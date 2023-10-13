Польша останется «бастионом» против России при любой власти

15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. И по мере их приближения польские политики стали себе позволять всё более громкие заявления и действия. Так, премьер Матеуш Моравецкий, представляющий правящую партию «Право и справедливость», обвинил Россию и Белоруссию в… миграционном кризисе в Европе. Попутно от него и ряда других деятелей правящей партии несколько раз доставалось оппозиционной «Гражданской коалиции». Мол, та не готова бороться с Россией так, как это необходимо.

Политики из «Гражданской коалиции» в долгу не остались и обвинили правительство Моравецкого в том, что оно… не остановило полностью поставки угля из России. В общем, началась старинная польская национальная политическая игра под названием «Кто больше не любит русских». В несколько меньшей степени ее участниками стали и другие относительно крупные политические силы – «Левые» и проевропейская либерально-консервативная коалиция «Третий путь». И тут стало понятно, что России всё равно, кто кого там победит.

Почти наверняка первое место займет «Право и справедливость», чей рейтинг колеблется в районе 35%. Президент Анджей Дуда, вышеупомянутый Моравецкий и лидер партии Ярослав Качиньский – эдакие средневековые рыцари, которые готовы защищать католическо-протестантскую Европу от «страшных варваров с востока». Россия, с их точки зрения – многовековой экзистенциальный враг Польши, которого надо любой ценой поставить на колени. И никакая опора на традиционные ценности не может их сблизить.

В спину фавориту дышит «Гражданская коалиция» с 28-30%, наиболее известными лицами которой являются бывший премьер Дональд Туск и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Тут собрался пестрый конгломерат из умеренных консерваторов, либералов, «зеленых» и даже умеренных левых. Разница заключается в том, что эти меньше ругают Россию по «исторической» части, зато набрасываются на нее за дела современные. С их точки зрения, Польша должна строго следовать курсу ЕС и НАТО, не ссорясь с ними, чтобы не играть на руку России.

Вероятным партнером «Гражданской коалиции» по будущему правительству могут стать «Левые» с их 8-10%. Эти лучше подбирают слова, не рассказывают о «русской тирании» и не против сохранения ограниченного сотрудничества с РФ. Но курс на поддержку Украины они под сомнение не ставят. То же можно сказать о «Третьем пути», который имеет примерно такую же поддержку. Однако тут речь о коалиции, а ей по польским законам необходимо преодолевать барьер не в 5%, а в 8%. И потому она балансирует на грани попадания в Сейм.

Относительно пророссийской можно считать разве что ультраконсервативную партию «Конфедерация» с примерно теми же 8-10% поддержки. Она не прочь выйти из Евросоюза, говорит о слишком большой зависимости от США. А главное – единственная из всех готова прекратить поддержку Украины, поскольку она прославляет ненавистных Польше украинских националистов вроде Степана Бандеры. Проблема в том, что с ними в коалицию едва ли пойдет любая из вышеозначенных политических сил.

Так что все возможные комбинации будущего польского правительства мало что поменяют для России. И однопартийное правительство «Права и справедливости», и его возможная коалиция с «Третьим путем», и правительство «Гражданской коалиции», «Левых» и «Третьего пути» продолжат нынешнюю линию по шельмованию России и изображению ее как главной угрозы для Польши. А уж делается это под соусом многовекового исторического противостояния или борьбы за современные европейские ценности – не имеет никакого значения.

Удивительная вещь – для Украины итоги польских выборов тоже не поменяют почти ничего. Представители «Гражданской коалиции» дали понять, что пускать к себе украинскую сельхозпродукцию тоже не хотят, и в этой части будут наследовать «Праву и справедливости». «Третьему пути» и «Левым» тоже не нравится культ бандеровщины, и они тоже интересы польских крестьян ставят выше истерик в Киеве. Поддерживать Украину продолжат все – но только в той степени, в какой это выгодно Польше.

Ничего не изменится и в плане отношений с США, где, к слову, проживает многомиллионная влиятельная польская община. От размещения американских объектов в стране не откажется ни одна коалиция, и для любой польской власти ось Вашингтон – Варшава останется основой внешней политики. Как и не изменится курс на увеличение военных расходов и численности польской армии. Разве что «Левые» немного захотят привести их к большему балансу с расходами социальными – но и они не оспаривают данную «необходимость».

Ничего не изменится и в плане миграционной политики. Польша при любой власти не захочет пускать с себе беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. И при всяком правительстве она начнет урезать выплаты находящимся в стране украинцам. Остаться в стране разрешат примерно миллиону человек – свежая славянская кровь ей не помешает. Оставшихся рано или поздно вышлют. Причем с высокой вероятностью украинцев призывного возраста отправят на родину хоть Дуда с Моравецким, хоть Туск с Тшасковским.





Единственный предмет крупного внешнеполитического спора между правящей партий и оппозицией – отношения с ЕС и Германией. Того же Туска в «Праве и справедливости» постоянно величают «немецким агентом». И если власть сменится, то бесконечные требования репараций от немцев, которыми так прославились нынешние президент и премьер, уйдут в прошлое. Туск и Тшасковский, как и «Левые» с «Третьим путем», перестанут задирать Евросоюз и постараются лучше встроиться в его политику. Потому в Брюсселе и Берлине как раз за выборами следят предельно пристально.

В случае смены власти Польша перестанет быть оплотом традиционных ценностей. Едва ли там узаконят однополые браки – но практика объявления отдельных воеводств «зонами, свободными от ЛГБТ», наверняка прекратится. Помимо прочего, новая польская власть отменит вызвавшую недовольство Брюсселя реформу, по которым суды фактически подчинялись исполнительной власти. Впрочем, это исключительно их разборки в их европейском доме по их внутриевропейским вопросам. На отношения с Россией они не повлияют никак.

России же надо помнить о том, что Польша – большая, почти 40-миллионная соседняя с нами страна. Она в любой момент может создать проблемы для Калининградской области или союзной нам Белоруссии. Она при любой власти будет заточена против России и постарается заработать именно на роли «антироссийского бастиона». Она через свою диаспору имеет влияние в США, а уж по линии Евросоюза и НАТО у нее и так хватает возможностей создать нам неприятности. А уж заниматься позерством и делать громкие заявления поляки умеют едва ли не лучше всех в мире.

Поэтому к Польше, к ее планам по втягиванию в ее орбиту Украины и Белоруссии, к перевооружению ее армии, к ее пропагандистской крикливости, надо отнестись со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, какая фамилия у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. И если условно либеральное правительство будет часто ссориться с президентом-евроскептиком Дудой – главную точку согласия они непременно найдут в пестовании «русской угрозы».