Как москвичи против польского ига восстали

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17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
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Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении REUTERS/Oleksandr Ratushniak
В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?  Подробности...
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Асад отдает России священный долг

Башар Асад возложил цветы к Вечному огню у Кремлевской стены Михаил Терещенко/ТАСС
Сирия стала участницей глобальной геополитической партии, которая прямо сейчас разыгрывается совместно Россией и КНР. По крайней мере, такой вывод можно сделать по результатам визита сирийского лидера Башара Асада в Москву. Чем был необычен этот визит, какие обязательства взял на себя Асад и как это может помочь российской спецоперации на Украине? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...

Запад начал войну с Россией задолго до начала СВО

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимур Шерзад

    Как москвичи против польского ига восстали

    Тимур Шерзад
    журналист
    17 марта 2023, 11:50

    Иван Грозный умер в 1584 году, оставив двух наследников – Федора и Дмитрия. Первый стал царем, но скончался бездетным в 1598-м. Царевич Дмитрий же погиб от несчастного случая в 1591 году, когда ему было 8 лет.

    Междуцарствие – политически опасное время. Каждый хочет или сам стать царем, или повысить уровень своего влияния. В ход идут все возможные гнусности, в элите начинается грызня. Так случилось и в Русском государстве. После смерти Федора в стране начали объявляться якобы чудом спасшиеся царевичи, за которыми тут же вставали группы интереса, дававшие войска и деньги. Эти самозванцы вошли в историю под именами Лжедмитриев.

    Новые цари – Борис Годунов и Василий Шуйский – постоянно воевали с Лжедмитриями. Их авторитет был еще невелик, и век «новичков» на троне был недолог. В стране постоянно шла гражданская война, разорявшая земли и разжигавшая смуту.

    На стороне первых двух Лжедмитриев было много поляков, обеспечивавших устойчивость армий самозванцев в бою. Это были не официально посланные королем Польши Сигизмундом III войска, а искатели приключений, ловившие рыбку в мутной воде. Между Россией и Польшей действовал мирный договор, да и Сигизмунду самому было, чем заняться – он давил внутренние бунты. Но, разобравшись с ними, он все-таки вторгся в Россию в 1609 году. Благо нашелся повод – царь Василий Шуйский заключил союз со шведами для борьбы с Лжедмитрием II, а у Польши шла война со Швецией еще с 1600 года.

    В июле 1610 года в Москве был свергнут Василий Шуйский. Позже, в декабре, будет убит Лжедмитрий II. Власть в столице Руси возьмут бояре – начнется «семибоярщина». Бояр будет интересовать только одно – как бы посадить на русский трон вменяемого царя. Любого, лишь бы он сделал им «как раньше», вернув в страну стабильность. Хоть поляка, хоть шведа.

    Фото: общественное достояние

    Долгое время хорошим кандидатом считался… сын вторгшегося в Россию и осаждавшего Смоленск польского короля Сигизмунда Владислав. Семибоярщина активно проталкивала эту идею, рассылая гонцов по русским городам и уговаривая их присягнуть польскому отпрыску. Но Сигизмунд считал, что с Россией и так почти покончено и хотел сам править ею, как польский король. Если в случае с Владиславом бояре выговаривали себе определенную автономию, то Сигизмунд III хотел установить полный диктат. После гибели Лжедмитрия II поляки поняли, что их окно возможностей начинает закрываться, и резко закрутили гайки. Фактически возглавляя московский гарнизон, они разослали столичных стрельцов в разные концы страны, чтобы остаться главной военной силой в городе. С москвичами больше никто не церемонился, их кнутом и палками готовили к вхождению в состав Польши. Семибоярщина потеряла почти все свое влияние, но ничего не могла с этим поделать.

    Но по землям Руси уже пошел клич о необходимости освобождения Москвы. Собиралось Первое русское ополчение.

    Восстание

    Семибоярщина тряслась за имущество в столице и тешила себя иллюзиями того, что она еще сможет держать что-то под контролем. Поэтому она рассылала по стране гонцов, пытаясь помешать сбору ополченцев. Несмотря на это под ружье встали хорошо вооруженные отряды из Вологды, Тулы, Рязани, Калуги, Ярославля, Суздаля и других русских городов. Собиралось Первое ополчение в Коломне.

