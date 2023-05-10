Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом Если прогнемся, не будет ни Дня Победы, ни русских Андрей Медведев

Политический обозреватель День Победы в этом году это не праздник напоминания о прошлом. Точнее не только праздник памяти и гордости. Это день задач на будущее. Сегодня в День Победы должны особенно отчетливо понимать, что это день, которого может не быть, если мы проиграем. Отменят его к х... Или те, кого поставит Запад, или те, кто изнутри вылезет, новая такая Семибоярщина. Хуже всего будет, если нас победят, прогнут и мы отменим его сами. Да, и без иллюзий. Не будет нам даже «дня Европы», как мечтают тбилисские релоканты и рижская общественность со светлыми лицами. Во-первых, ЕС уже давно привесил ответственность за Вторую мировую на Советский Союз пополам с Гитлером. Ну а во-вторых, в системе координат Запада мы не Европа. А нечто неприлично-азиатское. Белое пятно на карте, подобное тем, где в Средние века писали «тут чудовища». Так что, если проиграем, прогнемся, не будет ни Дня Победы, ни русских. Даже хороших русских. Ибо таковых для Запада не существует, даже если этот русский изо всех сил доказывает, что Россию ненавидит, и вообще по бабушке он имеет вполне приличную родословную. Ну и России не будет. Географически она скорее всего даже останется такой же. Но будет ли это вот нечто иметь право называть себя Россией большой вопрос. Такой же, кстати, расклад нас ожидает, если мы не проиграем, а начнем мутить, петлять, ждать какие-то переговоры в надежде на то, что можно как-то там порешать и вернуть все, как было. Как было не будет, вернуть невозможно, вода мокрая, а у нас только один путь – сражаться за себя. День Победы – это действительно важнейший праздник в нашей стране. Это действительно одно из важнейших событий нашей истории. То есть прошлого. Мы не можем бесконечно просто гордиться подвигом предков и не созидать ничего сами. Невозможно все время двигаться вперед на этом идеологическом ресурсе. Пора создавать на его основе новые смыслы. Свои смыслы. Нашего века, нашего будущего. Наши деды не смогли бы победить, если бы вместо чертежей Ил-2 кто-то рисовал презентации. Они ведь точно знали, что грозит стране, если не будет самолетов. И нам не победить без понимания кто мы, какие у нас задачи, и без понимания, что путь у нас только один. Хотим мы этого или нет. История нас не спрашивала. Впрочем, как и наших дедов. Они победили. Нам еще предстоит. Источник Другие материалы автора



