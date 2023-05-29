Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Взгляд
29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

    Дмитрий Орехов
    писатель
    29 мая 2023, 12:04

    Нас всегда удивляет, когда забывают о вкладе нашей страны в победу над Гитлером. Вот Англия и США, говорят нам, – те да, победили. А русские, сокрушившие военную машину Третьего рейха – нет. Однако в позиции Запада есть своя логика, и мы должны ее понимать. Просто так возмущенно топать ногами нет смысла.

    Как думают на Западе? Главным действующим лицом истории является западная цивилизация, западная демократия. Во Второй мировой войне эта цивилизация столкнулась с гитлеровской Германией. Ставкой в этой борьбе было демократическое будущее всего мира. Находясь на верной стороне истории, западная демократия победила, хотя Гитлер и нанес некоторый ущерб европейским демократическим институтам и очень большой – евреям. Но если война велась из-за демократии и евреев, то при чем здесь русские? Подобно туркам, арабам и персам, русские не имели правильных демократических институтов и никогда не представляли демократический лагерь. Следовательно, к победе демократии они никакого отношения не имеют. Кроме того, русские просто по определению не могли защищать евреев – подлинную защиту евреям дает опять-таки демократия, варвары способны лишь на репрессии и погромы.

    Понять эту точку зрения помогут исторические аналогии. Тласкаланцы, враги ацтеков, составляли основную силу в армии Кортеса и помогли конкистадорам разрушить Теночтитлан, но их не считают завоевателями Мексики наравне с испанцами. Африканские племена использовались англичанами для того, чтобы потеснить португальцев в Западной Африке, но они не могут считаться победителями в этом противостоянии (англичане, справившись с португальцами, сами начали продавать африканцев в рабство). Индейские племена гуронов и ирокезов участвовали в англо-французских войнах, но кто бы ни брал верх на поле боя, Северную Америку делили настоящие победители – белые.

    Собственно, и со Второй мировой все точно так же. С точки зрения Запада, русские участвовали (другой вариант: использовались) в войне против Гитлера и несли потери, но победителями их считать нельзя. Потери русских напоминают жертвы тласкаланцев, ирокезов и африканцев – это пусть и значительные, но совсем не интересные жертвы где-то на обочине мирового сражения за демократию. Именно эта точка зрения уже давно стала господствующей на Западе. Она может нам не нравиться, может казаться несправедливой, однако нужно признать, что она обладает внутренней логикой. В связи с этим возникает вопрос: что делать в этой ситуации нам? Продолжать обижаться? Упрекать западные страны, что они «забыли» про наш вклад? В духе самоотверженного щедринского зайца хранить верность факту, что существовал ленд-лиз (4% от военного производства СССР) и что американцы «тоже вместе с нами воевали», потеряв в Европе почти двести тысяч человек (наряду с нашими 27 миллионами)?

    Все это мы уже делали, но толку было немного. Если мы и вправду хотим защитить память наших воинов-освободителей, мы не должны забывать о главных смыслах той войны. Гитлер не собирался расширять жизненное пространство немцев за счет США и Великобритании, у него не было планов превратить англосаксов в рабочий скот. Он вообще не имел серьезных претензий к англосаксонской цивилизации (к ее политическим институтам, формам государственного управления и прочему). В американцах и англичанах Гитлер видел своих учителей, и если у него и были расхождения с ними, то лишь стилистические. Сама его борьба с западными странами велась в духе благородной дуэли. В оккупированных Гитлером странах Западной Европы материальные бедствия войны сводились к проблемам с наличием кофе и апельсинов в свободной продаже. На западном фронте немцы соблюдали международное право, поэтому только 3,5% английских и американских военнопленных умерло в плену, тогда как доля погибших советских военнопленных составляла 57%.

    Фото: imago images/Global Look Press

    Неудивительно, что 20 августа 1943 года англо-американский штаб обсуждал вопрос о том, не помогут ли немцы вступлению англо-американских войск на территорию Германии, «чтобы дать отпор русским». Частично этот сценарий (гитлеровцы вместе с англосаксами против незападных народов) был реализован после войны, когда многие нацистские преступники нашли приют в США, получили должности в структурах НАТО или же вместе с англичанами отправились сражаться против цветных народов в колонии.

    Главная же правда о Второй мировой войне состоит в том, что одни народы сражались в этой войне за свободу, а другие – за господство над миром. В число последних, наряду с гитлеровской Германией, входят США и Великобритания. Целью Америки было господство на Тихом океане и оккупация Западной Европы (с чем она справилась), Великобритания же стремилась удержать под своим контролем Африку и Азию (с чем она в итоге не справилась). Между англосаксами и немцами существовали отношения здоровой спортивной конкуренции; английские либералы и немецкие нацисты с пониманием смотрели на то, как каждая из сторон реализует свою часть проекта под названием «бремя белого человека». Cерьезных противоречий между немецким нацизмом и англосаксонской цивилизацией никогда не было, и английский король Эдуард VIII неслучайно учил зиговать свою племянницу, будущую королеву Елизавету II.

    Совсем другое дело – противоречия между нашей цивилизацией и западной (либерально-нацистской). Если мы боролись с западным расизмом и колониализмом, то Запад хотел свое колониальное господство упрочить. Если мы сражались за то, чтобы военных преступлений больше не было, то Запад эти военные преступления совершал (ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, варварские бомбардировки Дрездена). Если мы планировали завершить войну в Берлине и жить в мире с другими народами, то Запад уже в майские дни 45-го года мечтал ударить нам в спину (операция «Немыслимое»). Интересно, какой была бы наша судьба под властью западных демократий, если бы план Черчилля был приведен в исполнение, и англо-американо-немецкое войско, усиленное канадцами, венграми и поляками, прокатилось по нашей земле? Многим бы она отличалась от той, которую готовил нам «недемократический» Гитлер?..

    То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Однако даже воюя с ослабленной и терпящей поражение на Восточном фронте Германией, англосаксы нередко отступали и даже бежали сломя голову (вспомним Арденны). Для них это была «хорошая война», в которой не следовало особенно напрягаться. Землю «зубами за стебли» (В. Высоцкий) они не тянули. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу.

    Продвигая в информационное поле жульническую концепцию «демократия против тоталитаризма», Запад добился значительных успехов. Однако под флагом «угнетенные народы против западных колонизаторов» мы добьемся еще большего. Учитывая повсеместную утрату веры в западную демократию и усиливающуюся тенденцию к многополярности, вполне вероятно, что очень скоро уже американцам и англичанам придется доказывать, что они «тоже воевали» во Второй мировой и имеют хоть какое-то право числиться среди настоящих победителей Гитлера.

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