    Помешать пытались и поляки, рассылая отряды, в которые входили и союзные запорожские казаки, по русским землям, где собиралось ополчение. Но сорвать этот сбор так и не получилось.

    Параллельно готовилось восстание в Москве. На счастье организаторов, на 17 марта пришлось Вербное воскресенье. Это давало возможность проникнуть в город самым отчаянным и решительным лидерам ополченцев, чтобы организовать бунт. Он стартовал 19 марта 1611 года. Семь тысяч поляков в одночасье оказалось в окружении. С перепугу они бросились рубить всех подряд, включая московских обывателей, попадавших под руку – таких в итоге набралось около семи тысяч человек.

    Но, даже превосходя восставших в выучке и вооружении, поляки все равно уступали числом. Кроме того, вожди русских действовали очень активно. Например, князь Пожарский (сегодня его образ увековечен в памятнике на Красной площади) в общей суматохе сумел снять со стен крепостные пушки и громил врага артиллерией. Агрессивно вели себя и другие отряды. Очень скоро поляки почувствовали, что не удержат ситуацию, и пошли на крайние меры – подпалили Москву с краев.

    Восставшие, естественно, тут же забыли про все и бросились тушить свои дома. Где тут же и были биты врагом поодиночке. Развал восстания не помог горожанам сохранить свое имущество – поляки твердо вознамерились сжечь все. Если какой-то дом переставал гореть, его поджигали вновь, пока от него не останется одно пепелище.

    В итоге была сожжена вся Москва, кроме Кремля и Китай-города, где сидели поляки. Убитые горем выжившие жители столицы потянулись прочь из города – многие потеряли все, что имели. Но к разоренной безжалостным врагом Москве уже подходили основные силы ополчения.

    Ополчение

    Из-за стычек с летучими отрядами врага и логистических особенностей Первое ополчение подошло к стенам Москвы, лишь когда на ее месте было уже пепелище. Но крепостные стены с оставшимися внутри поляками были еще целы, и врага тут же взяли в осаду.

    Для поляков имелись две новости – плохая и хорошая. Первая заключалась в том, что Сигизмунд крепко застрял под Смоленском. Королевская армия долго и кроваво брала этот отчаянно сопротивлявшийся город – с сентября 1609-го по июнь 1611-го. Когда дело было завершено, потери и истощение казны были настолько велики, что Сигизмунд III распустил набранные войска и удалился в Польшу. Польские искатели приключений, едва не изменившие ход русской истории, были заперты в Москве, предоставленные сами себе.

    Хорошая новость для поляков в Москве заключалась в том, что Первое ополчение было не монолитно. Постоянно шли споры на тему, кто же все-таки станет новым русским царем, когда получится выгнать поляков. Отряды зачастую действовали разрозненно, без единого плана. Поэтому крупный польский отряд в несколько тысяч человек смог прорваться из Кремля. Причем враг не просто бежал в панике – всадники пошли в большой рейд по русским городам, чтобы добыть припасы для засевших за стенами Москвы товарищей.

    А ссоры между ополченцами в итоге дошли до того, что в июле своими же был убит один из самых авторитетных лидеров – Прокопий Ляпунов. Это стало последней каплей – люди стали массово покидать ряды ополченцев. Силы осаждающих ослабли, поэтому в начале августа в Кремль смог обратно пробиться польский отряд, вернувшийся из рейда с продовольствием. Поляки в Кремле почувствовали себя куда уверенней.  

    Но приобретенное таким образом «второе дыхание» польского гарнизона лишь отсрочило его окончательное поражение. Первое ополчение развалилось, но оно сделало немалую часть работы. Показывающую, что на Руси работало то, что сегодня называется гражданским обществом. Само, без царя и государства – просто потому, что надо спасать Россию. И на смену Первому ополчению в сентябре 1611-го возникнет и Второе. И оно завершит начатое.

     

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