Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

Президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Так заканчивается 33-летняя история независимого, хоть и непризнанного, Арцаха. Армянам Арцаха не в чем себя упрекнуть. Они сопротивлялись настолько, насколько у них хватило сил.

Перед нашими глазами проходят почти библейские картины великого исхода. Больше ста тысяч человек ушло в Армению из Карабаха под защитой российских миротворцев. Каждый день мы узнаем имена новых и новых борцов за Арцах, арестованных азербайджанскими спецслужбами: бывшего главы МИД НКР Давида Бабаяна, министра обороны НКР 2015–2018 годов Левона Мнацаканяна, государственного министра и известного в прошлом российского бизнесмена Рубена Варданяна.

Этот список, скорее всего, будет продолжен. Азербайджанские власти заявляют, что собираются привлечь к ответственности лиц, «совершивших преступления против мира и человечности». Единственная надежда на то, что Азербайджан Ильхама Алиева захочет сохранить свое «лицо» на фоне окончательной победы.

Отдав на растерзание Карабах, западные кукловоды преследуют простую цель – окончательно оторвать Армению и армянскую диаспору от России. Пока существовал Арцах – это было невозможно. И по общему раскладу, и по настроениям в Арцахе. Люди там помнили конец 1980-х годов, яснее видели, кто есть кто.

Тактика западников, как обычно, была очень простой. Она у них идет почти под копирку – невзирая на страны и континенты. На протяжении почти 20 лет через своих агентов и «культурных представителей» американцы и европейцы, прежде всего французы, навязывали армянскому народу и государству представление об Арцахе как единственном препятствии перед входом «в западный рай». Нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян еще в середине нулевых годов писал, что карабахская проблема тяжелым камнем висит на ногах армянского государства, готового шагнуть в «цивилизованный мир». Когда армяне его избирали, когда шумели под его знаменами – они что, забыли эти слова? Так, запамятовали, борьбой с коррупцией занимались…

Вот и шагнули в «общество, где играют по правилам» – при помощи ереванских хипстеров, буржуа из Гюмри, представителей диаспоры, инкорпорированных в западные элиты, распространяющих «волю к предательству», как заразу. Теперь они во всех бедах хотят обвинить Россию.

Даже начались разговоры о скорейшем вступлении Армении в НАТО, раньше Грузии и Украины. Каких только глупостей не способны сочинить враги, чтоб больнее задеть Кремль. Анкара и Ереван в одном военном союзе – такую картинку трудно уместить в сознание человека, не страдающего шизофренией. Но проще уж будет возродить Эриванское ханство и включить его в качестве протектората в состав Турции или Азербайджана. А Пашиняна назначить генерал-губернатором. Пусть по-турецки цивилизованными ереванцами командует. Что им, цивилизованным, стоит выучить турецкий язык?

Ну ладно, оставим эти фантазии антирусски настроенным армянским «диссидентам», давно изменившим своему народу, его прошлому, настоящему и будущему. Даже сейчас далеко не факт, что тактика западных кукловодов в Армении окажется успешной. У наших народов слишком прочные связи. Голос армянской культуры всегда с нами, он живет в душе тех, кто прикоснулся к ней хотя бы раз в жизни, видел синие одежды монахов и небеса над Эчмиадзином, рукописи Матенадарана, монастырь Хор Вирап на фоне Арарата, мемориал «Цицернакаберд».

Что же касается государственности маленькой Армении, то теперь, без Карабаха, она вряд ли имеет смысл. Она и так имела не много смысла после распада СССР, потому что, перестав называться Арменией Советской, сразу стала осколком былого величия.

Карабах и власть в Армении людей из Комитета Карабаха в 1990-е и нулевые годы давали надежду, что эта государственность будет иметь назначение и историю. В те годы и армянское общество, кажется, было другим. Оно было убеждено, что жизнь не исчерпывается курсом валют и индексом уровня потребления. Проиграв, предав Карабах, нынешние армянские обыватели предают и себя самих. В слове «предательство» есть же и второе значение – предан на растерзание. Бедная Армения, не государство, шут с ним, неверным и прельстившимся, а страна, история, народ, язык, поэзия, музыка, пространство…

Очень остро ощущение глубокой русской печали о падении Карабаха – особенно на фоне СВО – выразил Александр Ходаковский: «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, тридцать с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно… Мы потеряли кусочек христианского мира. Мне бесконечно жаль».

Но есть у трагедии Арцаха и другая сторона. Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную чечевичную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора с признанием «границ Азербайджана в реалиях 1991 года», не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха. Люди Арцаха, вдруг оказались для них «чересчур».





Зато теперь у всех, в том числе и у наших «нетвойнистов», перед глазами наглядная картинка – как это выглядит. Чтоб никто не мог сказать, что он не знал. Каждого нетвойниста можно спросить: хочешь, как Пашинян? Хочешь, как Иуда? И это будет окончательная развилка. «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Это Евангелие. Грозные слова Иисуса.

Этот армянский исход – далеко не первый. Армяне были изгнаны с берегов озера Ван, где стоял Нарекский монастырь и подвязался великий Григорий Нарекаци, ушли от подножия и из горных долин Арарата, они ушли из Нахичевани еще в Средние века и только начали возвращаться в годы русского владычества, так и не вернув себе весь край до Гражданской войны. «Лучше бы этому человеку не рождаться», – говорит о Пашиняне земля сухих слез, слез разрушенных храмов и перемолотых в щебень хачкаров. И слов этих не смыть ни политической риторикой, ни слюной поцелуев с американскими и французскими чиновниками, ни помоями обвинений в адрес тех, кому эта страна и народ обязаны подобием своего национального и государственного возрождения и великими надеждами конца ХХ века.