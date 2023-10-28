Американская мечта перестала продаваться

Президент США Джо Байден заявил, что нынешний мировой порядок себя исчерпал, что человечество нуждается в новом мировом порядке и что США готовы этот порядок построить. Это заявление, с одной стороны, имеет историческое значение, а с другой – не может вызвать у здорового человека ничего, кроме нервной усмешки. Как?! Они собираются строить еще один мировой порядок?

Cегодняшний глобальный порядок, который мы называем однополярным миром, был построен по проекту США, под руководством США и в интересах США. Сейчас принято смеяться над американским политологом и философом Фрэнсисом Фукуямой, а когда-то он сделал всепланетную карьеру в качестве жреца этого порядка, объявив его настолько совершенным, что история должна прекратить течение свое, чтобы не спугнуть постигшее нас счастье.

Не тысячелетнее царство Христа и не светлое коммунистическое будущее, а мировое господство либеральной идеологии, доллара и Голливуда под присмотром американских военных баз – вот, оказывается, ради чего жили и умирали Гомер и Платон, Шекспир и Достоевский, Чингисхан и Ричард Львиное Сердце. Вот он, венец истории.

Теперь, стало быть, начальник этого порядка признал, что работа, которую так долго расхваливали, была выполнена халтурно. И тут же пообещал сам всё быстренько переделать. Но позвольте, ведь это же и был тот самый «порядок, основанный на правилах», защита которого уже стоила Западу сотен тысяч жизней украинцев? Нет, украинцев им, понятное дело, не жалко, их и дальше будут гнать на смерть непонятно за что, но как быть с правилами? Получается, мы теперь от этих правил свободны, как Добби?

Хотя постойте, а кто вообще видел эти правила? Они ведь так и не были сформулированы. Заменить одни негласные правила на другие – это, наверное, не очень сложно. Более того, для этого можно вообще ничего не делать. Сложнее понять, что на самом деле США готовы и могут изменить в мире.

Само по себе признание того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит. Желание же США при смене эпох остаться гегемоном «на второй срок» – естественная и простительная слабость. Американцы слишком привыкли потреблять ренту, связанную с этим положением. Обеспечивать свое богатство за счет бедности других стран, свою безопасность за счет раздувания конфликтов за океанами, свою интеллектуальную мощь за счет высасывания мозгов из остального мира. Трудно Америке пришлось бы без всего этого. Может быть, люди в некоторых штатах даже задумались бы: а нужно ли нам единое государство в новых, более скудных условиях?

Гегель учил о «мировом духе», который по мере хода истории мигрирует от одной нации к другой. Наверное, в течение столетия этот дух пребывал в Америке, по крайней мере отчасти. Но сейчас он ее покидает. Чтобы удержать лидерство, Америке нужно думать не о других странах и не о том, как ими управлять. Ей нужно подумать о себе и о смысле своего собственного существования.

Мир меняется, странно было бы этого не видеть. Готовы ли США меняться вместе с ним? Понятно, что лично Джо Байден уже не способен ни на какие внутренние изменения. Но есть ли в его стране молодые, свежие силы, которые могли бы сказать: мы – новая Америка, не такая, как прежде, мы можем дать новый импульс истории и именно поэтому мы достойны на новых основаниях занять лидирующее положение в меняющемся мире?

Пока таких сил не видно. Вообще ничего не видно, кроме стремления удержать господство любой ценой. И чем более это стремление обнажено, чем виднее клыки, тем меньше в мире симпатий к США и меньше их шансы найти свое место в новом мироустройстве.

В Вашингтоне настолько оторвались от реальности, что всерьез даже не ищут союзников за пределами привычного «свободного мира». В свое время, когда австрийцы поняли, что в одиночку не справляются с имперским бременем, они преобразовали свою империю в Австро-Венгрию. США настолько не готовы делиться властью, что у них не получилось даже «Чимерики» – равноправного союза с КНР, о котором когда-то много говорили. В результате мы наблюдаем конкуренцию между двумя экономическими гигантами, один из которых (Китай) строит равноправные союзы, а другой (США) – лишь погоняет бесправными сателлитами.



По сути «новый мировой порядок» Байдена сводится просто к более откровенным и энергичным силовым мерам по сохранению старого порядка, к резкому снижению порога применения насилия. Но это не только неинтересно, но и неприлично.



Уже Трамп вел свою кампанию под лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Байден пытается сделать Америку великой еще раз. Потом, может, опять придет Трамп с тем же мотивом возрождения былого величия по третьему разу. И эта песня теперь надолго, потому что утрата величия, кажется, стала устойчивой травмой общественного сознания в США. Но в шляпе Дяди Сэма нет ни одного живого кролика, а есть лишь бредовый план перехода к глобальной военной диктатуре.

Даже если допустить, что Америке удастся силой навязать свою волю всему миру, результат вряд ли многих порадует. Скорее он будет напоминать тот постапокалиптический пейзаж, в который прямо сейчас превращаются жилые кварталы Газы. Может быть, не обойдется без нескольких геноцидов. А что предлагается построить на развалинах? Большевики тоже много порушили, но у них была идея светлого будущего, и они повели за собой половину мира. У США когда-то была «американская мечта», и за ними пошла другая половина, но та мечта и в самой Америке, кажется, уже давно не в чести.

А человечеству сейчас не хватает не оружия и не напечатанных денег. Ему как раз не хватает мечты. Привлекательного образа того мира, который мы хотели бы оставить своим внукам. Мне кажется, в России всегда умели мечтать лучше всего. Очень хочется, чтобы мы включили эту свою сверхспособность и придумали для мира что-то такое, что отвлекло бы человечество от борьбы за безрадостное мировое господство.