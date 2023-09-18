Каким будет мир без гегемона

На днях ВТО опубликовала доклад о развитии мировой экономики. Самым занимательным его аспектом стали выводы, касающиеся влияния санкций в отношении России на мировую экономику. Эксперты ВТО прямо указывают, что введенные ограничения окажут негативное влияние на большинство экономик мира.

Рассматривая развитие мировой экономики на длинном, тридцатилетнем, горизонте – с 2020 по 2050 годы – эксперты ВТО рисуют ни что иное, как перспективу третьвекового экономического спада. Согласно прогнозу, в худшем случае развитые экономики могут потерять 3% совокупного ВВП к 2050 году (в сравнении с 2019 г.), наименее развитые – до 6,5%. Эти небольшие на первый взгляд цифры выглядят по-настоящему угрожающими, если вспомнить, что речь идет, по сути, о рецессии, которая может растянуться на полтора поколения.

Конечно, причиной заваливания мировой экономики в затяжной штопор станут не антироссийские санкции сами по себе. Настоящей причиной станет эффект, который санкции против России оказывают и еще окажут на саму структуру внешнеэкономических связей в мире. В отличие от Ирана и Северной Кореи, хлебнувших западных санкций, и при этом не имевших возможности ответить на них сколь-нибудь пропорционально, Россия слишком велика и значима в масштабах мировой экономики, чтобы санкции не ударили бумерангом по перспективам мировой экономической системы в целом.

Санкции против России не просто заставили сплотиться все ранее «обиженные» Западом страны, включая тот же Иран и Северную Корею. Включение в новую «ось зла» России добавила этой оси того самого критического веса, когда санкции более не являются односторонней мерой воздействия на отдельные страны. Россия слишком ресурсная и большая страна, включенная по ряду важнейших сегментов (нефть и газ, золото и алмазы, черные металлы и зерно, удобрения, ядерное топливо и т.п.) в мировое разделение труда.

Санкции против России заставили задуматься о собственных перспективах режимы стран Персидского залива, Китай, Индию и даже латиноамериканских соседей США. Будучи использованными против такой страны, как Россия, санкции теперь могут быть нацелены против Бразилии и Мексики, ЮАР и Египта, Турции и Саудовской Аравии – прояви они в достаточной мере суверенитет, противоречащий интересам гегемонии США. Отсюда – спурт в развитии БРИКС, снижение значимости таких площадок мирового согласования и управления как G20 или Генассамблея ОНН. Предохранители сорваны, а сама мировая экономика уже стремительно фрагментируется.

Собственно, фрагментацию мировой торговли ВТО называет альфой и омегой всех будущих бед. Оформление автономных торговых блоков Запада и Востока повысит издержки мировой торговли. Высокие внешнеторговые барьеры для стран из разных торговых блоков способствуют замедлению обмена, снижению эффекта разделения труда и деградации эффекта масштаба, когда значительный (в идеале – глобальный) рынок сбыта быстрее окупает создание и поддержание новых производств.

Вы «за», «против» или «нейтральны»? Так ВТО ранжирует страны по критерию их отношения к санкционным инициативам против России. Вторым критерием, описывающим перспективы отдельных стран в «дивном новом мире» будущего, является степень развитости экономик, которые в отчете ВТО делятся на две категории: развивающиеся и наименее развитые.

Сочетание этих двух параметров дает следующие результаты. Вовлеченные в блоковое противостояние развитые страны пострадают серьезно, почти в равной степени на длинном горизонте пострадают наименее развитые страны, примкнувшие к одному из блоков и отказавшиеся от нейтральности.

В самом большом выигрыше теоретически могут оказаться наименее развитые страны в случае, если они в наименьшей степени участвуют в блоковом противостоянии. Теоретически потому, что нейтральность сама по себе требует обладания значимым политическим суверенитетом, который, как правило, идет рука об руку с экономической мощью. То есть бенефициарами такого рода потенциально могут стать какие-то островные государства – экономические гавани, выведенные за пределы блокового противостояния по взаимной договоренности.

Логично, что развитые страны, которые попытаются не попасть под удары основных тяжеловесов, все равно пострадают – пусть и не в такой степени, как те страны, которые находятся в клинче (скажем, США, Китай, Россия, Германия, Великобритания, возможно – Индия, Бразилия, ЮАР). Разрушение логистических и сбытовых цепочек для сложных товаров всегда болезненнее, чем для простых.

А теперь о главном. Оценки ВТО имеют два основных недостатка. Первый – отчет организации описывает то, что может случится, тогда как фрагментация мировой экономики уже стала реальностью. Иными словами, провернуть фарш назад уже не выйдет, процессы запущены. Второй недостаток состоит в том, что по какой-то причине ВТО видит в новом мире только два блока – условный восточный и условный западный, которые отчаянно противостоят друг другу. Что тоже неверно.





Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты, которые будут в разной степени взаимодействовать и конкурировать друг с другом. У них будут разные торговые барьеры, разное технологическое взаимопроникновение и т.д. То есть система не будет биполярной, но многополярной и очень динамичной.

А значит, не права ВТО может оказаться и в части выводов, рисующих мрачные перспективы наметившегося деглобализационного тренда. Вне всяких сомнений, фрагментация мировой экономики повысит транзакционные издержки мировой торговли. Но конкуренция различных центров многополярного мира между собой, ликвидация доминирующей силы, которая сама по себе генерирует огромные издержки на содержание самой себя, наоборот, способно вдохнуть новое содержание в переосмысляющий себя мировой экономический уклад.