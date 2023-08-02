  • ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    2 августа 2023, 11:50 Мнение

    Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Российские туристы следят за модой и безопасностью
    Белый дом возмутился решением Fitch понизить кредитный рейтинг США
    Экипаж танка «Алеша» рассказал детали боя c колонной ВСУ
    Историк: Европа и США разрушили все достижения Потсдамской конференции
    Новости
    12:16Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче

    Командир танка, который в одиночку атаковал колонную украинской техники, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще «круче».

    12:13Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

    Минтруд предложил скорректировать правила назначения единого пособия. Предлагается не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

    12:06Власти определили список обязательного российского ПО на смартфонах и ТВ

    Российское правительство установило перечень обязательного для предустановки на мобильные телефоны отечественного ПО в 2024 году, сообщили в пресс-службе руководства страны.

    12:02Экс-министра транспорта Красноярского края заключили под стражу

    Бывшему министру транспорта Красноярского края Константина Димитрова, находившемуся под домашним арестом по делу о строительстве метро, из-за нарушений условий ареста изменена мера пресечения на заключение под стражу, сообщила краевая прокуратура.

    11:59Reuters: Бразилия выступает против расширения БРИКС

    Бразильские власти не заинтересованы в расширении БРИКС из-за опасений, что группа может потерять свою сплоченность, пишет Reuters со ссылкой на бразильских официальных лиц.

    11:48ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    11:42Пресс-служба Трампа сравнила США с нацистской Германией

    Преследование экс-президента США Дональда Трампа напоминает времена нацистской Германии 1930-х, говорится в распространенном пресс-службой предвыборной кампании республиканца заявлении.

    11:36В Мытищах задержали четырех участников драки в Чехове

    Полиция задержала четырех участника массовой драки мигрантов в Чехове, в которой погибли два человека, сообщает начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

    11:22Минобороны Украины заявило о получении на вооружение более 30 моделей дронов

    Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава военного ведомства Алексей Резников.

    11:19Asia Times: ВСУ использует оружие НАТО против России вопреки требованию Запада

    Вооруженные силы Украины активно используют поставленное Североатлантическим альянсом оружие против России, хотя Запад утверждает обратное, пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

    11:07Welt: Киеву зимой придется начать диалог с Москвой под давлением Запада

    Провальное украинское контрнаступление продемонстрировало, что Вооруженные силы Украины не смогут дать достойный отпор России предстоящей зимой, и Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой под давлением Запада, пишет газета Welt.

    11:04По Крымскому мосту приостанавливали движение

    Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после небольшой приостановки движения, сообщает ресурс об оперативной обстановке на мосту.

    11:03Посольство: Врезавшийся в ворота дипмиссии в Молдавии состоит на учете психиатра

    Водитель, врезавшийся на автомобиле Mercedes в ворота посольства России в Молдавии, состоит на психиатрическом учете, сообщили в пресс-службе диппредставительства, комментируя утреннее происшествие.

    10:59Китай решил искать воду на южном полюсе Луны

    Китай планирует искать замерзшую воду возле южного полюса Луны с помощью особого детектора, который будет доставлен аппаратом «Чанъэ-7», говорится в опубликованной в научном журнале Space: Science & Technology статье.

    10:47FT: Байден запросит покупку оружия для Тайваня из выделенных Киеву средств

    Президент США Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Эта история началась еще в феврале, и то, что мы видели в конце июля – только логичное завершение. Дело в том, что в феврале в Стокгольме были поданы заявки на проведение варварской акции – сжигание Корана у иракского и турецкого посольств. Полиция, испугавшись угрозы ответного терроризма, отклонила «мероприятие». Но потом шведский суд заявил, что запрет на такие акции – нарушение свободы собраний и высказываний. И разрешил, на этот раз возле мечети.

    Причем именно 28 июня, когда мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-байрам. Полиция согласилась. «Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», – заявила представитель полиции Юлия Марич. Вот эта формулировка – «разведение огня» – она, конечно, потрясающая.

