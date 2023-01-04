Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

«У меня было хорошее Рождество, потому как я в этот момент находился на линии фронта. И наши противники были дружелюбны. Немцы подошли к нам, мы поздравляли друг друга», – писал домой в конце 1916 года канадский солдат Рональд Маккинан, воевавший в Первую мировую на территории Франции. «Русские войска, осадившие Пшемыль, поставили три елки на ничейной земле с вежливой сопроводительной запиской, адресованной противнику: «Мы желаем вам счастливого Рождества и надеемся, что мы сможем скорее прийти к мирному соглашению». На ничейной земле солдаты встречались и обменивались – австрийский табак и шнапс на русские хлеб и мясо», – сообщал в 1914-м венгерский военный репортер.

Бойцы враждующих армий через окопы делились пайками, некоторые переходили линию фронта, чтобы пообщаться. На нейтральной линии даже смешивались – вместе хоронили павших, пели на французском, английском, немецком, русском. Такими были рождественские перемирия времен Первой мировой войны. Почти рождественская сказка…

В святой праздник подойти к неприятелю с добрыми пожеланиями, зная, что он не выстрелит исподтишка или очередью в упор, не устроит диверсию, не предаст законы перемирия. Вы можете представить подобное сегодня? К сожалению, нет.

Потому что наш враг давно, стабильно и безнаказанно нарушает все договоры, обещания, клятвы, законы войны, да и мира. В его менталитете не существует чести, совести, доверия, веры, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?

Эта война, в отличие от предыдущих, как увеличительное стекло ясно демонстрирует слом вечных, основополагающих законов человеческого бытия, да и природы.

Запрещенные приемы – стрелять в раненых, в пленных, бомбить школы, больницы, жилые дома, АЭС, колонны с беженцами. Глумиться, публично смаковать чужие страдания, хохоча, фоткаться на фоне жертв, быть уверенным в том, что любое беззаконие сойдет с рук. Афишировать, смаковать свою бесчеловечность и даже гордиться этим.

Например, бывший канцлер Германии фрау Меркель, подписывавшая Минские соглашения, заранее зная, что они не будут выполнены, бравирует своим двуличием, малодушием – перехитрила русских! «Одна из центральных идей Украины – это как можно больше врать себе и другим», – признавался еще весной украинский политик Арестович. Как это ни парадоксально, наверняка хотел заслужить народное доверие, ведь раз честно говорит, что врет – значит, уже хотя бы в этом не врет! Тезис «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят» применяется на официальном, государственном уровне. Но мы отлично знаем, как закончил свои дни автор этого тезиса. Очень логично, закономерно, предсказуемо.

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» – девятая заповедь в христианстве.

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Рождественские перемирия были возможны в Первую мировую, потому что тогда в Европе религия еще не сдала свои позиции. И католические священники еще не прятали в своих монастырях нацистских палачей, не обвиняли людей из-за их национальности, как это недавно сделал папа Римский. Мир еще не знал, что в недрах католицизма процветает педофилия. Хотя индульгенции существовали уже много веков. И место в раю можно было купить – только плати. С продажных кардиналов и инквизиторов началась история лжи в Европе, чудовищная манипуляция человеческим сознанием. А уже в наше время святотатство, попрание законов веры, управление народом с помощью лживой информации оформились в образ жизни.

Человек, выросший во лжи, не способен распознавать правду, отличать плохое от хорошего и – что самое главное – верить. Рождественское перемирие сегодня невозможно, потому что в эти сто лет, прошедшие с Первой мировой, на смену религии, религиозности, вере пришел капитализм. Деньги стали мерилом и целью существования. Святой праздник Рождества Христова – огромным бизнес-проектом. Ничего святого. Тупо – торговля подарками, «рождественская вечеринка» – как называют этот праздник в Европе, желают друг другу «веселого Рождества», а Санта-Клаусы на билбордах целуются в губы, поддерживая мейнстримные ЛГБТ-ценности.

Трансгендеров и извращенцев вместе с украинскими нацистами холят и лелеют, как новейших праведников. Сувениры, на которых Зеленский изображен с нимбом – самые раскупаемые. Святая Джавелина, к которой добавляются святые Хаймарсы и святые Стингеры – персонажи новой украинской религии, активно поддерживаемой мировым безбожным сообществом. Корзинки для сбора денег перед старинными соборами на европейских площадях – «Подайте на смерть москалям!»

Православный священник Святослав (Чурканов), несущий свое служение в Донбассе еще с 2016 года, рассказывает о наших противниках: «Они делают культ из кладбищ… Это самый настоящий культ смерти. Люди из православных превратились в оккультистов. Я бывал в штабах «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России), видел все эти рисунки: козлиные морды, пентаграммы, которые они рисуют… Там такая гремучая смесь и скандинавского язычества, и сатанизма. Они не Царствия Небесного себе желают, а говорят: «Уйду в Валгаллу».

О каком рождественском перемирии тут говорить? О перемирии – с кем? О каком доверии – вере?

Если наш враг и верит во что-то, так это в то, что все продается и все покупается. Включая душу. Но во все времена материалистическая идеология терпела крах, потому что не хлебом единым… Да и на лжи далеко не уедешь, ни семью, ни мир не построишь. Лишь верой и правдой, соборностью своей, побеждали русские во всех войнах. Спасались.

Сейчас идет духовная война – это понимает каждый. Особенно четко – наши солдаты, воюющие в Донбассе. Те, кто на гражданке даже не задумывался об этом, сегодня уже на фронте принимают крещение, произносят Шахаду, учат буддийские мантры. Сын моей знакомой, придя в себя после ранения в госпитале, первым делом попросил жену о венчании. А его супруга, которая в прошлом увлекалась астрологией, сейчас выстаивает службы в храме. Потому что «не бывает атеистов в окопах под огнем», как пел Егор Летов. Как не бывает атеисток-солдаток. Общаясь с мариупольцами-переселенцами, замечаю: они все – верующие, многие через войну пришли к Богу.

Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис.

И сейчас на полях СВО, в храмах разных религий, в каждом доме, в каждой семье, в молитвах на разных наречиях возрождаются народы России. Веря в Него, зная правду, и победим.