и покарать зло. Это происходит и у нас, и в других странах. Западная Cancel Culture – явление того же порядка. Бдительная Сеть обнаруживает плохого человека – он (или она) несколько лет назад ругнулся на камеру расистским ругательством, напился, выругался, сломал деревцо, сделал что-то неодобряемое – и вот уже растущая, как снежный ком, толпа сетевых прокуроров требует «справедливости».


    Злодей должен быть показательно уволен, изгнан, исключен и оставлен без средств к существованию. Извиняться на камеру – и выкладывать это на весь мир – не помогает, потому что не существует никакой инстанции, которая могла бы сказать «хватит» и прекратить преследование. Корпорации испуганно разрывают контракты или сообщают, что такой-то у них больше не работает. Причем эта травля проходит под знаком «демонстрации добродетели» – мы травим других потому, что мы очень хорошие, добрые, сострадательные, неравнодушные люди с высокими принципами.

    Так и у нас – сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (Прит.12:10).

    Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям. Христианство (хотя не только оно) учит, что ненависть разрушает душу; желая кому-то «гореть в аду», ты сам направляешься именно к аду. Все мы грешники и все мы нуждаемся в снисхождении – и оно будет нам оказано, если мы будем снисходительны к другим.

    Тем более не стоит решать судьбу человека под давлением сетевой ненависти. Проводница поступила неправильно, но выкидывать ее на мороз вслед за котом определенно не стоит.

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