    Наверняка шведское начальство слыхало о сожжении книг на Оперной площади в Берлине в прошлом веке, которое стало символом уничтожения культуры немецкими нацистами. Наверное, это тоже можно было назвать «разведением огня». Но не получается. Зато сжигание священных книг, если это делается в рамках либерально-демократического общества – вполне. Да и не один раз, это уже стало системой – в конце января глава датской антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. Это он так решил надавить на Эрдогана, который не хотел, чтобы Швецию принимали в НАТО, пока она не выдаст всех неугодных курдов.

    Но для нас важнее отметить, что акции по сжиганию Корана были официально, специальным решением, дозволены шведским судом и шведской же полицией. То, что потом толпа подожгла шведское посольство в Багдаде – это уже отдельный процесс. А чего вы хотели? Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь книги. Когда нацисты жгли книги, некоторые особо грамотные граждане начали притягивать цитату из трагедии Гейне 1821 года «Алмансор»: «…Там, где сжигают книги, в конце сжигают и людей», и это выглядело даже отчасти правдой. Да вот только Гейне писал про сжигание инквизицией… Корана. Как любопытно закольцовывается другая фраза – о том, что новый фашизм придет в этот мир под видом антифашизма. Причем такого нарочитого, как вся политическая риторика демократов. Приехали, короче.

    Все эти мерзкие акции вызвали во всем мусульманском мире возмущение. Но на этом история не кончается. Даже до шведов, для которых сжигание священной книги чужой религии это всего лишь «разведение огня в общественном месте», начало доходить, что их принципы свободы и прочей гласности – немного как бы слишком для остального, нормального мира. И они на всякий случай начали искать виновных. И как вы думаете, кто виноват? Точно, вы угадали. Вот что говорит по этому поводу немецкая газета Welt: «Правительство Швеции подозревает российских деятелей в целенаправленной антишведской кампании.


    Шведское правительство усматривает в большом возмущении СМИ целенаправленную кампанию против государства. Действующие лица из России должны быть ответственны за это. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на пресс-конференции в Стокгольме. По словам министра, за этим стояли государственные и полугосударственные субъекты, в том числе из России. Министр утверждает, что намеренно распространяется ложное представление о том, что Швеция как государство несет ответственность за сожжение Корана. По словам министра, действия исходили от лиц, которые часто имели очень слабую связь со Швецией. «Мы видим, что эти события совершенно некорректно освещаются в информационной среде с целью, а иногда и прямым подстрекательством, нанести вред Швеции и шведским интересам», – сказал Болин». Конец цитаты

    И было бы еще понятно, если бы все происходящее было бы партизанщиной, каким-то заговором, но ведь пачка разрешительных документов от суда и полиции – вот она, шведы все сделали собственными руками. Тогда простите, при чем тут Россия вообще? В головах европейских политиков крепко засела паранойя, вот как это выглядит.

    Даже немецкие читатели подняли на смех шведского министра, который пытается очевидные вещи свалить на русских. «Министр внутренней безопасности Швеции Болин известен своей паранойей, которая все чаще приводит к грубым предположениям, таким как чепуха о том, что русские стоят за неспособностью шведской судебной системы и властей бороться с антирелигиозными выходками. Человек просто болен, ему место в клинике, но не в политике!» – пишет читатель на форуме Welt.

    Остальные читатели еще более скептичны: «Как смешно, скоро русские будут виноваты в нашем экономическом упадке»; «Это те самые русские, которые вмешались в ноутбук Хантера Байдена?»; «Были ли шведские суды, допустившие сожжение, в союзе с русскими?»; «У меня сегодня сломался холодильник. Наверное, это были и русские...» – и так далее. А для нас уже ничего удивительного.

    Другие материалы автора


    Главное
    Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве
    Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше
    Welt: Киеву придется начать диалог с Москвой под давлением Запада
    Washington Examiner: Киев продолжает хамить в ответ на помощь Запада
    После драки со стрельбой в Балашихе возбуждено дело
    В Мытищах задержали четырех участников драки в Чехове
    Российские военные в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню ВДВ

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Черноморский флот требует новых мер защиты от морских дронов Украины

    Украина попыталась атаковать российские корабли в Черном море безэкипажными катерами. В Сети предполагают, что речь идет о недавно представленных ВСУ морских дронах-камикадзе Magura V5. Они же могли применяться противником в случае с терактом на Крымском мосту. В чем заключаются особенности этих аппаратов и как России защитить свой флот? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............