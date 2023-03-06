Что дала России СВО

Взгляд
6 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине Attila Husejnow/Global Look Press
В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей Валентин Спринчак/ТАСС
Ровно год назад погиб Владимир Жога, командир знаменитого батальона «Спарта». Жога войдет в историю как первый Герой России – иностранный военный. Но иностранцем комбат был сугубо формально – с 2014 года он с оружием в руках участвовал в «Русской весне», причем комбатом и стал в 23 года. По этому критерию Жогу даже сравнивают с героями Гражданской войны, вроде Аркадия Гайдара. В чем заключается феномен Жоги? Подробности...
Перейти в раздел…

США создают новую угрозу у границ России

Так выглядит пуск ракеты «Томагавк» с морского носителя Jonathan Sunderman/U.S. Navy
Токио делает новый и в каком-то смысле этапный шаг в милитаризации страны. Премьер-министр Кисида заявил, что Япония приобретает в США 400 крылатых ракет «Томагавк». Эта покупка резко изменит баланс сил вокруг российского Дальнего Востока и Курил, и не в пользу России. А кроме того, нельзя исключать и того, что США могут использовать Японию как антироссийский таран-камикадзе.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Что дала России СВО

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Уже сейчас у России есть то, чего нет ни у кого на Земле – сотни тысяч человек, получивших реальный боевой опыт войны с полноценной армией, вооруженной, снаряженной и обученной по натовским стандартам, получающей от НАТО развединформацию. Подробности...

Как будут развиваться события в Приднестровье

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В Приднестровье понимают, что приход украинских, а затем и молдавских нацистов будет означать физическое уничтожение отдельных людей и целых семей. Поэтому приднестровские мужчины будут драться отчаянно. При поддержке, естественно, российских миротворцев. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как мы будем прощаться с «Болонкой»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум. А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

Перейти в раздел…

В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
Подробности...

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии заявили о разногласиях между Зеленским и Залужным по Артемовску
    МИД: Россия готовит упрощение визового режима с шестью странами Шольц назвал условие для гарантий безопасности Украины Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине Подоляк обвинил Louis Vuitton в поддержке России
    Телеведущий Соловьев сообщил, что попал под обстрел в ДНР WSJ: Украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений Сенатор Климов: США используют лазейки в ДНЯО и не собираются от этого отказываться МВД объявило в розыск соучастника теракта в Брянской области Илью Богданова
    Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в Пулково В МИД назвали условие участия России в зерновой сделке Россияне назвали «самую сильную женщину» советского кино Фигуристка Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России

    Главная тема


    США создают новую угрозу у границ России

    «Чего еще от нас хотите?»


    Президент Сербии назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине

    «глобалистская ведьма»


    Главе ЕК после слов о России посоветовали утопиться

    конкурс красоты


    Девушка из Штутгарта победила трансгендера в финале «Мисс Германия»

    Видео

    новая ракета


    «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

    новая архитектура мира


    Россия и США договорились о строительстве замены ООН

    «феминистская» политика


    Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

    русофобский спектакль


    Российский танк снова взял Берлин и Прибалтику

    полеты над Россией


    Наглость европейцев будет наказана вторично

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
    Владислав Исаев

    Что дала России СВО

    Владислав Исаев
    политолог
    6 марта 2023, 08:42

    Мудрый китаец Сунь-Цзы учил, что война ведется ради выгоды. Естественно, выгоды не в узко-финансовом смысле, а в контексте улучшения стратегического положения страны. Хотя и деньги государству тоже необходимы.  Развивая его мысль, британец Лиддел Гарт определил победу, как мир лучший, чем довоенный, хотя бы на ваш взгляд. И хотя в случае Специальной военной операции о мире пока говорить ещё очень рано, но определенные промежуточные итоги подвести вполне уместно.

    Первые и вполне очевидные выгоды связаны с положением Крыма. Появление сухопутного пути в этот российский регион существенно повышает связность позиции на южном фланге. Теперь уже никакие удары по Крымскому мосту не смогут отрезать полуостров от снабжения. А с учетом существования моста транспортная ситуация в регионе становится лучше, чем была когда-либо в прошлом.

    То же и с вопросом водоснабжения. Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда украинские власти перекрыли подачу воды в Крым, российской стороне пришлось приложить немалые усилия для решения этой проблемы. И хотя мероприятия программы улучшения водоснабжения расписаны до 2024 года, они, вероятно, в основном будут выполнены. То есть, с учетом воды, поступающей по каналу, регион будет обеспечен с избытком. Это, несомненно, существенно улучшит условия для сельского хозяйства и туризма, способствуя экономическому развитию региона.

