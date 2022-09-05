Ирак приблизился к новой катастрофе

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5 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:49  |  vz.ru
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Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

Рынок нефти ждут новые потрясения Егор Алеев/ТАСС
«Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим? Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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«Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

Марий Эл находится на пороге новых, серьезных изменений Алексей Филиппов/РИА Новости
Что делать, если бывший губернатор настроил в регионе «амстердамы» и «венеции» вместо новых предприятий? Как сделать так, чтобы главы районов не только распоряжались налогами граждан, но и привлекали в регион крупных инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы спецкор газеты ВЗГЛЯД искал вместе с Юрием Зайцевым – и. о. главы Республики Марий Эл. Подробности...
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Почему президент Казахстана решил ограничить собственную власть

Токаев решил защитить на будущее власть в Казахстане от попадания в руки отдельных кланов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Касым-Жомарт Токаев объявил курс на политическую и экономическую либерализацию. При этом он добровольно намерен уступить часть своей власти после проведения реформы органов власти. Это лишь малая толика реформ, которые инициировал нынешний глава Казахстана. Почему он решился на перестройку госсистемы и как скажутся эти перемены на отношениях с Россией? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Ирак приблизился к новой катастрофе

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний «экспортеров демократии». Подробности...

Порог цен на русскую нефть – полезная глупость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Любое вмешательство в глобальный рынок, а энергетический рынок глобален, приводит к тому, что нефтяные ценники растут, даже несмотря на рецессию в США, Китае и других странах. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Евросоюз загоняет себя в визовую ловушку

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ужесточая визовый режим с Россией, Евросоюз куда больше вредит самому себе и сам загоняет себя в ловушку и замкнутый круг. Он понесет как материальные, так и моральные убытки от таких ограничений. Подробности...
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Кто начал первую холодную войну

Народный список врагов России

Польша предъявила счет за Гитлера

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    Мурад Садыгзаде

    Ирак приблизился к новой катастрофе

    Мурад Садыгзаде
    президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
    		5 сентября 2022, 17:13

    Заголовки как ближневосточных, так и мировых СМИ пестрят очередным политическим кризисом в Ираке. Хотя на самом деле кризис в колыбели цивилизаций носит перманентный характер с момента интервенции 2003 года коалиционных сил во главе с Вашингтоном и свержения режима Саддама Хусейна.

    Прежде чем говорить о постоянных проблемах, вызванных «проклятием Дядюшки Сэма», попробуем разобраться в текущей фазе дестабилизации политической системы Ирака. Политический кризис разразился с момента начала протестов еще в октябре 2019 года, когда высокий уровень коррупции, безработицы и рост цен на продовольственные и потребительские товары заполнил улицы Багдада и других крупных городов страны десятками тысяч демонстрантов. Манифестанты требовали перемен, которые привели бы к росту их благосостояния и стабилизации страны, которая является четвертой в мире по доказанным запасам нефти.

    Многомесячные митинги привели к тому, что были назначены досрочные парламентские выборы на октябрь 2021 года. В результате которых политические силы, которые считаются аффилированными с соседней Исламской Республикой Иран, потерпели поражение, а победителем электоральных процессов стал шиитский политический деятель Муктада ас-Садр. Альянс проиранских политических партий «Координационная структура» во главе с бывшим премьером-министром Нури аль-Малики не признал итоги выборов, а сам ас-Садр и его сторонники в попытках сформировать коалиционное большинство с курдскими и суннитскими партиями потерпели неудачу, тогда он призвал своих сторонников сложить полномочия.

    Право формирования нового правительства перешло к оппозиционной ас-Садру «Координационной структуре», которая хотела назначить нового премьер-министра, но садристы не могли этого допустить и вошли в «зеленую зону» Багдада с целью захватить парламент. Около недели длился демарш, который закончился призывом ас-Садра к своим сторонникам немедленно покинуть «зеленую зону» и прекратить митинги. Все это не стало неожиданностью для тех, кто знаком с политической ситуацией в Ираке, ведь садристы еще в 2016 и 2018 годах проводили аналогичные акции протеста.

