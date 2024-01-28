УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

Российский футбол давно живет в условиях бана – и, можно сказать, уже достиг определенных успехов. В составах клубов появляется всё больше талантливой молодежи, у которой было бы немного шансов пробиться в основу при засилье иностранных игроков. Но успешно вариться в собственном футбольном соку могли только в СССР, заразив всю страну спортивной идеей (не деньгами) и получая на выходе одну из сильнейших сборных мира. Россия же пока не может чувствовать себя полноценной футбольной державой без участия в международных соревнованиях.

Определенный позитив в этом плане снова подкинул президент УЕФА Александр Чеферин. Чиновник, как и в 2023 году, заявил, что юношеские российские сборные нельзя наказывать за то, в чем они не виноваты. В интервью The Telegraph Чеферин сказал, что стоит допустить их к международным соревнованиям хотя бы в нейтральном статусе. Первое подобное заявление Чеферина 26 сентября 2023 года разбилось о «демократические» европейские федерации. Большая часть из них открыто заявила, что не будет играть с русскими и устроит бойкот. Тогда же в УЕФА придумали некие «технические причины», по которым допустить русских не получится. Понятно – на федерацию надавили за «слишком доброе» отношение к России.

Тем не менее Чеферин, всегда лояльно относившийся к России, от своих слов не отказался: теперь выяснилось, что вернуть могут не только юношеские сборные до 17 лет, но и молодежку. Очевидно, президент УЕФА в очередной раз пытается показать миру, что отстранение российских команд – ошибка. Будет ли его кто-то слушать – большой вопрос. Но вряд ли Александр сделал бы это заявление повторно, не имея каких-то договоренностей или компромиссов со спортивными русофобами.

При этом важно понимать, что само решение о допуске никто не отменял, дело за той самой мифической технической возможностью. В переводе на русский это означает, что УЕФА или лично Чеферин думают, как всё организовать. Особенно учитывая, что сборные Израиля трогать запретили, что явно намекает на двойные стандарты – вполне возможно, что скоро европейская федерация приведет и этот аргумент.

Можно предположить, что Чеферин повторил свой тезис в рамках некоего рекламного хода, чтобы Российский футбольный союз вдруг не психанул и не ушел в Азию. Но эта версия слабая, ибо отечественные футбольные чиновники ранее заявили, что смену федерации больше не рассматривают и только ждут сигнал, когда можно возвращаться в Европу.

Теоретически активизация Чеферина может быть связана и с решением Европейского суда по Суперлиге – коммерческому проекту для богатых клубов. Теперь ни УЕФА, ни ФИФА не имеют исключительного права организовывать футбольные турниры. По сути, суд постановил, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют доминирующим положением, тем самым убивая конкуренцию и свободу предоставления услуг.

Высказался и глава проекта Суперлиги Бернд Райхарт. По его мнению, футбол стал свободнее, а клубы освобождаются от угрозы каких-либо санкций и вольны сами решать, в каких турнирах им участвовать. Получается, если проект таки запустят, в него вполне могут позвать «Зенит», ведь смысл мероприятия – деньги, которые у питерцев явно есть. И это деньги явно не помешают организаторам.

Безусловно, радоваться рано, но очевидно, что потихоньку ситуация переламывается в пользу России: на смену полному отрицанию и категорическому запрету на любые контакты пришли переговоры. Отечественные клубы на сборах теперь спокойно играют со словацкими, договариваясь с болгарскими, словенскими и австрийскими. А Российская премьер-лига уже без опасений продает легионеров в Европу и покупает их оттуда же. К тому же национальная сборная сыграет в Москве товарищеский матч с Сербией 21 марта. Понятно, что главную команду и клубы не вернут на международную арену до конца СВО, о чем Чеферин говорил неоднократно и повторил это снова. Но какое-то движение – уже хорошо.

К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать. А Европа – не другая планета. От нее, по крайней мере, в спорте, никуда не деться. Поэтому стремление Чеферина стоит только приветствовать.