    Не стоит забывать и о том, что население страны благодаря присоединению четырех областей увеличилось почти на 10 млн человек. Это рабочие руки для нашей экономики, потребители для нашего рынка, будущие призывники для армии. Да, сейчас даже частичное восстановление для них нормальных условий жизни потребует от государства немалых расходов, но если сравнить эти расходы с теми, что направляются на увеличение рождаемости, станет понятно, что сумма не так уж велика. При этом возрастает объём экономики, обслуживаемой рублем, то есть, фактически, Россия получает возможность выпустить дополнительные деньги, не увеличивая инфляцию.

    При этом, независимо от того, когда закончится текущий конфликт, украинская металлургия и химическая промышленность уже больше не составляет конкуренцию российским производителям. И вряд ли после окончания боевых действий она сможет возродиться. Построено всё это было ещё в советский период, а вот в незалежной даже несмотря на относительно дешевую рабочую силу и благоприятное местоположение ни местные, ни иностранные инвесторы не вкладывались в строительство новых заводов. Учитывая, что и европейские компании без поставок российского сырья и энергоносителей также сокращают производство, для отечественных компаний открывается возможность нарастить свою долю рынка. Ослабли и позиции Украины на мировом рынке продовольствия, а значит, роль поставок из нашей страны возрастает.

    Фото: РИА Новости

    Но экономическая выгода может выражаться не только в прибылях, сокращение убытков – это тоже выгода. А благодаря СВО и введенным против нашей страны рестрикциям Россия избавилась от довольно серьезных расходов, от которых без этого повода вряд ли удалось бы освободиться. Несмотря на то, что в стране была создана собственная система платежных карт «Мир», ни потребители, ни банки не спешили отказываться от карт двух основных мировых стандартов – Visa и Mastercard. И именно по этим картам проводилось большинство операций, наполняя кошельки зарубежных компаний. Сохраняла свои позиции и система SWIFT, поскольку банкам во взаимодействии с внешними партнерами приходилось её использовать. Теперь же мы больше не платим дань американскому гегемону за его монополию.

    Скептики высмеивали, не без оснований, курс на переход к расчётам в собственных валютах при взаимной торговле. Пока для наших компаний возможность пользоваться долларами и евро сохранялась, очень сложно было эту политику реализовать, даже в операциях с ближайшими соседями, для которых Россия являлась крупнейшим торговым партнером. Но теперь, когда ряд крупнейших наших банков оказался под санкциями, валютные резервы заморожены и нет никакой гарантии, что ограничения не будут увеличиваться, процесс пошел гораздо бодрее. В частности, ещё четыре страны СНГ теперь принимают переводы в рублях по СБП, конвертируя перевод непосредственно в свою валюту. Да, процесс перехода к операциям в национальных валютах идёт не слишком быстро, но существенно быстрее, чем до введения санкций. Соответственно, и с этих операций мы ничего не отчисляем американским и европейским банкам.

    А ведь дань взималась с нас не только при финансовых операциях. Пользуясь западными соцсетями, поисковиками, видеохостингами, мы тем самым стимулировали наши компании платить им за размещение рекламы. И эти деньги тоже утекали из страны, как и плата за использование западного софта.

    Но хотя экономика и является фактором, определяющим политику, продолжением которой является и война, не все выгоды для государства имеют денежное выражение. Но и наши геостратегические позиции существенно укрепились. Как минимум, до окончания боевых действий, а в случае достижения поставленных президентом задач и навсегда, снят с повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО и появления на её территории стратегических вооружений альянса. При всей своей упертости в поддержке Киева, Запад не может принять в состав военного блока воюющую страну. А значит, угроза оказаться в трех минутах полета от американских ядерных боеголовок отодвинута.

    Но главной выгодой я бы всё-таки назвал ту трансформацию, которую претерпевает наша армия. Проведение мобилизации позволило оценить, насколько дееспособны наши военкоматы, центры подготовки, система снабжения. Да, многое оказалось не в лучшем состоянии, но представьте, каков мог оказаться масштаб проблем, если бы нам пришлось проводить не частичную, а полную мобилизацию для большой войны. Лучше выявить и исправить эти недостатки сейчас.

    Аналогично проверку проходят и вооруженные силы, их структура, системы управления и связи, оружие, техника и личный состав. Становится понятно, где и в чем недоработки, на чем нужно сконцентрироваться. Уверен, по итогам СВО многое будет изменено.

    Но уже сейчас у России есть то, чего нет ни у кого на Земле – сотни тысяч человек, получивших реальный боевой опыт войны с полноценной армией, вооруженной, снаряженной и обученной по натовским стандартам, получающей от НАТО развединформацию, использующей новейшие средства спутниковой связи. Американский опыт двадцатилетней давности в Ираке даже близко не похож на то, что сейчас преодолевают наши военные.

    Наличие такого опытного контингента – не менее серьёзный аргумент на мировой арене, чем новейшие «Сарматы» и «Посейдоны».

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •