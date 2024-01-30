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    Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    30 января 2024, 11:58 Мнение

    Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

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    Запугивание, лесть и просто клоунада – так можно охарактеризовать статью в The Economist начальника Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко под редакционным заголовком «Главный шпион Украины утверждает, что ее соглашение о безопасности с Великобританией меняет правила игры».

    Литвиненко и его контора мало медийно раскручены, пожалуй, в наименьшей степени среди спецслужб Украины. Служба внешней разведки была создана в 2005 году на основе управления разведки СБУ (из нее при Ющенко как раз вычленяли «лишние» функции). При этом кадровый состав был в значительной степени изменен и специфика самой службы сейчас не очень понятна. И интересно, что The Economist заказал статью в поддержку соглашения о безопасности между Великобританией и Украиной персонажу, который даже на Украине малоизвестен. Итак, что пишет Литвиненко?

    По его мнению, «цель войны России на Украине – уничтожить Силы обороны Украины». Насколько мы понимаем, такая цель никогда не ставилась. Это следует просто из действий Российской армии с начала СВО. Но Литвиненко на этом не останавливается, потому что эта цель, оказывается, Россией… действительно не ставится!

    Оказывается, «цели включают в первую очередь аннексию украинских территорий, которые были объявлены «историческими русскими землями» политическим руководством в Москве; и создание политического образования, которое полностью зависит от Москвы в управлении теми украинскими землями, которые не могут быть аннексированы напрямую».

    Опять же, из Минских и Стамбульских соглашений ничего такого не следует. Напротив, Россия последовательно выступала за сохранение территориальной целостности Украины (при расширении прав регионального самоуправления) и проведение ею самостоятельной политики (которая естественным образом предполагает широкое экономические сотрудничество с ЕС просто потому, что это выгодно). Однако, как оказалось, Киев скорее откажется от Донбасса, чем даст ему автономию. Да и к независимости украинские руководители испытывают инстинктивное отвращение. Но и это тоже не цель! Победа над Украиной должна помочь России восстановить контроль над постсоветским пространством и снизить влияние Запада. «В результате в течение нескольких лет будет установлен новый, многополярный мировой порядок, при котором наиболее важные вопросы будут решаться рядом конкурирующих крупных держав, включая Россию».

    Особенно смешно в этом месте то, что The Economist – британское издание, а Великобритания сейчас активно ищет свое место в новом, многополярном мире, распихивая локтями ЕС и США, пытаясь соорудить некий геополитический блок на основе Британского содружества наций (вспомним недавнюю секретную конференцию в Саудовской Аравии, где англичане пытались уговорить свои бывшие колонии присоединиться к «формуле мира»). Разумеется, понимают это далеко не все читатели The Economist – для большинства есть жвачка по поводу нерушимого единства Запада против «российских варваров».

    Ничуть не менее смешным должен выглядеть и следующий тезис: «Россия и ее сообщники (…) борются грубой силой за создание нового мирового порядка, в то время как многие на Западе в первую очередь стремятся использовать мягкую силу для сохранения старого порядка, возникшего в результате холодной войны».

    Интересно, что тут Литвиненко без всякого злого умысла сказал правду – «порядок, основанный на правилах» (точнее, на праве США рулить, как захотят) возник по итогам холодной войны. Это важно – ему хватило ума не апеллировать к «ялтинскому миру» (но это и понятно – в «ялтинском мире» никакой «независимой Украины» под управлением США и Британии предусмотрено не было). Проявлением этого порядка стало признание «независимости» Косово и поддержка неонацистского режима на Украине.

    Кстати, если мы вспомним, каким образом было получено «независимое Косово» (читателям The Economist помнить об этом не полагается), то аргумент Литвиненко по поводу «мягкой силы» повиснет в воздухе. Чтобы выйти из этой ситуации, Западу нужно организовать «победу» Украины, инструментом чего является подписание соглашений о безопасности с Украиной. Это, разумеется, ерунда.

    Во-первых, распад нынешней однополярной системы – объективный процесс, украинский кризис – только один из конфликтов. При всей его важности нынешний Pax Americana все равно распадется, а конфликтных точке на карте мира слишком много, причем некоторые из них выглядят более опасными (хотя не факт, что действительно являются таковыми: например, грозные заявления лидеров обеих Корей имеют, скорее, ритуальный характер).

    Во-вторых, как мы уже заметили, одной из сил, которые качают «старый порядок», является Великобритания, а одним из методов – подписание соглашения о безопасности с Украиной. Есть основания полагать, что Вашингтон не в восторге от этой инициативы лондонских партнеров. Правда, единственный сигнал неодобрения со стороны Вашингтона состоит в том, что сами США подписывать такое соглашение с Украиной не спешат.

    В-третьих, уделять именно соглашению о безопасности с Украиной особого смысла оснований нет – ведь до этого уже были соглашения Турция – Азербайджан и Франция – Армения. Литвиненко об этом, конечно, знает, но поясняет – дескать, «это первое в своем роде соглашение, затрагивающее ядро бывшей Российской империи» (в смысле – часть территории исторической России).

    Тут он отчасти прав. Вообще, на этой территории чего только не было с XVIII века – и владения Великого княжества Литовского, и владения Речи Посполитой, и целый выводок государственных образований времен Гражданской войны (причём Вооруженные силы Юга России вообще себя сепаратистами не считали), и рейхскомиссариат «Украина». Ничего нового.

    Завершается статья Литвиненко двумя тезисами, которые описывают представления украинского режима о своем месте в мире.

    Первое: соглашения о сотрудничестве в области безопасности «постепенно перемещают Украину в западное пространство безопасности, не требуя присутствия западных войск на украинской земле».

    По сути, это признание за Украиной статуса ЧВК на службе Запада. Об этом же говорит, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: «Мы предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, даете нам оружие и деньги, а мы закончим работу». Этот же статус, по сути, зафиксирован в соглашении с Великобританией: «участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь».

    Второе: соглашения о безопасности «приучают мир к участию Украины в Североатлантическом союзе».

    А вот это категорически неверное суждение. Что за чушь – принимать ЧВК в военный блок государств? С тем же успехом можно придать американской ЧВК «Академия» статус государства.


    Украина теоретически может быть членом НАТО – США обвешали ЕС и НАТО несамостоятельными «брелоками» типа Эстонии и Болгарии для того, чтобы эти страны не вздумали выйти из-под влияния Вашингтона. В их числе могла оказаться и Украина – представить себе деградацию ЕС и НАТО до степени приема Украины не так уж и трудно. Но это только в случае сохранения однополярного мира – подписание же соглашения о безопасности с Великобританией является для Украины шагом назад и в сторону от ее евроатлантического пути.

    И еще один забавный момент. Литвиненко уверяет, что вступление в НАТО – «лучшая гарантия безопасности» для Украины. А тем временем немецкий таблоид Bild расписывает планы нападения России на беззащитный блок НАТО – членство в НАТО точно дает какие-то гарантии? Немцы в этом не уверены.

    Так или иначе все эти соображения главы СВРУ лишены особого смысла, поскольку представить себе «победу Украины над Россией», пусть даже и при западной помощи, мы себе все же не можем. Но сами по себе очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, все же представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

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