Зачем Западу нужна «Великая Албания»

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29 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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Польша готовится к жизни без электричества

Дрова в Польше на текущий момент – дефицит dpa/picture-alliance/TASS
Польше, как выясняется, угрожает тотальный недостаток электроэнергии. Более того, это лишь одна из граней энергетического кризиса, в который погружается эта страна. Проблемы с газом и углем будут нарастать и давить в первую очередь на рядового потребителя. Мэр одного из крупных польских городов уже советует родственникам обзаводиться самодельными обогревателями.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Зачем Западу нужна «Великая Албания»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...

Государство должно превратиться в Родину

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой. Подробности...

Надо навести порядок в своем прошлом

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока киевский режим современности натягивает на себя «Киевскую Русь» прошлого и провозглашает себя «единственным правопреемником», не будем забывать, что Киевское княжество – лишь малый фрагмент нашей великой истории. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 9 комментариев

Наступление на Николаев

США и Украина теряют союзников

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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    Вадим Трухачёв

    Зачем Западу нужна «Великая Албания»

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		29 августа 2022, 12:06

    Недавнее обострение обстановки в Косово, которое вполне может в скором времени повториться, породило новые вопросы относительно того, чего же хочет Запад на Балканах. Традиционно у нас внимание больше сосредоточено на Сербии и сербах, которых за их хорошее отношение к России и русским в Европе и Северной Америке стараются «задавить». А вот об албанцах говорят и пишут меньше, и то почти исключительно применительно к Косово или Северной Македонии. Албания же как будто вообще отсутствует в отечественном информационном поле.

    Глядя на сообщения с Балкан, складывается впечатление, что албанцы являются очевидными «фаворитами» у коллективного Запада. Этому не мешает то, что бывший президент Косово Хашим Тачи годами обвиняется в торговле человеческими органами, а албанская наркомафия является едва ли не сильнейшей в Европе. Во времена расцвета пресловутого «Исламского государства*» (запрещено в России) Косово лидировало в Европе по числу воевавших в его рядах боевиков, а Албания и Македония шли следом.

    Особый разговор – разделение албанского этноса, его компактное проживание в Албании, Косово, Северной Македонии (где их – четверть населения), несколько меньше – в Черногории, Греции и собственно в Сербии. Никакого (по крайней мере, публичного) осуждения не вызвали в Евросоюзе и США и слова премьера Албании Эди Рамы о том, что его мечта – объединение с Косово. Как будто в нем нет призыва к перекройке границ с неминуемыми вооруженными конфликтами, которые расхлебывать придётся как раз ЕС и НАТО.

    Сегодня Албания и Северная Македония с ее на четверть албанским населением рассматриваются как кандидаты на членство в ЕС – хотя их экономические показатели на порядок уступают даже беднейшей стране Евросоюза – Болгарии. И уже понятно, что они станут для Единой Европы огромной обузой. Оба государства уже входят в НАТО. С 2010 года граждане всех балканских государств могут ездить в Евросоюз без виз. Разве что для Косово сделали исключение – но его пять государств ЕС до сих пор не признали.

    Чтобы отыскать корни такой благожелательности западного мира к албанцам, пришлось погрузиться в Средневековье. В те времена албанцам не удалось создать своего средневекового королевства. Территория их расселения попадала в состав Византии, Венеции, Сербии, ее захватывали крестоносцы. Среди албанцев имелись православные, католики, разного рода еретики. Во многом именно отсутствие прочной религиозной основы привело к тому, что с приходом Османской империи большинство албанцев приняли ислам.

    Фото: REUTERS/Florion Goga

    Тем не менее не все албанцы перешли в мусульманство. Многие албанцы-католики мигрировали в Италию, принеся с собой память о национальном герое – Скандербеге. Он как раз воевал с турками и ислам не исповедовал. Сегодня его почитают и в самой Албании, и в Косово. Его именем в годы Второй мировой войны назвали и печально известную албанскую дивизию СС. Часть албанцев остались православными и сегодня даже имеют свою автокефальную православную церковь. Так что на землях, долго входивших в Османскую империю, ввиду своего частичного католичества албанцы были для Запада более «своими», чем православные сербы или греки. Мало того – на руку им играло и то, что их язык не имеет близких родственников. Следовательно, они не могли смотреть в сторону России или еще кого-то из потенциальных конкурентов. Учитывая неполный переход в ислам, как однозначная опора Турции (в отличие от боснийских мусульман) албанцы тоже не рассматривались.

