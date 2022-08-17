Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

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17 августа, среда  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
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Провал на фронте вынудил Зеленского ухватиться за «оружие слабых»

Украинским диверсантам не удалось помешать работе Курской АЭС Кубединов Игорь/ТАСС
Союзническая армия продолжает натиск в Донбассе, тогда как все угрозы ВСУ о контрнаступлении оказались блефом. Похоже, для Киева это стало поводом перейти к запасному плану – терактам и диверсиям в российском тылу. Сразу несколько диверсий произошли в приграничных регионах – под Курском и в Крыму. Но террор, как известно, оружие слабых. Нейтрализовать группы лазутчиков – вполне посильная задача. Подробности...
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Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать. Подробности...

Запад ждет неприятный сюрприз

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее. Подробности...
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Народ, который не кормит своих гуманитариев, будет кормить чужую армию

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Мурад Садыгзаде

    Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

    Мурад Садыгзаде
    президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
    		17 августа 2022, 09:00

    5 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию «Рассвет» в секторе Газа, целью которой стали представители группировки «Исламский джихад»*. По информации, опубликованной министерством здравоохранения сектора Газа, в результате вооруженного противостояния погибли более 30 человек, порядка 250 получили ранения. С израильской стороны сообщалось о легком ранении двух солдат. Среди погибших Тайсир аль-Джабари, высокопоставленный командир «Исламского джихада», который был преемником Бахи Абу Аль-Ата, другого командира группировки, убитого в результате очередной операции ЦАХАЛ в ноябре 2019 года.

    Начало военной операции не стало неожиданностью, так как израильские силовые структуры планомерно двигались в этом направлении. Армия обороны Израиля в ответ на террористические акты, которые унесли за последний год жизни 20 человек, провела серию задержаний палестинцев, которые подозревались в связях с военизированными радикальными группировками. 1 августа в Дженине израильтяне задержали Бассама ас-Саади, который является одним из лидеров «Исламского джихада» на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, Общая служба безопасности Израиля (Шабак) неоднократно выражала свои опасения в связи с ростом числа радикальных элементов на палестинских территориях и укреплением «Хамаса» и «Исламского джихада». Таким образом, операция «Рассвет» стала логичным продолжением политики превентивной реакции на угрозы со стороны ЦАХАЛ.

    В последние годы на палестинских территориях влияние более умеренных организаций в лице ФАТХ и Организации освобождения Палестины в целом угасает. Молодежь страны из-за высокого уровня безработицы и коррупции, а также отсутствия каких-либо социально-экономических гарантий со стороны государства, все больше радикализуется. Она вступает в ряды военизированных экстремистских группировок. Израиль воспринимает сложившуюся ситуацию как угрозу своей безопасности.

    Однако в этом виноват и Израиль. Власти страны поощряют расширение еврейских поселений на территориях компактного проживания палестинских арабов и реализуют достаточно жесткую дискриминационную политику в отношении палестинцев. Подобные шаги явно не способствуют урегулированию конфликта и еще больше разогревают радикальные антиизраильские настроения среди арабов.

    Эскалацию в Газе отчасти объясняют и электоральные процессы в Израиле. С недавних пор в Израиле новый премьер-министр. Нафтали Беннета сменил его партнер по коалиции Яир Лапид, которого уже в ноябре этого года ожидают очередные парламентские выборы. Чтобы удержать большинство в Кнессете, Лапиду необходимо продемонстрировать гражданам свою решимость в обеспечении безопасности страны и эффективность в ликвидации угроз.

    Фото: Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Новому премьер-министру удалось выполнить задачи операции досрочно, хотя изначально говорилось о том, что она может продолжиться более недели. В очередной раз к разрядке обстановки подключился Египет, традиционно выступающий медиатором в урегулировании арабо-израильских конфликтов. Каиру стоило изрядно потрудиться, чтобы в этот раз достичь соглашения о перемирии. Зачастую египетские спецслужбы выступали посредниками в деэскалации напряженности в отношениях Тель-Авива и ХАМАС, но в этот раз ситуация оказалась сложнее, так как «Исламский джихад» принято считать проиранской группировкой, а Иран – главный антагонист Израиля в регионе.

    Тем не менее перемирие достигнуто. В очередной раз удалось избежать полномасштабного вооруженного конфликта между израильтянами и палестинцами. Это произошло благодаря двум факторам. Во-первых, ХАМАС – один из основных палестинских игроков – не решился вступить в конфликт на стороне «Исламского джихада». Такое решение обосновано не столько тем, что ХАМАС избегает эскалации из-за ограниченности своих ресурсов, сколько соперничеством с другими военизированными организациями, в том числе и с «Исламским джихадом». Отсутствие единства – одна из главных проблем палестинского движения и причина того, почему до сих пор не удалось достичь какого-либо позитивного урегулирования палестино-израильского конфликта.

    Во-вторых, арабо-израильская нормализация в рамках Авраамических соглашений и потепления отношений Тель-Авива с Анкарой привели к сдержанной реакции региональных игроков – Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Они четко дали понять палестинскому сопротивлению, что рассчитывать на «старших братьев» не стоит. Запад в лице США и ЕС, как всегда, поддержал израильскую сторону. А вот позиция Москвы с учетом недавнего похолодания отношений России и Израиля может показаться удивительной. Хотя израильские власти заняли неприемлемую позицию по отношению к СВО, Москве удалось сохранить взвешенный курс по отношению к ближневосточному урегулированию.

    Своим поведением Россия еще раз продемонстрировала, что в отличие от других игроков на международной арене, ее политика созидательна, в ней не содержится двойных стандартов. Для Израиля радикальные элементы на палестинских территориях могут представлять точно такую же угрозу, как и подобные девиантные процессы на Украине для Москвы. Соответственно, Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.

    * признана террористической и запрещена в России


     
     
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