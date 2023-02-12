«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

Так выглядели встречи в нормандском формате REUTERS
Одна из ключевых политических интриг последних лет – вокруг невыполнения Киевом Минских соглашений – раскрыта на этот раз окончательно. Последнее признание в этом вопросе сделал тот, от кого выполнение договоренностей зависело в первую очередь, а именно президент Украины. Его желание пересмотреть соглашения наконец исполнено – но только совсем иначе, как хотелось Зеленскому. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Василий Стоякин

    «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

    Василий Стоякин
    директор Центра политического маркетинга
    		12 февраля 2023, 14:45

    Восемь лет Минским соглашениям, заключенным 12 февраля 2015 года, исполнились в условиях специальной военной операции. Сейчас уже все основные игроки высказались относительно причин, почему достичь мира на основании Минских соглашений не удалось.

    Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко заявили, что целью соглашений было дать Украине выигрыш времени, чтобы подготовиться к войне. Владимир Зеленский сообщил, что он и не собирался выполнять соглашения. И даже Владимир Путин констатировал, что многих жертв, не исключено, можно было избежать, если бы Донбасс вошел в состав России раньше.

    Так что же, Минские соглашения были ошибкой российской дипломатии?

    Прежде чем делать такой вывод, необходимо спросить себя: а какая цель ставилась перед соглашениями? Прекратить гражданскую войну на Украине путем восстановления территориальной целостности в границах 1991 года? Восстановить на Украине демократию с тем, чтобы дать шанс пророссийским силам (что бы ни имелось в виду под этим термином)? Гарантировать права населения Донбасса?

    Все эти задачи, безусловно, ставились, но очевидно, что решать их можно было другими методами. Последний пункт, как отметил Путин, можно было выполнить путем включения ДНР и ЛНР в состав России – в 2014-м или в начале 2016 года, когда стало понятно, что соглашения не выполнены и выполнять их никто не собирается.

    Почему Россия так не стала действовать? Как ни цинично это звучит, но цели российской внешней политики Украины касались только косвенно. Российское руководство полагало, что Украина никуда не денется – это определяется географическим положением и историей.

    Главные цели Минских соглашений лежали вне сферы украинской политики – и в этом легко убедиться, если вспомнить, что к участию в мирном процессе не были привлечены США. С самого начала было понятно, что украинская власть находится под контролем «вашингтонского обкома» и подчиняется только ему (роль Великобритании и степень ее самостоятельности в 2014 году очевидны не были). Однако гарантами соглашений стали Германия и Франция. Почему?

    Фото: REUTERS/Grigory Dukor

    Прежде всего, потому что было очевидно:

    – война в Европе угрожает именно им, а не Великобритании за проливом и не США за океаном;

    – война грозит способности Украины обеспечивать транзит (при том, что надежность Украины как транзитера и так была сомнительной);

    – экономики Франции и особенно Германии зависят от российских поставок.

    Минские соглашения планировались исходя из этого. Главной целью было заставить руководителей Германии и Франции действовать в своих интересах, а не в интересах США. Цена вопроса – единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, к которому Путин призвал еще в 2010 году.

    В рамках этого проекта Европа получала:

    – доступ к российским ресурсам;

    – военную защиту, альтернативную НАТО;

    – независимость от США (Россия неоднократно демонстрировала, что не вмешивается во внутренние дела других стран).

    Предложение, от которого трудно отказаться…

    Результатом реализации такого проекта было бы прекращение конфликта на Украине (просто исчезли бы основания для поиска выбора между Европой и Россией), Россия же получила бы доступ к европейским технологиям. В выигрыше были бы все, кроме США и украинских националистов.

    Расчет, соответственно, был на то, что европейские партнеры, действуя в собственных интересах, заставят Киев исполнять соглашения. Как? Да на их выбор. Можно предположить, что тонкий намек со стороны Меркель на возможность блокирования (под совершенно благовидным и законным предлогом) европейских активов Порошенко и других украинских олигархов произвел бы просто волшебное воздействие на готовность Киева к выполнению соглашений.

    Отсутствие в соглашениях конкретных сроков должно было показать, что Россия не давит на европейских партнеров, дает им возможность пораскинуть мозгами… Процессу мышления должна была содействовать необходимость платить за свое упрямство из своего кармана – ведь введенные против России санкции били и по европейскому интересу.

    Несмотря на очевидные выгоды, этот план не сработал.

    Не надо считать Ангелу Меркель глупой. У нее был свой план, предполагающий сохранение статус-кво (реализация российского плана вызвала бы недовольство США) и частный выигрыш Германии.

    Суть его состояла в том, чтобы исключить использование территории Украины для транзита российского газа и сделать главную ставку на «Северный поток». Поскольку газ через СП и СП-2 идет непосредственно в Германию, минуя других транзитеров, Германия автоматически становится общеевропейским газовым хабом. Тут надо напомнить, что в периоды рекордного роста газовых котировок выигрывала на этом именно Германия – она-то получает газ по фиксированной цене, оговоренной в долгосрочных контрактах… 

    В рамках такого проекта как раз никакого примирения на Украине допускать было не нужно, напротив – вялотекущий конфликт должен был продолжаться. В крупномасштабном конфликте с участием России Германия была заинтересована еще менее – никто просто не верил в способность Украины не то чтобы победить, а просто устоять (не верят и сейчас, как говорил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в августе прошлого года).

    План Меркель был реализован и закончился полным провалом 27 сентября 2022 года, когда США уничтожили «Северный поток» и лишили Германию надежд на энергетическое доминирование в Европе. После этого уже и Меркель вынуждена была выступить и заявить, что ее планы были связаны вовсе не с «Северным потоком», а с решительной победой над Россией силами Украины… В общем, Меркель сама себя перехитрила.

    Резюме? Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Ну что ж, будем считать, что европейцы хотели именно этого.

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