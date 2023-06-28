Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Во время мятежа тревожные граждане заплатили «налог на панику»

Паника заставляет людей совершать импульсивные поступки Сергей Пивоваров/РИА Новости
Неудавшийся мятеж на выходных спровоцировал специфическую финансовую активность части россиян. Одни побежали в банки снимать наличные, другие – в супермаркеты за продуктами, третьи – в обменники, где курс доллара доходил до 200 рублей, четвертые покупали за бешеные деньги авиабилеты. Панические действия крайне опасны, так как легко могут окунуть экономику страны в кризис. Быстрое купирование политического кризиса стало спасением. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Как будет выглядеть европейская катастрофа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не знает, что звоночек уже прозвенел EPA/TASS
«Европа приближается к катастрофе», пророчат представители венгерского руководства. Политологи поясняют, что имеются в виду как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса. Все эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине. Почему же ЕС отказывается признавать эту угрозу? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...

Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...

Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕкоманда хочет использовать свое еврейство в отношениях с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Будет ли война между США и Мексикой

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
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    Владимир Можегов

    Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

    Владимир Можегов
    публицист
    28 июня 2023, 09:02

    Атлантический мир жадно смотрит на Индию. Когда-то Индию называли главным бриллиантом в короне Британской империи. Но и сегодня, связанная тысячами нитей с англосаксонским миром, она остается важнейшим «козырем» в борьбе за будущий мир. В нашей оптике – это многополярный мир. В оптике англосаксов – это мир, полностью подконтрольный глобализму. Но каков мир в оптике самой Индии?

    Британия уступила Индии свое место пятой экономики мира. Британия избрала этнического индийца (и выращенного ею глобалиста до мозга костей) Риши Сунака своим премьер-министром. И все это тоже, конечно, неспроста.

    Визит премьер-министра Индии Моди в США преподносится американской властью и глобальной прессой как эпохальный: «Этот визит освятит американо-индийские отношения», восклицает Курт Кэмпбел. Из всего этого нетрудно заключить, что ставки как никогда высоки. В сегодняшней большой игре между Россией и Китаем, с одной стороны, и Западом – с другой, Индия становится главным призом.

    Англо-американцы прекрасно понимают значение Индии, прекрасно сознают силу этой фигуры на мировой шахматной доске и ее ключевую роль в балансе сил. Например, британское издание The Economist недвусмысленно объясняет радушие Вашингтона: Индия самая густонаселенная страна на планете, ее экономика в перспективе войдет в тройку крупнейших. Это не только огромный рынок, но и новая мировая фабрика взамен Китаю. И это, наконец, мощный рычаг сдерживания Китая. А то и прямой и важнейший участник антикитайской коалиции.

    При этом сама Индия, несмотря на ее кажущуюся силу, достаточно уязвима. Внешне страна зажата между Пакистаном и Китаем. Ее терзают внутренние разделения и перекосы экономики.

    Фото: Sri Loganathan Velmurugan/Global Look Press

    Скажем прямо: если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы.

    И вот отсюда стоит всмотреться в положение вещей чуть детальнее. А хочет ли сама Индия в этот новый американский порядок? И что мы должны сделать, чтобы она туда не слишком стремилась?

    Прежде всего, взглянем на отношения Индии с Китаем. Несмотря на то, что Индо-Китай издревле связывает единая судьба, между этими двумя самыми внушительными и густонаселенными государствами планеты существуют давнишние трения. В ХХ веке эти страны сделали разный геополитический выбор. Точнее, вынуждены были сделать, будучи поставлены в разные условия.

    В начале ХХ века единственной азиатской страной, способной бросить вызов мировому господству англосаксов, была Япония. Свою борьбу за доминирование в Тихоокеанском регионе Япония и начинала под паназиатскими лозунгами: англосаксы, вон из Азии! Азия – азиатам!

    И если Китаю не повезло стать жертвой японской агрессии, то в Индии, находящейся под англосаксонским игом*, антиколониальный поход Японии вызвал огромное сочувствие. Отсюда и почитание, которым окружено здесь имя Субхаса Чандра Боса, выбравшего, в отличие от Махатмы Ганди, вооруженный путь борьбы.

    После войны к власти в Китае пришли коммунисты. Националистический Гоминьдан, принявший на себя основную тяжесть борьбы с Японией, оказался вытеснен на Тайвань. Индия обрела независимость, а ее внешнеполитический курс определил магистральный вектор движения неприсоединившихся.

    Так Индия стала своего рода третьим полюсом между англосаксонским Западом, с одной стороны, и коммунистическими Китаем и СССР, с другой. При этом, хотя внешне политика Индии всегда оперировала риторикой миролюбия и ненасилия, в глубине души индийцы считают, что Субхас Чандра Бос, погибший на исходе Второй мировой, сделал для независимости Индии гораздо больше. По понятным причинам, после войны имя Боса в Индии произносилось гораздо более приглушенно, чем имя Ганди. Однако разницу между двумя лидерами индийцы всегда сознавали: Ганди – путь компромисса, Бос – путь борьбы.

    Уходя из Индии, англичане, как им и свойственно, создали еще один очаг напряженности для страны, отделив от нее мусульманский Пакистан. Который и сегодня остается основным рычагом давления англосаксов на Индию.

    Что же до Китая, то он с тревогой смотрит на танцы англосаксов вокруг Индии. Так, недавняя редакционная статья в центральном партийном органе Китая Global Times носит название «Мы морально и эмоционально поддерживаем деколонизацию Индии». 

    Запад живет по правилу «разделяй и властвуй», Индия и Китай испытали на себе все прелести колониализма. Запад пытается вбить клин между Китаем и Индией, но цели его всегда одни – колониализм. Льстя Индии, обещая превратить ее в «замену Китаю», Запад хочет загнать Нью-Дели в геополитическую ловушку. Но Китай на стороне Индии. Китай сопереживает стремлению Индии отстаивать свою национальную независимость. «Азия и мир достаточно велики, чтобы вместить одновременное возвышение Китая и Индии», – таков посыл статьи Global Times.

    Итак, Китай и англо-американцы тянут Индию каждый в свою сторону. Но что скажет сама Индия?

    Кажется, для всех будет лучше, если Индия останется на своей стороне. Вернув себе тот статус, которым она обладала во второй половине ХХ века. Оставаться третьим полюсом силы между Западом, с одной стороны, и Россией с Китаем, с другой.

    В начале года «Изборский клуб» выпустил доклад «Аркаим XXI век – концепция геостратегического усиления России и ее союзников», в котором прослеживается та же ключевая мысль: экономический и стратегический путь Север – Юг (Россия – Иран – Индия) как альтернатива однополярному миру, и даже миру двухполярному. Поскольку между Россией – Китаем и Западом образуется третий полюс: Индия и Иран, открытый и для арабских, и для североафриканских стран, которым в подобной конфигурации мира гораздо легче окажется сделать свой выбор не в сторону Запада.

    Такой трехполярный мир очевидно окажется гораздо устойчивей двухполярного и гораздо справедливее либеральной диктатуры и тоталитарной демократии однополярного. 

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