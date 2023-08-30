Нельзя загонять бедняков в долговую яму

На днях член Президентского совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе обратил внимание на проблему микрокредитов, назвав микрофинансовые организации и коллекторские конторы вредными и криминальными. Заслуживают ли они такой резкой оценки?

Да, заслуживают. Бизнес должен помогать людям, а не топить их. Бизнес должен делать что-то полезное, а не ввергать людей, попавших в беду, в беды еще худшие. Но рассмотрим все по порядку.

Микрокредиты – чрезвычайно процветающая отрасль, и поиск в Сети сразу выдает огромное количество микрофинансовых организаций (МФО).

Микрозаймы отличаются от обычных кредитов тем, что их гораздо легче, быстрее и проще получить. В банке внимательно относятся к возможным рискам, тщательно изучают кредитную историю, доходы потенциального клиента – и могут отказать. А вот для того, чтобы получить микрозаем, достаточно паспорта или банковской карты, нередко его можно оформить онлайн. МФО постоянно подчеркивают, что дают всем «без отказа».

Риск такой легкой раздачи кредитов компенсируется огромными процентами, которые берут микрофинансовые организации. Они к тому же печально известны тем, что многие из них фактически вводят клиентов в заблуждение относительно своих условий – формально оставаясь в рамках закона. МФО выгодно, чтобы клиент просрочил выплату займа и попал под штрафные санкции.

Уже предпринимались законодательные меры к тому, чтобы ограничить злоупотребления, связанные с этим бизнесом – но проблема остается. Проблемы связаны во многом с «целевой аудиторией» микрокредитов. МФО живут за счет самых бедных, невезучих, финансово неграмотных и неосторожных наших сограждан.

Микрокредит – это обычно деньги «до зарплаты», и берут его не для того, чтобы купить дорогой предмет, а чтобы купить продукты. Чтобы заинтересоваться этой финансовой услугой, нужно не просто жить «от зарплаты до зарплаты», но и до получки не дотягивать. Нередко за нее хватаются люди, потерявшие работу и оказавшиеся на финансовом дне.

Обычный банковский кредит рассчитан на человека средних доходов, которого вовсе нельзя назвать отчаянным бедняком. Его берут не на хлеб и кашу, а на что-то действительно дорогое: машину, мощный компьютер, вставные зубы – и обычно без проблем выплачивают. Ситуация, когда человек отдает банку последние копейки, возможна, но скорее не типична. Микрокредит дают именно бедняку, чтобы в итоге отобрать у него последнее. Причем бедняку максимально уязвимому – приличный банк не хочет давать ему в долг, а друзей или родных, которые могли бы помочь ему дотянуть до получки, у него нет.

Конечно, тут скажут, что никого не принуждают брать микрозаймы, кто не читал мелкий шрифт – тот сам виноват. Взрослый человек должен ответственно подходить к своим решениям и сознавать их последствия. Импульсивные поступки и нежелание ждать несколько дней до зарплаты могут принести человеку много вреда – но это его дело.

С одной стороны, это так – невозможно спасти людей от их собственных плохих решений. Нельзя отправить их обратно в детский сад под присмотр воспитательниц.

Но с другой – бизнес не должен целенаправленно эксплуатировать человеческие слабости и пороки.

МФО (в отличие от обычных банков) играют на человеческой уязвимости и непредусмотрительности. Иногда говорят, что нельзя лишать людей с плохой кредитной историей возможности занять деньги. С этим трудно согласиться. Иногда лучше лишить. На днях я видел женщину, которая около магазина просила денег на бутылку спиртного. Она не выглядела окончательно спившейся – возможно, она находилась только в начале этого страшного пути. Давать ей деньги, даже даром – значит, сталкивать ее вниз по склону, давать деньги в долг и под проценты – значит, бессовестно наживаться на ее положении. Иногда не давать людям деньги – самое гуманное, что можно сделать.

Конечно, не все клиенты МФО – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами. Как помочь таким людям? Об этом надо думать, но по меньшей мере их нельзя загонять дальше в яму. Некоторые формы бизнеса, хотя в них нет прямого насилия, могут быть глубоко аморальными.

Впрочем, там и до насилия недалеко – когда долги отправляются выбивать коллекторы. Их деятельность, надо отметить, тоже была ограничена законом – но беда в том, что люди, хорошо знающие свои законные права, обычно и не связываются с МФО.

Идея ссужать беднякам деньги на хлеб под огромные проценты порочна в принципе.