    О своих национальных правах и притязаниях на территории Сербии, Черногории и Греции албанцы заявили в 1879 году. И в общем, Германия, Австро-Венгрия, Франция, Британия и Италия вполне благожелательно к ним отнеслись. Само создание независимой Албании в 1912 году во многом было немецким проектом, чтобы Сербия, которую уже тогда рассматривали как инструмент влияния России в Европе, не получила выход к Адриатическому морю. Что, правда, не означало удовлетворение всех «хотелок» албанцев.

    В годы Второй мировой войны Германия и Италия снова видели в албанцах силу, направленную на сдерживание сербов. Оттого и поддерживали их, несмотря на установление над Албанией итальянского протектората. В дальнейшем уже социалистическая Албания времен диктатора Энвера Ходжи рассматривалась как нечто «чудаковатое» и опасное. Однако тот факт, что Ходжа рассорился с СССР, тоже добавлял очков албанцам в лице Запада. А уж косовских албанцев в Западной Европе еще с конца 1960-х годов принимают на постоянное место жительства.

    В 1990-е годы, да и сейчас, албанцы играли и играют роль наиболее надежного заслона от роста влияния России и Сербии. И потому им позволили создать на Балканах два с половиной государства – Албанию, полупризнанное Косово и Северную Македонию, которая по факту уже стала славяно-балканской конфедерацией. То, что этнически албанские земли бедны, делает их правителей более послушными. А то, что они, как Хашим Тачи, еще и имеют проблемы с законом – совсем покладистыми и управляемыми.

    Единственная загвоздка заключается в том, что свое влияние на Албанию (а особенно на Косово) пытается распространить Турция, где живут миллионы людей с албанскими корнями. Однако здесь есть «противоядие». Во-первых, албанцы и так – не полностью мусульмане. Во-вторых, в годы социализма даже албанцы-мусульмане от религии отошли. И наличие среди них группы радикальных исламистов общий расклад не меняет. Кроме того, это еще один повод для ЕС и НАТО удовлетворять чаяния албанцев, чтобы они не повернулись к туркам.

    Но даже и связь албанцев с Турцией можно использовать. Если превратить Албанию (и Косово) в образцовые страны ЕС и НАТО – уже не турецкие соплеменники будут на них влиять, а наоборот. И в этом случае албанская диаспора стала бы проводником нового сближения Турции с Европой. А если брать шире – то и показывать всему остальному мусульманскому миру образец прогрессивного, светского общества. Так что у Запада есть в отношении албанцев и цели, напрямую не связанные с Россией и Сербией.

    Помимо того, Евросоюзу нужны своего рода миграционные «отстойники», куда можно отправлять беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ни одна из нынешних стран Евросоюза играть такую роль не согласится. А вот Албания и Косово подойдут как нельзя лучше. Им и деньги нужны, и культурная дистанция с приезжими не такая большая. Конечно, существует риск увеличения количества последователей радикального ислама среди албанцев – но у какого явления не бывает изнанки?

    Наконец, сегодняшние албанцы утратили свою «демографическую пассионарность». Еще 25–30 лет назад рождаемость у них была сильно выше, чем у других народов Европы. Теперь они пришла к вполне европейским показателям. И потому их агрессивность, как кажется, стала меньшей. А уже вследствие этого они становятся более управляемыми, чем ранее. Тем более что действительно объединиться в рамках единого государства ЕС им не даст. «Великая Албания» так и будет представлять с собой две с половиной страны.

    Потому не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Они долгое время являются его фаворитами в регионе, и этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, текущей международно-политической обстановкой, когда они кажутся и наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. И «мостом» в мусульманский мир.

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