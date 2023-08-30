  • Здание управления СК повреждено после атаки дрона в Брянске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    @ Андрей Махонин/ТАСС

    30 августа 2023, 09:06 Мнение

    Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Российская авиация празднует большой успех
    Названы причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила

    На днях член Президентского совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе обратил внимание на проблему микрокредитов, назвав микрофинансовые организации и коллекторские конторы вредными и криминальными. Заслуживают ли они такой резкой оценки?

    Да, заслуживают. Бизнес должен помогать людям, а не топить их. Бизнес должен делать что-то полезное, а не ввергать людей, попавших в беду, в беды еще худшие. Но рассмотрим все по порядку.

    Микрокредиты – чрезвычайно процветающая отрасль, и поиск в Сети сразу выдает огромное количество микрофинансовых организаций (МФО).

    Микрозаймы отличаются от обычных кредитов тем, что их гораздо легче, быстрее и проще получить. В банке внимательно относятся к возможным рискам, тщательно изучают кредитную историю, доходы потенциального клиента – и могут отказать. А вот для того, чтобы получить микрозаем, достаточно паспорта или банковской карты, нередко его можно оформить онлайн. МФО постоянно подчеркивают, что дают всем «без отказа».

    Риск такой легкой раздачи кредитов компенсируется огромными процентами, которые берут микрофинансовые организации. Они к тому же печально известны тем, что многие из них фактически вводят клиентов в заблуждение относительно своих условий – формально оставаясь в рамках закона. МФО выгодно, чтобы клиент просрочил выплату займа и попал под штрафные санкции.

    Уже предпринимались законодательные меры к тому, чтобы ограничить злоупотребления, связанные с этим бизнесом – но проблема остается. Проблемы связаны во многом с «целевой аудиторией» микрокредитов. МФО живут за счет самых бедных, невезучих, финансово неграмотных и неосторожных наших сограждан.

    Микрокредит – это обычно деньги «до зарплаты», и берут его не для того, чтобы купить дорогой предмет, а чтобы купить продукты. Чтобы заинтересоваться этой финансовой услугой, нужно не просто жить «от зарплаты до зарплаты», но и до получки не дотягивать. Нередко за нее хватаются люди, потерявшие работу и оказавшиеся на финансовом дне.

    Обычный банковский кредит рассчитан на человека средних доходов, которого вовсе нельзя назвать отчаянным бедняком. Его берут не на хлеб и кашу, а на что-то действительно дорогое: машину, мощный компьютер, вставные зубы – и обычно без проблем выплачивают. Ситуация, когда человек отдает банку последние копейки, возможна, но скорее не типична. Микрокредит дают именно бедняку, чтобы в итоге отобрать у него последнее. Причем бедняку максимально уязвимому – приличный банк не хочет давать ему в долг, а друзей или родных, которые могли бы помочь ему дотянуть до получки, у него нет.

    Конечно, тут скажут, что никого не принуждают брать микрозаймы, кто не читал мелкий шрифт – тот сам виноват. Взрослый человек должен ответственно подходить к своим решениям и сознавать их последствия. Импульсивные поступки и нежелание ждать несколько дней до зарплаты могут принести человеку много вреда – но это его дело.

    С одной стороны, это так – невозможно спасти людей от их собственных плохих решений. Нельзя отправить их обратно в детский сад под присмотр воспитательниц.

    Но с другой – бизнес не должен целенаправленно эксплуатировать человеческие слабости и пороки.

    МФО (в отличие от обычных банков) играют на человеческой уязвимости и непредусмотрительности. Иногда говорят, что нельзя лишать людей с плохой кредитной историей возможности занять деньги. С этим трудно согласиться. Иногда лучше лишить. На днях я видел женщину, которая около магазина просила денег на бутылку спиртного. Она не выглядела окончательно спившейся – возможно, она находилась только в начале этого страшного пути. Давать ей деньги, даже даром – значит, сталкивать ее вниз по склону, давать деньги в долг и под проценты – значит, бессовестно наживаться на ее положении. Иногда не давать людям деньги – самое гуманное, что можно сделать.

    Конечно, не все клиенты МФО – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами. Как помочь таким людям? Об этом надо думать, но по меньшей мере их нельзя загонять дальше в яму. Некоторые формы бизнеса, хотя в них нет прямого насилия, могут быть глубоко аморальными.

    Впрочем, там и до насилия недалеко – когда долги отправляются выбивать коллекторы. Их деятельность, надо отметить, тоже была ограничена законом – но беда в том, что люди, хорошо знающие свои законные права, обычно и не связываются с МФО.

    Идея ссужать беднякам деньги на хлеб под огромные проценты порочна в принципе.

    Другие материалы автора


    Главное
    Захарова: Атаки беспилотников говорят об агонии киевского режима
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    Орбан: У Украины закончатся солдаты раньше, чем у России
    Сербию назвали троянским конем России в Европе
    Концерн Rheinmetall понес репутационный ущерб из-за Украины
    Фигуристку Горбачеву доставили в СК в Москве

    Российская авиация празднует большой успех

    Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

    Перейти в раздел

    Американцы пожелали списать Байдена в утиль

    Согласно опросам, подавляющее большинство граждан США выступают за уход президента, расходясь только в методах – «по-хорошему» или «по-плохому», через импичмент. Республиканцы как будто готовят «плохой» сценарий после вскрытия новых подробностей о коррупции в семье Джо Байдена. Но его судьбу определят не они. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............