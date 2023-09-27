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    Как Америка теряет монархии Персидского залива

    @ Olivier Douliery/CNP/Global Look Press

    27 сентября 2023, 09:22 Мнение

    Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

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    Арабские монархии традиционно считались союзниками США на Ближнем Востоке, но сейчас их отношения стремительно охлаждаются. Причина этого системного разлада – во внешней политике США и агрессивной манере гегемонии увядающей сверхдержавы. Еще в период Арабской весны администрация Барака Обамы поддержала революционные движения на Ближнем Востоке, не учитывая опасений своих союзников, которые в большинстве своем, кроме Катара, видели угрозы в протестных движениях. Элиты монархий и еще один важный союзник США – Израиль впервые осознали всю деструктивность американской политики, которая не учитывает интересов своих союзников. Вашингтон смотрел на эти страны как на предмет достижения своих корыстных целей, относясь к ним как к банановым республикам, а не как к равноправным членам мирового сообщества.

    Скорректировать ситуацию помогла антииранская риторика и нацеленность на сотрудничество с арабскими странами в экономической и оборонной сферах республиканской администрации Дональда Трампа. Президент Трамп совершил свой первый после избрания визит в Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами монархий Персидского залива и не только договорился о взаимовыгодных экономических соглашениях, но и предложил создание единой системы безопасности – «арабского НАТО». К концу своего срока он смог сблизить Израиль и ряд арабских стран в рамках соглашений Авраама, продемонстрировав дипломатический успех и набрав значительные политические очки.

    Казалось, что отношения США с союзниками в регионе снова встали на правильные рельсы, но победа Джозефа Байдена и приход демократов разрушили эти мечты. Вашингтон начал сильное давление на монархии залива, заморозив контракты на продажу вооружений, достигнутые при Трампе, и публично критикуя эти страны «за нарушение прав человека и отсутствие демократии». Американские политики не понимали или не хотели учитывать чаяний региональных элит, пытаясь диктовать им выгодные для США условия и по поставкам нефти, и по встречным поставкам вооружений.

    При этом шесть арабских монархий Персидского залива – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн – являются наиболее экономически состоятельными странами всего ближневосточного региона. Они накопили значительные финансовые ресурсы благодаря экспорту энергоносителей и прагматичной политике. Сегодня в каждой из этих стран сформировалась новая элита – ближайшее окружение монархов. Эти «новые люди» ориентированы на развитие своих стран и отстаивание национальных интересов.

    Переломным моментом стало начало специальной военной операции России на Украине, когда США активизировали давление на страны региона, призывая присоединиться к антироссийским санкциями в ущерб себе. Но арабские монархии не послушались, так как понимали, что причины конфликта на Украине – в желании Вашингтона укрепить свою гегемонию, нанося урон России. Да и Москва смогла предложить привлекательную идею формирования нового справедливого миропорядка, который удовлетворяет желания стран мирового большинства, в том числе и арабских монархий Персидского залива.

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Так, Саудовская Аравия и ОАЭ продолжили координацию усилий с Россией в рамках соглашений ОПЕК+ по стабилизации мировых цен на нефть. Хотя Вашингтон неоднократно в ультимативной форме требовал от КСА и ОАЭ нарастить объемы добычи нефти для снижения цен. И другие государства региона сохраняют политические и экономические контакты с Москвой, не выступая таким образом против США, а защищая свои национальные интересы.

    Такая политика монархий залива сильно раздражает Вашингтон, но стратегические ошибки США не позволяют выправить ситуацию. Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке. Так, при активной дипломатической работе Москвы, Сирия вернулась в Лигу арабских государств и нормализовала отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими ключевыми странами региона. Позже при посредничестве Китая началось примирение Саудовской Аравии и Ирана. Нелюбимый демократами президент Турции Эрдоган нормализовал отношения с КСА, ОАЭ, Израилем и Египтом.

    Естественно, администрация Байдена активизировала свою дипломатическую деятельность в регионе перед очередными президентскими выборами. Вашингтон содействовал закрытым переговорам Израиля и Саудовской Аравии, но на днях СМИ сообщили о том, что Эр-Рияд приостановил свое участие в переговорах. Причина не только в том, что Саудовская Аравия не готова при нынешнем короле к установлению отношений с Израилем, но и в том, что США не смогли удовлетворить требования Эр-Рияда, которые заключались в расширении оборонного сотрудничества. Незначительным событием стало достижение соглашения о расширении оборонных и экономических связей США с Бахрейном, но особого эффекта произвести не получилось.

    Администрация Байдена хочет набрать очки перед выборами, но превзойти успех Трампа на ближневосточном направлении не получится. Американская дипломатия терпит фиаско – и решить хотя бы часть противоречий на Ближнем Востоке в ближайшем будущем ей не удастся.

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