    Ас-Садр за последние годы очень сильно укрепил свой политический авторитет среди простых иракцев, которые подустали от консоциональной демократии (системы, ориентированной на интересы национальных меньшинств), лежащей в основе иракской политической модели. Муктада ас-Садр известен тем, что он против как западного, так и иранского влияния на политические процессы в Ираке. Ему симпатизирует иракская улица, которая сильно раздражена этноконфессиональным противостоянием в стране, активизировавшимся еще больше после интервенции коалиционных войск в 2003 году.

    Фото: AHMED JALIL/EPA/ТАСС

    Этой популярности среди иракцев ас-Садру оказалось недостаточно, чтобы повлиять на политический процесс в стране. Так, 29 августа духовный наставник садристов – марджаа Кадхим аль-Хаери, на которого ориентировался еще отец ас-Садра, заявил о том, что складывает с себя полномочия по состоянию здоровья и призывает ориентироваться на духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и его учение. Отметим, что подобная ситуация является прецендентом, так как марджаа за тринадцать столетий существования шиитского ислама традиционно оставались в своем звании до своей кончины.

    Уход аль-Хаери принес определенные издержки для ас-Садра и показал наглядно силу иранского влияния на политические процессы в Ираке. Однако на урегулирование данной фазы политического кризиса в стране в значительной степени повиляло негласное вмешательство одного из авторитетнейших деятелей современного Ирака – духовного лидера шиитов арабского мира 92-летнего Али ас-Систани, который всегда служил неким стабилизатором сложных взаимоотношений шиитской политической элиты страны. В этот раз он долго сохранял молчание, но после первых жертв среди мирного населения и осознания того, что страна находится на грани очередной гражданской войны, ас-Систани дал ас-Садру понять, что вина за возможное кровопролитие будет лежать на нём. Таким образом очередная кризисная волна в стране спала, но проблемы, спровоцировавшие ее, так и не решены, что не исключает повторения еще более ожесточенных столкновений между различными политическими силами в Ираке.

    Довольно интересно было наблюдать и за реакцией на очередной иракский кризис со стороны США, которой, впрочем, и не было, если не рассматривать заявления официальных лиц, призывающие все стороны конфликта к мирному урегулированию посредством диалога. Еще до октябрьских выборов 2021 года США сократили присутствие своего дипломатического корпуса в Багдаде, а число американских военных в стране уменьшилось до 2500 человек. Понятно, что администрации Джо Байдена сейчас особо не до Ирака, ведь в Белом доме заняты мобилизацией Европы для противостояния с Россией, а также аккумулированием американских ресурсов для борьбы с растущим влиянием Китая.

    Да и к тому же «проклятие дядюшки Сэма» позволяет Вашингтону не беспокоиться о своих интересах в Ираке и получать гарантированную экономическую ренту от продажи иракской нефти и других ресурсов тем же самым европейцам втридорога. Ведь США не волнует то, кто будет сейчас у руля в Ираке – система, находящаяся в перманентном кризисе, все равно, не позволит иракским политикам работать на благо иракского народа в ущерб американским интересам.

    Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний «экспортеров демократии». Менее чем через год будет 20 лет с момента интервенции коалиционных войск во главе с США в Ирак. Как бы «прогрессивный запад» ни уверял мир в том, что он приносит «демократию и свободу» в такие страны, как Ирак, Ливия, Афганистан и другие, факты налицо. «Проклятие» приходит быстро и ввергает страны в бесконечный хаос, страдания и потери для местных народов.

    Современный Ирак демонстрирует нам «проклятие Дядюшки Сэма» ярче всех. Страна все ближе и ближе к катастрофе в виде гражданской войны, а возможностей избежать ее все меньше и меньше. При этом в Вашингтоне никак не беспокоятся о том, что причины всего этого заложены в американской политике по насаждению «демократии» – а вернее, навязыванию американских интересов, в данном случае нефтяных, которая уже несколько десятилетий терроризирует и разрушает целые страны и народы.

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