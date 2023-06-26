Как построить новый мир

Взгляд
26 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:56  |  vz.ru
Разделы

Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
Перейти в раздел…

Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
Перейти в раздел…

Китай начинает показывать зубы Западу

Китай все более активно начинает влиять на крайне удаленные от него территории Stephen Kelly/Reuters
Китайская внешняя политика стремительно меняется. Еще недавно риторика КНР была осторожной, но теперь китайским дипломатам «разрешено выступать забористо, иногда провокационно», говорят эксперты. Внезапным примером этому стало заявление Китая по поводу далеких островов, когда-то отнятых Великобританией у Аргентины. И это признак глобальных изменений роли Китая на мировой арене. В чем они заключатся? Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как построить новый мир

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. Подробности...

Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Рядовые бойцы и офицеры ЧВК «Вагнер», бесспорно, настоящие патриоты и герои, не раз доказавшие свою преданность Отечеству. Эти славные воины нужны нашей стране, но вовсе не под началом политических авантюристов, даже не состоящих на государственной службе. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Должна ли Россия опасаться Индии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Подробности...
Перейти в раздел…

Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
    ВС России нанесли групповой удар по складам боеприпасов Украины Клишас не увидел необходимости в подготовке закона о ЧВК Ученого Голубкина приговорили к колонии строгого режима по делу о госизмене Участок земли под посольство РФ в Австралии остался без охраны
    СМИ назвали число подбитых американских БМП Bradley Столтенберг перепутал Россию с Германией, говоря о попытке мятежа В НАТО анонсировали создание системы ПВО в Прибалтике Минск готов подписать с Россией соглашение по авиатарифам
    Лавров: Москва проверяет причастность разведок Запада к действиям Пригожина Лавров рассказал об официальной позиции США в связи с попыткой военного мятежа в России Венгрия намерена продолжить блокировку выделения Украине 500 млн евро В ЮНЕСКО опровергли участие в вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры

    Главная тема


    Новое правительство Финляндии будет еще более русофобским

    «на нужды украинской армии»


    Святыни Киево-Печерской лавры могут быть проданы для финансирования ВСУ

    «я вас поубиваю!»


    Боец ВСУ «проучил» оставивших позиции сослуживцев броском гранаты в землянку

    «впереди самое сложное»


    Костомаров впервые опубликовал видео тренировки после протезирования

    Видео

    внешняя политика КНР


    Китай начинает показывать зубы Западу

    обзор прессы


    Западные СМИ: США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина

    глава ЧВК «Вагнер»


    Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

    мировой спорт


    Русские хоккеисты остановили пропаганду гомосексуализма в Америке

    частные военные компании


    Что теперь будет с российскими ЧВК

    круг верных сателлитов


    Тимофей Бордачев: Должна ли Россия опасаться Индии

    Ошибка Вагнера


    Дмитрий Винник: Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

    неловкое высказывание


    Байден подставил Блинкена и всю дипломатию США
    Джомарт Алиев

    Как построить новый мир

    Джомарт Алиев
    первый проректор РГСУ
    26 июня 2023, 17:00

    Завершившийся ПМЭФ–2023 дал хорошую пищу для размышлений о контурах уверенно проявляющегося нового мира. Очистив его результаты от предпринимательских и отделив от политических, мировоззренческий итог оказался прост и понятен: любой новый формирующийся уклад будет создан вокруг идеи «большого евразийства». Окажется ли он развитием платформы БРИКС, будет ли более глубоким наполнением платформы ШОС или даже эволюционирует из платформы ЕАЭС, пока доминирующей, – трек непонятен. Скорее первое, чем третье.

    Но как бы то ни было, уклад этот будет создан совместно и на визионарном уровне. Никто из потенциальных акторов нового мироустройства больше не желает иметь дело с готовыми стратегиями, тем более с дорожными картами. Практика, когда люди «первого сорта» придумывают планы и правила, экспортируя их в общества «второго сорта», колониальна по своей сути и точно будет противоречить ценностям нового мира.

    А сама многополярная идея, где бы, кем бы и как бы она ни предлагалась, должна будет отвечать признакам цивилизационной парадигмы суперконтинента: ничего другого аудитория не примет, а заявитель иного будет серьезно дискредитирован. И практически неважно, как именно будет сформулирована евразийская идея; важно – как она будет услышана, какими будут ее локомотивы, кто будут ее фронтмены. Она должна быть глубже, чем просто девиз, а идеология, смыслы и образы предлагаемого уклада – солидарными и гармоничными.

    Да, от России сегодня ожидают сильного евразийского хода. Большинство – с интересом, но целый ряд стран – с контрфактурой. Есть риск, что любое политическое, экономическое или финансовое содержание, без «страховки», будет скомпрометировано заготовками врагов либо просто заспекулировано, размыто. Да и при всех наших пассионарности, лидерстве и максимальных потенциалах – у нас ведь нет никакой волшебной книги рецептов «на все случаи»; ее сегодня нет ни у кого. Выход: выработка рамки, организация соосмысления, менеджмент сотворчества.

    Сегодня только мизантропы могут продолжать считать Евразию, то есть 36% суши и 70% населения планеты, своим «задним двориком»; мизантропы и лузеры. Но контуры нашего будущего уже видны. И так получилось, что именно дискуссии форума навели резкость на них и проявили культурно-ценностный евразийский ромб, вершины которого – не границы «поляны», а, скорее, ее опорные точки.

    Фото: photo.roscongress.org

    И первая из них – (вос)создание единого пространства. Монтажа когда-то в будущем того единого культурного, экономического, политического пространства, что даст нам социальный и межнациональный мир, интегрирует все евразийские народы без размывания и в равноправном сотрудничестве. Россия в этом смысле обладает уникальным историческим опытом. На протяжении нескольких веков ей удавалось присоединять новые народы, не размывая их идентичности. Именно этот опыт так притягателен для стран, которые на себе ощутили англо-саксонскую колониальную модель.

    Сейчас происходит формирование уникального нового центра, опирающегося на общие национально-культурные традиции, ценности и опыт многовекового взаимодействия и сосуществования евразийских народов. Это путь постиндустриального технологического развития новых центров геоэкономики – и не только сегодняшних членов БРИКС.

    Наконец, евразийский мир формирует цивилизационную альтернативу англо-саксонской модели. Это будет продукт многопланового этно-социального и культурно-исторического синтеза народов Севера, Востока, Юга и Запада.

    В этом смысле показательна мирная инициатива семи африканских стран, которую обсуждали на самом высоком уровне в рамках ПМЭФ. И показательна она не столько содержанием, сколько фактом полноправного участия вчерашних колоний в мировой политической повестке.

    Формула завтрашнего нового мира – это международные центры сил плюс локомотивы гибридной экономики, плюс заповедники традиционных ценностей. 

    Россия сегодня – бесспорный мировой центр сил, отстаивающий свои интересы и интересы дружественных нам стран – и состоявшаяся альтернатива для любой мировой платформы. Дискуссии и договоренности, достигнутые на ПМЭФ, продемонстрировали, что тренд на цифровую экономику и ее ответвления вроде «экономики знаний» – очень правильная тенденция. Именно российская экономика может и должна стать гибридной, своеобразным сплавом углеродной и кремниевой.

    Что касается традиционных ценностей, то Россия провозгласила их защиту своей государственной задачей и в некотором смысле международной миссией.

    Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •