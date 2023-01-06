Рождество – вечная радость среди временных скорбей

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6 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Шесть главных уроков 2022 года на рынке газа

Рынок поставок газа был поколеблен до основания TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
Прошедший год стал временем фундаментальных изменений на мировом энергетическом рынке, и прежде всего – на рынке природного газа. Были поколеблены основополагающие принципы работы, на которых базировался механизм поставок российского газа в Европу. Самыми главными можно считать шесть ключевых уроков этого времени. Подробности...
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Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

СБУ регулярно отчитывается о выявлении сторонников Москвы Reuters
Волна репрессий, которая обрушилась на Украинскую православную церковь, заставила на время забыть о других жертвах террора СБУ. Но забывать о них не следует, особенно о тех, кто сидит за решеткой. Как много политзаключенных остается в руках властей Украины? Может ли Москва им помочь? Каково в целом положение наших сторонников, тайком ожидающих прихода российской армии на подконтрольные ВСУ территории?  Подробности...
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Почему Киеву не хватило духу на рождественское перемирие

По распоряжению Верховного главнокомандующего боевые действия прекращаются на 36 часов Константин Михальчевский/РИА Новости
Владимир Путин поддержал предложение патриарха Кирилла ввести на время празднования Рождества Христова перемирие в зоне спецоперации. Прекращение огня должно действовать с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Украинскую сторону также призвали дать людям в зоне боевых действий возможность спокойно посетить храмы, но Киев ответил категорическим отказом на все предложения о перемирии. Эксперты видят в таком поведении украинской власти ясные признаки дехристианизации. Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Рождество – вечная радость среди временных скорбей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Но существует праздник и в другом смысле – не как временный побег от реальности, а как обнаружение реальности более глубокой. Оказывается, за скорбями и тяготами земной жизни можно найти надежду и утешение, которые ничто не может отнять или разрушить. Подробности...

Россия опровергла все учебники либеральной экономики

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Худиев

    Рождество – вечная радость среди временных скорбей

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		6 января 2023, 12:26

    Рождество воспринимается как что-то теплое и домашнее, и люди задаются вопросом – уместно ли все это празднование, веселые огоньки, взаимные поздравления сегодня, когда льется кровь и гибнут люди. Как праздновать на фоне всей этой тревоги и скорби?

    Слово «праздник» может означать разные вещи – и чаще всего в наши дни оно означает перерыв в трудовых буднях, день, когда мы пытаемся отвлечься от трудов, забот и огорчений нашей обычной жизни. Мы не работаем, ставим елки и развешиваем гирлянды, выставляем на стол более разнообразную, чем обычно, еду и напитки, поздравляем родственников и друзей – в общем, более или менее успешно пытаемся порадовать себя и друг друга.

    Это напоминает древние сатурналии, когда даже рабы могли на короткое время отвлечься от своего горького положения и веселиться вместе со всеми. В этом веселье, полном выпивки и глупых шуток, действительно может быть что-то неуместное.

    Но существует праздник и в другом смысле – не как временный побег от реальности, а как обнаружение реальности более глубокой. Оказывается, за скорбями и тяготами земной жизни можно найти надежду и утешение, которые ничто не может отнять или разрушить.

    Во времена, когда родился Господь Иисус, люди были осведомлены о реальности страдания и смерти гораздо более остро, чем мы. Они знали изнурительный труд и недоедание, опустошительные войны и эпидемии. Они своими глазами видели распятых – это могли быть их друзья и знакомые. Они сами понимали, что их жизнь может оборваться в любой момент.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Само Рождество, которое у нас ассоциируется с безопасностью, теплом и уютом, было лишено всего этого – бедная семья ремесленника по приказу далеких властей должна была спешно идти в другой город, и там не было им места в гостинице. «Ясли», в которые Мария положила новорожденного Иисуса, – это кормушка для скота.

    Он еще только дитя на руках у Своей Матери, а Его уже пытаются уничтожить. Ирод посылает воинов убить Младенца, вернее, для надежности, всех младенцев в Вифлееме от двух лет и ниже. Иосиф, по откровению от ангела, вскакивает среди ночи и бежит с Марией и Младенцем в Египет.

    Реальное Рождество происходит в мире, который не был ни безопасным, ни мирным, ни уютным. Та реальность вражды, страдания и смерти, которая тяготит нас, в нем была еще более мучительно очевидной. Но Рождество говорит о том, что это – не последняя реальность.

    Люди не оставлены на самих себя; в человеческой истории действует Бог, и Он делает ее историей спасения. Одно из ключевых событий этой истории – Рождество. Сам Бог входит в мир и становится одним из нас, людей, во всем подобным нам, кроме греха. Он становится доступен всем тяготам человеческой жизни в этом падшем мире, страданию и, наконец, смерти.

    Он спускается в глубины страдания и смерти глубже, чем все мы. И он побеждает саму смерть, воскреснув из мертвых и проложив путь всем нам.

    Теперь мы знаем, что смерть – это не конец, не неизбежное небытие после бессмысленных страданий. Смерть – это врата в новую и лучшую жизнь. Как сказал апостол Павел, «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2Кор.5:1).

    Для тех, кто будет верен Богу, земные испытания и скорби обернутся вечным утешением, Бог примет души усопших в Его невыразимо радостном свете, а потом наступит день, когда Христос во славе сойдет в этот мир, чтобы окончательно освободить его и очистить от всякого зла, и мертвые воскреснут, чтобы войти в вечную и блаженную жизнь преображенного мироздания, где «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4).

    Рождество – это не время, когда мы пытаемся забыться в пустом веселье.
    Это время, когда мы сознаем временность и преходящесть всех наших тревог и тягот. Все это временно. А та жизнь, которую приносит Христос, вечна.

     
     
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