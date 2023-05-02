Не пить патриарху чешского пива

МИД Чехии (глава – член Партии пиратов Липавский, входящий в коалиционное правительство, возглавляемое правоцентристом Фиалой) наложил санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Таким образом, Чехия стала пятым государством из тех, кто не считается с саном первосвятителя. Прежде религиозные предрассудки в отношении патриарха были отвергнуты Украиной (понятно и без комментариев), Англией и Канадой, а также Литвой, без которой ни одно дело не строится.

Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Такова цена, заплаченная им за поддержку русской военной кампании на Украине. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной.

Патриарх Кирилл в своем теперешнем сане вообще мало куда ездит. В отличие от покойного папы Иоанна Павла II, которым до конца его дней владело беспокойство, охота к перемене мест, глава РПЦ скорее держится на линии архипастырей прошлого, которые без особой нужды никуда не ездили. Было только два исключения. Пастырская поездка на Украину в 2009 году, вызвавшая острое недовольство свидомых визитом «московского попа». И свидание в Гаване с папой Франциском, состоявшееся в 2016 году.

И если папа Войтыла страстно желал (еще при патриархе Алексии II) посетить Россию, то у патриарха Кирилла столь же страстного желания посетить Чехию не наблюдается. Что же до санкций материального характера, то здесь Фиала с Липавским явили крайнее невежество, объяснимое, впрочем, тем, что оба они – убежденные атеисты, не обязанные знать особенности монашеского статуса. А именно: патриарх, пребывая в ангельском чине, не имеет и не вправе иметь маетностей.

В рамках разоблачений пастыря ему приписывают крайнее сребролюбие. Но даже если это так (что сомнительно), банковские, поземельные и пр. маетности записаны не на него. Формально-юридически он яко благ, яко наг. И все санкции Фиалы бьют мимо цели. Но ненависть к архипастырю велика и заставляет забыть и это, и другие соображения. Согласно МИД Чехии «патриарх злоупотребляет верой для оправдания зверств, совершенных российскими солдатами на Украине». По словам министра Липавского, «доказательства причастности патриарха к оправданию полномасштабной войны на Украине занимают более сотни страниц». Каких именно зверств, не указано. Очевидно, их перечисление заняло бы многие томы.

В реальности патриарх повинен в том, что в соответствии с чином богослужения молится о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве. «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы над сопротивными даруя». Что, по мнению чешских министров, есть народное стесненье, гнуснейшее меж всеми преступленье. При том, что никто не спорит: противостояние между интересами земного и небесного отечества в годину войны проходит по сердцу архипастыря. Вспомним предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Легко ли ему было молиться об украинских властях и воинстве?

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А в 1904 году в Токио митрополит Николай Японский проповедовал православным японцам: «Кому придется идти в сражения, не щадя своей жизни, сражайтесь – не из ненависти к врагу, но из любви к вашим соотчичам… Любовь к Отечеству есть святое чувство… Но кроме земного отечества у нас есть еще отечество небесное… Это отечество наше есть Церковь, которой мы одинаково члены и по которой дети Отца Небесного действительно составляют одну семью… И будем вместе исполнять наш долг относительно нашего небесного отечества, какой кому надлежит… И вместе с тем будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир…»

И святителя Николая одинаково почтили и японский микадо, и русский царь, писавший ему в 1905 году: «Вы явили перед всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет все племена и языки. Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать любви и веры дала Вам силу выдержать огненное испытание брани и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви».

Другое дело, что тогда было принято уважать и свою, и даже, как в случае с микадо, чужую веру. Пиратам и Фиалам, чуждым всякой вере, что же и уважать?