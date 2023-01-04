Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

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4 января, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис. Подробности...

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		4 января 2023, 12:55

    «У меня было хорошее Рождество, потому как я в этот момент находился на линии фронта. И наши противники были дружелюбны. Немцы подошли к нам, мы поздравляли друг друга», – писал домой в конце 1916 года канадский солдат Рональд Маккинан, воевавший в Первую мировую на территории Франции. «Русские войска, осадившие Пшемыль, поставили три елки на ничейной земле с вежливой сопроводительной запиской, адресованной противнику: «Мы желаем вам счастливого Рождества и надеемся, что мы сможем скорее прийти к мирному соглашению». На ничейной земле солдаты встречались и обменивались – австрийский табак и шнапс на русские хлеб и мясо», – сообщал в 1914-м венгерский военный репортер.

    Бойцы враждующих армий через окопы делились пайками, некоторые переходили линию фронта, чтобы пообщаться. На нейтральной линии даже смешивались – вместе хоронили павших, пели на французском, английском, немецком, русском. Такими были рождественские перемирия времен Первой мировой войны. Почти рождественская сказка…

    В святой праздник подойти к неприятелю с добрыми пожеланиями, зная, что он не выстрелит исподтишка или очередью в упор, не устроит диверсию, не предаст законы перемирия. Вы можете представить подобное сегодня? К сожалению, нет.

    Потому что наш враг давно, стабильно и безнаказанно нарушает все договоры, обещания, клятвы, законы войны, да и мира. В его менталитете не существует чести, совести, доверия, веры, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?

    Эта война, в отличие от предыдущих, как увеличительное стекло ясно демонстрирует слом вечных, основополагающих законов человеческого бытия, да и природы.

    Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Запрещенные приемы – стрелять в раненых, в пленных, бомбить школы, больницы, жилые дома, АЭС, колонны с беженцами. Глумиться, публично смаковать чужие страдания, хохоча, фоткаться на фоне жертв, быть уверенным в том, что любое беззаконие сойдет с рук. Афишировать, смаковать свою бесчеловечность и даже гордиться этим.

    Например, бывший канцлер Германии фрау Меркель, подписывавшая Минские соглашения, заранее зная, что они не будут выполнены, бравирует своим двуличием, малодушием – перехитрила русских! «Одна из центральных идей Украины – это как можно больше врать себе и другим», – признавался еще весной украинский политик Арестович. Как это ни парадоксально, наверняка хотел заслужить народное доверие, ведь раз честно говорит, что врет – значит, уже хотя бы в этом не врет! Тезис «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят» применяется на официальном, государственном уровне. Но мы отлично знаем, как закончил свои дни автор этого тезиса. Очень логично, закономерно, предсказуемо.

    «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» – девятая заповедь в христианстве.

    Рождественские перемирия были возможны в Первую мировую, потому что тогда в Европе религия еще не сдала свои позиции. И католические священники еще не прятали в своих монастырях нацистских палачей, не обвиняли людей из-за их национальности, как это недавно сделал папа Римский. Мир еще не знал, что в недрах католицизма процветает педофилия. Хотя индульгенции существовали уже много веков. И место в раю можно было купить – только плати. С продажных кардиналов и инквизиторов началась история лжи в Европе, чудовищная манипуляция человеческим сознанием. А уже в наше время святотатство, попрание законов веры, управление народом с помощью лживой информации оформились в образ жизни.

    Человек, выросший во лжи, не способен распознавать правду, отличать плохое от хорошего и – что самое главное – верить. Рождественское перемирие сегодня невозможно, потому что в эти сто лет, прошедшие с Первой мировой, на смену религии, религиозности, вере пришел капитализм. Деньги стали мерилом и целью существования. Святой праздник Рождества Христова – огромным бизнес-проектом. Ничего святого. Тупо – торговля подарками, «рождественская вечеринка» – как называют этот праздник в Европе, желают друг другу «веселого Рождества», а Санта-Клаусы на билбордах целуются в губы, поддерживая мейнстримные ЛГБТ-ценности.

    Трансгендеров и извращенцев вместе с украинскими нацистами холят и лелеют, как новейших праведников. Сувениры, на которых Зеленский изображен с нимбом – самые раскупаемые. Святая Джавелина, к которой добавляются святые Хаймарсы и святые Стингеры – персонажи новой украинской религии, активно поддерживаемой мировым безбожным сообществом. Корзинки для сбора денег перед старинными соборами на европейских площадях – «Подайте на смерть москалям!»

    Православный священник Святослав (Чурканов), несущий свое служение в Донбассе еще с 2016 года, рассказывает о наших противниках: «Они делают культ из кладбищ… Это самый настоящий культ смерти. Люди из православных превратились в оккультистов. Я бывал в штабах «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России), видел все эти рисунки: козлиные морды, пентаграммы, которые они рисуют… Там такая гремучая смесь и скандинавского язычества, и сатанизма. Они не Царствия Небесного себе желают, а говорят: «Уйду в Валгаллу».

    О каком рождественском перемирии тут говорить? О перемирии – с кем? О каком доверии – вере?

    Если наш враг и верит во что-то, так это в то, что все продается и все покупается. Включая душу. Но во все времена материалистическая идеология терпела крах, потому что не хлебом единым… Да и на лжи далеко не уедешь, ни семью, ни мир не построишь. Лишь верой и правдой, соборностью своей, побеждали русские во всех войнах. Спасались.

    Сейчас идет духовная война – это понимает каждый. Особенно четко – наши солдаты, воюющие в Донбассе. Те, кто на гражданке даже не задумывался об этом, сегодня уже на фронте принимают крещение, произносят Шахаду, учат буддийские мантры. Сын моей знакомой, придя в себя после ранения в госпитале, первым делом попросил жену о венчании. А его супруга, которая в прошлом увлекалась астрологией, сейчас выстаивает службы в храме. Потому что «не бывает атеистов в окопах под огнем», как пел Егор Летов. Как не бывает атеисток-солдаток. Общаясь с мариупольцами-переселенцами, замечаю: они все – верующие, многие через войну пришли к Богу.

    Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис.

    И сейчас на полях СВО, в храмах разных религий, в каждом доме, в каждой семье, в молитвах на разных наречиях возрождаются народы России. Веря в Него, зная правду, и победим.

     

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