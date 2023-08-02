Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

Эта история началась еще в феврале, и то, что мы видели в конце июля – только логичное завершение. Дело в том, что в феврале в Стокгольме были поданы заявки на проведение варварской акции – сжигание Корана у иракского и турецкого посольств. Полиция, испугавшись угрозы ответного терроризма, отклонила «мероприятие». Но потом шведский суд заявил, что запрет на такие акции – нарушение свободы собраний и высказываний. И разрешил, на этот раз возле мечети.

Причем именно 28 июня, когда мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-байрам. Полиция согласилась. «Многие люди удивляются, однако конституционная защита важнее, чем запрет на разведение огня», – заявила представитель полиции Юлия Марич. Вот эта формулировка – «разведение огня» – она, конечно, потрясающая.

Наверняка шведское начальство слыхало о сожжении книг на Оперной площади в Берлине в прошлом веке, которое стало символом уничтожения культуры немецкими нацистами. Наверное, это тоже можно было назвать «разведением огня». Но не получается. Зато сжигание священных книг, если это делается в рамках либерально-демократического общества – вполне. Да и не один раз, это уже стало системой – в конце января глава датской антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. Это он так решил надавить на Эрдогана, который не хотел, чтобы Швецию принимали в НАТО, пока она не выдаст всех неугодных курдов.

Но для нас важнее отметить, что акции по сжиганию Корана были официально, специальным решением, дозволены шведским судом и шведской же полицией. То, что потом толпа подожгла шведское посольство в Багдаде – это уже отдельный процесс. А чего вы хотели? Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь книги. Когда нацисты жгли книги, некоторые особо грамотные граждане начали притягивать цитату из трагедии Гейне 1821 года «Алмансор»: «…Там, где сжигают книги, в конце сжигают и людей», и это выглядело даже отчасти правдой. Да вот только Гейне писал про сжигание инквизицией… Корана. Как любопытно закольцовывается другая фраза – о том, что новый фашизм придет в этот мир под видом антифашизма. Причем такого нарочитого, как вся политическая риторика демократов. Приехали, короче.

Все эти мерзкие акции вызвали во всем мусульманском мире возмущение. Но на этом история не кончается. Даже до шведов, для которых сжигание священной книги чужой религии это всего лишь «разведение огня в общественном месте», начало доходить, что их принципы свободы и прочей гласности – немного как бы слишком для остального, нормального мира. И они на всякий случай начали искать виновных. И как вы думаете, кто виноват? Точно, вы угадали. Вот что говорит по этому поводу немецкая газета Welt: «Правительство Швеции подозревает российских деятелей в целенаправленной антишведской кампании.





Шведское правительство усматривает в большом возмущении СМИ целенаправленную кампанию против государства. Действующие лица из России должны быть ответственны за это. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на пресс-конференции в Стокгольме. По словам министра, за этим стояли государственные и полугосударственные субъекты, в том числе из России. Министр утверждает, что намеренно распространяется ложное представление о том, что Швеция как государство несет ответственность за сожжение Корана. По словам министра, действия исходили от лиц, которые часто имели очень слабую связь со Швецией. «Мы видим, что эти события совершенно некорректно освещаются в информационной среде с целью, а иногда и прямым подстрекательством, нанести вред Швеции и шведским интересам», – сказал Болин». Конец цитаты.

И было бы еще понятно, если бы все происходящее было бы партизанщиной, каким-то заговором, но ведь пачка разрешительных документов от суда и полиции – вот она, шведы все сделали собственными руками. Тогда простите, при чем тут Россия вообще? В головах европейских политиков крепко засела паранойя, вот как это выглядит.

Даже немецкие читатели подняли на смех шведского министра, который пытается очевидные вещи свалить на русских. «Министр внутренней безопасности Швеции Болин известен своей паранойей, которая все чаще приводит к грубым предположениям, таким как чепуха о том, что русские стоят за неспособностью шведской судебной системы и властей бороться с антирелигиозными выходками. Человек просто болен, ему место в клинике, но не в политике!» – пишет читатель на форуме Welt.

Остальные читатели еще более скептичны: «Как смешно, скоро русские будут виноваты в нашем экономическом упадке»; «Это те самые русские, которые вмешались в ноутбук Хантера Байдена?»; «Были ли шведские суды, допустившие сожжение, в союзе с русскими?»; «У меня сегодня сломался холодильник. Наверное, это были и русские...» – и так далее. А для нас уже ничего удивительного.