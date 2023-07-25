Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

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25 июля, вторник  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Тренировки НАТО мешают ВСУ воевать с армией России

В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе. Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/picture-alliance/ТАСС
Бундесвер выступил с критикой вооруженных силы Украины за отсутствие успехов на поле боя после обучения на Западе. В докладе под грифом «только для служебного пользования» украинцам ставят в вину порой самые абсурдные моменты. Чем вызвана критика ВСУ со стороны натовских инструкторов? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
Обсуждение: 209 комментариев

У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...

С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

    Алексей Чеснаков
    руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
    25 июля 2023, 14:34

    На законопроект некоторых сенаторов о возможности лишения гражданства по рождению можно посмотреть не только со стороны хорошего повода для ответного хайпа, но и как на инструмент для создания продуктивной общественно-политической повестки.

    Наличие Конституции, закона «О гражданстве» и прочих важных нормативных актов не избавляет нас от того, чтобы время от времени оценивать или переоценивать подходы и уж точно не догматизировать некоторые положения, идущие вразрез с новыми практиками и реалиями. Тем более что в некоторых странах мира натурализованные граждане обладают отличными правами от тех, кто получил этот статус по рождению.

    Да, конечно, согласно Конституции, гражданство является «единым и равным независимо от оснований приобретения» (ст.6.1), и каждый гражданин обладает «всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ» (ст.6.2). Но в то же время права и свободы гражданина «могут быть ограничены… в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц» (ст.55.3).

    Согласитесь, излишнее педалирование темы различий в получении статуса гражданина может рассматриваться как вызов общественной нравственности и уж точно как проблема для конституционного строя, поскольку лакуны способны привести к формированию представлений о гражданах разных сортов. А это недопустимо.

    С другой стороны, отсутствие общественной дискуссии на эти темы рискует вызвать еще большее раздражение, поскольку в условиях слабости аргументов инициаторов у некоторых появляются опасения о возможной дискриминации.

    Фото: Александр Река/ТАСС

    С учетом такого подхода, в рамках поднятой темы стоит признать продуктивными ряд дискуссионных вопросов:

    – Можно ли признать существование в Российской Федерации разных перечней прав и обязанностей у граждан, получивших этот статус по рождению и приобретших его в результате установленных процедур? То есть буквально – во всех ли случаях они «равны перед законом»?

    – Какие особенности (ограничения либо преимущества) могут быть временно или постоянно у граждан РФ, приобретших этот статус в результате присоединения новых регионов? То есть буквально – если перечни прав различаются, то почему, на каких основаниях и на какой срок?

    – Могут ли существовать какие-то особые правила (не оформленные в законодательстве) публичного политического поведения граждан РФ по рождению или приобретших его, фиксирующие неприемлемость инициатив подобного рода для того, чтобы не стимулировать политические конфликты? То есть буквально – нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

    – Следует ли чиновникам и депутатам, публичные инициативы которых противоречат действующей Конституции, слагать свои полномочия? То есть буквально – стоит ли сделать нормой «формулу Клишаса»?

    Чем раньше российское общество выработает позиции по этим вопросам, тем меньше будет разного рода специфических резонансных инициатив, способных негативно повлиять на внутреннюю политику.

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