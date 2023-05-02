Не пить патриарху чешского пива

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2 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Кто и за что уволил Такера Карлсона

За увольнением журналиста стоит не Байден, а кое-кто более могущественный Zuma\ТАСС
Такер Карлсон – самый популярный телеведущий США, неожиданно уволившийся с самого популярного консервативного канала – записал первое обращение в новом статусе. В нем нет прямых ответов на вопрос, что стало причиной его изгнания с Fox News, но есть прозрачные намеки на человека, которого даже Джо Байден называет «самым опасным в мире».  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Не пить патриарху чешского пива

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной. Подробности...

Русский дух – не в словах, а в подсознании

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Новые русские интеллигенты сильны, потому что формируются в трудные времена. В отличие от сбежавших – избалованных, слабых, склонных не делиться, а разделять. Подробности...
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Имитациями детей не защищают

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Каждый, у кого возникает соблазн заменить работу красивой презентацией, заменить результат имитацией, он должен понимать – если потом будут снова гибнуть дети в России, это будет его вина в том числе. Подробности...
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Максим Соколов

    Не пить патриарху чешского пива

    Максим Соколов
    публицист
    2 мая 2023, 08:50

    МИД Чехии (глава – член Партии пиратов Липавский, входящий в коалиционное правительство, возглавляемое правоцентристом Фиалой) наложил санкции на предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.

    Таким образом, Чехия стала пятым государством из тех, кто не считается с саном первосвятителя. Прежде религиозные предрассудки в отношении патриарха были отвергнуты Украиной (понятно и без комментариев), Англией и Канадой, а также Литвой, без которой ни одно дело не строится.

    Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Такова цена, заплаченная им за поддержку русской военной кампании на Украине. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной.

    Патриарх Кирилл в своем теперешнем сане вообще мало куда ездит. В отличие от покойного папы Иоанна Павла II, которым до конца его дней владело беспокойство, охота к перемене мест, глава РПЦ скорее держится на линии архипастырей прошлого, которые без особой нужды никуда не ездили. Было только два исключения. Пастырская поездка на Украину в 2009 году, вызвавшая острое недовольство свидомых визитом «московского попа». И свидание в Гаване с папой Франциском, состоявшееся в 2016 году.

    И если папа Войтыла страстно желал (еще при патриархе Алексии II) посетить Россию, то у патриарха Кирилла столь же страстного желания посетить Чехию не наблюдается. Что же до санкций материального характера, то здесь Фиала с Липавским явили крайнее невежество, объяснимое, впрочем, тем, что оба они – убежденные атеисты, не обязанные знать особенности монашеского статуса. А именно: патриарх, пребывая в ангельском чине, не имеет и не вправе иметь маетностей.

    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    В рамках разоблачений пастыря ему приписывают крайнее сребролюбие. Но даже если это так (что сомнительно), банковские, поземельные и пр. маетности записаны не на него. Формально-юридически он яко благ, яко наг. И все санкции Фиалы бьют мимо цели. Но ненависть к архипастырю велика и заставляет забыть и это, и другие соображения. Согласно МИД Чехии «патриарх злоупотребляет верой для оправдания зверств, совершенных российскими солдатами на Украине». По словам министра Липавского, «доказательства причастности патриарха к оправданию полномасштабной войны на Украине занимают более сотни страниц». Каких именно зверств, не указано. Очевидно, их перечисление заняло бы многие томы.

    В реальности патриарх повинен в том, что в соответствии с чином богослужения молится о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве. «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы над сопротивными даруя». Что, по мнению чешских министров, есть народное стесненье, гнуснейшее меж всеми преступленье. При том, что никто не спорит: противостояние между интересами земного и небесного отечества в годину войны проходит по сердцу архипастыря. Вспомним предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Легко ли ему было молиться об украинских властях и воинстве?


    А в 1904 году в Токио митрополит Николай Японский проповедовал православным японцам: «Кому придется идти в сражения, не щадя своей жизни, сражайтесь – не из ненависти к врагу, но из любви к вашим соотчичам… Любовь к Отечеству есть святое чувство… Но кроме земного отечества у нас есть еще отечество небесное… Это отечество наше есть Церковь, которой мы одинаково члены и по которой дети Отца Небесного действительно составляют одну семью… И будем вместе исполнять наш долг относительно нашего небесного отечества, какой кому надлежит… И вместе с тем будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир…»

    И святителя Николая одинаково почтили и японский микадо, и русский царь, писавший ему в 1905 году: «Вы явили перед всеми, что Православная Церковь Христова, чуждая мирского владычества и всякой племенной вражды, одинаково объемлет все племена и языки. Вы, по завету Христову, не оставили вверенного Вам стада, и благодать любви и веры дала Вам силу выдержать огненное испытание брани и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви».

    Другое дело, что тогда было принято уважать и свою, и даже, как в случае с микадо, чужую веру. Пиратам и Фиалам, чуждым всякой вере, что же и уважать?

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