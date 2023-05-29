Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Нас всегда удивляет, когда забывают о вкладе нашей страны в победу над Гитлером. Вот Англия и США, говорят нам, – те да, победили. А русские, сокрушившие военную машину Третьего рейха – нет. Однако в позиции Запада есть своя логика, и мы должны ее понимать. Просто так возмущенно топать ногами нет смысла.

Как думают на Западе? Главным действующим лицом истории является западная цивилизация, западная демократия. Во Второй мировой войне эта цивилизация столкнулась с гитлеровской Германией. Ставкой в этой борьбе было демократическое будущее всего мира. Находясь на верной стороне истории, западная демократия победила, хотя Гитлер и нанес некоторый ущерб европейским демократическим институтам и очень большой – евреям. Но если война велась из-за демократии и евреев, то при чем здесь русские? Подобно туркам, арабам и персам, русские не имели правильных демократических институтов и никогда не представляли демократический лагерь. Следовательно, к победе демократии они никакого отношения не имеют. Кроме того, русские просто по определению не могли защищать евреев – подлинную защиту евреям дает опять-таки демократия, варвары способны лишь на репрессии и погромы.

Понять эту точку зрения помогут исторические аналогии. Тласкаланцы, враги ацтеков, составляли основную силу в армии Кортеса и помогли конкистадорам разрушить Теночтитлан, но их не считают завоевателями Мексики наравне с испанцами. Африканские племена использовались англичанами для того, чтобы потеснить португальцев в Западной Африке, но они не могут считаться победителями в этом противостоянии (англичане, справившись с португальцами, сами начали продавать африканцев в рабство). Индейские племена гуронов и ирокезов участвовали в англо-французских войнах, но кто бы ни брал верх на поле боя, Северную Америку делили настоящие победители – белые.

Собственно, и со Второй мировой все точно так же. С точки зрения Запада, русские участвовали (другой вариант: использовались) в войне против Гитлера и несли потери, но победителями их считать нельзя. Потери русских напоминают жертвы тласкаланцев, ирокезов и африканцев – это пусть и значительные, но совсем не интересные жертвы где-то на обочине мирового сражения за демократию. Именно эта точка зрения уже давно стала господствующей на Западе. Она может нам не нравиться, может казаться несправедливой, однако нужно признать, что она обладает внутренней логикой. В связи с этим возникает вопрос: что делать в этой ситуации нам? Продолжать обижаться? Упрекать западные страны, что они «забыли» про наш вклад? В духе самоотверженного щедринского зайца хранить верность факту, что существовал ленд-лиз (4% от военного производства СССР) и что американцы «тоже вместе с нами воевали», потеряв в Европе почти двести тысяч человек (наряду с нашими 27 миллионами)?

Все это мы уже делали, но толку было немного. Если мы и вправду хотим защитить память наших воинов-освободителей, мы не должны забывать о главных смыслах той войны. Гитлер не собирался расширять жизненное пространство немцев за счет США и Великобритании, у него не было планов превратить англосаксов в рабочий скот. Он вообще не имел серьезных претензий к англосаксонской цивилизации (к ее политическим институтам, формам государственного управления и прочему). В американцах и англичанах Гитлер видел своих учителей, и если у него и были расхождения с ними, то лишь стилистические. Сама его борьба с западными странами велась в духе благородной дуэли. В оккупированных Гитлером странах Западной Европы материальные бедствия войны сводились к проблемам с наличием кофе и апельсинов в свободной продаже. На западном фронте немцы соблюдали международное право, поэтому только 3,5% английских и американских военнопленных умерло в плену, тогда как доля погибших советских военнопленных составляла 57%.

Неудивительно, что 20 августа 1943 года англо-американский штаб обсуждал вопрос о том, не помогут ли немцы вступлению англо-американских войск на территорию Германии, «чтобы дать отпор русским». Частично этот сценарий (гитлеровцы вместе с англосаксами против незападных народов) был реализован после войны, когда многие нацистские преступники нашли приют в США, получили должности в структурах НАТО или же вместе с англичанами отправились сражаться против цветных народов в колонии.

Главная же правда о Второй мировой войне состоит в том, что одни народы сражались в этой войне за свободу, а другие – за господство над миром. В число последних, наряду с гитлеровской Германией, входят США и Великобритания. Целью Америки было господство на Тихом океане и оккупация Западной Европы (с чем она справилась), Великобритания же стремилась удержать под своим контролем Африку и Азию (с чем она в итоге не справилась). Между англосаксами и немцами существовали отношения здоровой спортивной конкуренции; английские либералы и немецкие нацисты с пониманием смотрели на то, как каждая из сторон реализует свою часть проекта под названием «бремя белого человека». Cерьезных противоречий между немецким нацизмом и англосаксонской цивилизацией никогда не было, и английский король Эдуард VIII неслучайно учил зиговать свою племянницу, будущую королеву Елизавету II.

Совсем другое дело – противоречия между нашей цивилизацией и западной (либерально-нацистской). Если мы боролись с западным расизмом и колониализмом, то Запад хотел свое колониальное господство упрочить. Если мы сражались за то, чтобы военных преступлений больше не было, то Запад эти военные преступления совершал (ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, варварские бомбардировки Дрездена). Если мы планировали завершить войну в Берлине и жить в мире с другими народами, то Запад уже в майские дни 45-го года мечтал ударить нам в спину (операция «Немыслимое»). Интересно, какой была бы наша судьба под властью западных демократий, если бы план Черчилля был приведен в исполнение, и англо-американо-немецкое войско, усиленное канадцами, венграми и поляками, прокатилось по нашей земле? Многим бы она отличалась от той, которую готовил нам «недемократический» Гитлер?..

На эту тему

То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Однако даже воюя с ослабленной и терпящей поражение на Восточном фронте Германией, англосаксы нередко отступали и даже бежали сломя голову (вспомним Арденны). Для них это была «хорошая война», в которой не следовало особенно напрягаться. Землю «зубами за стебли» (В. Высоцкий) они не тянули. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу.

Продвигая в информационное поле жульническую концепцию «демократия против тоталитаризма», Запад добился значительных успехов. Однако под флагом «угнетенные народы против западных колонизаторов» мы добьемся еще большего. Учитывая повсеместную утрату веры в западную демократию и усиливающуюся тенденцию к многополярности, вполне вероятно, что очень скоро уже американцам и англичанам придется доказывать, что они «тоже воевали» во Второй мировой и имеют хоть какое-то право числиться среди настоящих победителей Гитлера.