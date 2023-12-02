Русская триада: Верность, Единство, Свобода

Выступая на Всемирном Русском народном соборе, Владимир Путин сформулировал несколько положений, важнейших для понимания образа и миссии России.

Можно спорить, насколько нужна нам жестко структурированная государственная идеология, о которой много говорили деятели и публицисты разных направлений (тут будут бесконечные и бесплодные дебаты о коммунизме, монархии, демократии), но в любом случае президентом заложены и обоснованы краеугольные точки необходимой и объединительной национальной идеи, прочерчены важнейшие границы между понятиями «мы» и «они», выявлены важнейшие смыслы взгляда на прошлое, настоящее и будущее России, закаленные в огне украинского конфликта и потому звучащие исключительно свежо и ново. Эта речь наверняка войдет в историю – обозначая новые вехи и опоры в становлении русской государственности, принявшей жесткий вызов в первой четверти XXI века.

Первое – и важнейшее, о чем сказал Путин, – это преемственность русской национальной, государственной, цивилизационной и культурной традиции. Россия, Русский мир не заканчиваются территорией Российской Федерации. Это открытое цивилизационное пространство, имеющее другие ментальные и временные пределы.

«Русский мир – это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир – это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности», – сказал президент.

Мне эти образы напомнили знаменитые слова великого князя Владимирского и Московского, одного из собирателей русских земель Василия Третьего: «Не только та земля наша, которая ныне за нами, но и та, которая была за предками нашими – наша».

Говоря о преемственности русской традиции, о значении истории, передачи культурного кода, умножении опыта ныне живущих поколений на опыт предков, Путин решительно отграничивает Россию от западной потребительской цивилизации, которая проповедует как раз нечто противоположное – методичку беспамятства, отказ от исторического опыта, пересмотр всех старых понятий и норм, вплоть до биологической природы человека.

Верность истории – одно из важнейших средств против расчеловечивания. Уже не один раз нас пытались убедить и убеждали с большим или меньшим успехом отринуть прошлое. Петр Великий шутил, что просвещение наших предков не проникло далее Польши. Большевики пытались стереть из памяти достижения и победы Российской империи. Даже само понятие «Родина» в 1920-е годы поставили под запрет, и только Великая Отечественная война положила конец этому безумию. А начиная с 1960-х годов и потом уже в полную сласть в эпоху перестройки и победившего капитализма мы стали «пересматривать» весь советский период, проснувшись в один жуткий час в стране с непредсказуемым прошлым.

На самом деле то был самый действенный метод нашего противника по внутреннему ослаблению России. И теперь, хочется верить, мы готовы положить предел коварству врага. Русская история, со всеми ее светлыми, темными и спорными страницами – наша духовная отчизна, время наших отцов, и нам предстоит не судить ее, а помнить, не оспаривать, а любить, не менять и перекраивать по любому политическому поветрию, а изучать и учиться на бесценном опыте.

Второй – принципиально новый тезис Путина – о национально-освободительном характере нашей борьбы.

В конце XX и в начале XXI века нам пытались навязать концепцию глобализации, конца истории, которые на самом деле означали жизнь под диктовку США и власть международных финансовых элит и корпораций. Куда приводит такая власть, мы можем видеть на примере нынешней Европы, где подавляющее большинство стран потеряли свой суверенитет и не способны отстоять даже частные экономические интересы.

России в плане глобального рынка и разделения труда по американскому сценарию была уготована еще более плачевная участь – вплоть до развала страны и полного разграбления ее богатств. Об этом не стеснялись и продолжают не стесняться говорить в открытую – о том, что нам «несправедливо» принадлежит Сибирь, «несправедливо» принадлежит Арктика, «несправедливо» принадлежит Кавказ. Наши враги мечтали хитростью и деньгами протащить эти тезисы, внедрить их в сознание элиты, полагая, что народ не заметит подмены, что он «безмолвствует». Но мы восстали за многообразие мира, за право оставаться самими собой, во имя укрепления и развития страны и государства в наших интересах и по нашему разумению.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость, – подчеркнул президент, – носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией».

Национальный суверенитет – и это третий важнейший тезис Путина – неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого из нас. В слабом и подчиненном государстве свободных людей нет, это простое правило человеческого общежития. И сегодня, на полях Новороссии, мы ведем борьбу именно за длящуюся русскую историю, самоопределение и свободу.

«Что означает суверенитет для нашего государства, для каждой семьи, для каждого человека? В чем его смысл, ценность, реальное наполнение? – спрашивает Путин. И тут же отвечает на вопрос: «Это прежде всего свобода. Свобода для России и для нашего народа, а значит, и для каждого из нас. Потому что в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, дети, его Отчизна. Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества».

Верность своим корням, единство в освободительной борьбе и свобода народа – смыслообразующие опоры, которые позволяют России уверенно смотреть в будущее.

Еще одна русская триада: Верность, Единство, Свобода.