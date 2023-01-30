Германия балансирует на грани войны и переговоров

Вот уже несколько дней как Германия якобы «ведет войну с Россией». По крайней мере, в голове у министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, сделавшей соответствующее заявление.

Слова Бербок обсуждают все – начиная от представителя российского МИД Марии Захаровой и заканчивая лидером заседающей в парламенте ФРГ партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы, призвавшего канцлера Олафа Шольца уволить фрау Бербок за «непрофессиональное и развязное поведение».

Казалось бы, а что госпожа Бербок сказала не так? Германия же, по факту, воюет с Россией. Да, опосредованно, через спонсирование киевского режима. Но воюет же! И это никакая не война на периферии, не выяснение великими державами отношений на территории третьих стран (каковых было очень много во время Холодной войны). Начиная с осени бои идут на российской территории, а киевский режим – которому помогает Германия – до сих пор оккупирует части четырех российских регионов.

На самом деле госпожа Бербок действительно сказала неправду. Формально, с юридической точки зрения, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Она войну официально не объявляла, Москва Берлину тоже ничего не объявляла. Да, Германия поддерживает киевский режим – но Украина тоже не находится официально в состоянии войны с Россией. А, значит, ФРГ просто оказывает поддержку суверенному государству в рамках их двусторонних отношений. Да, когда в МИД ФРГ говорят, что «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине» – это неправда. Германия является стороной конфликта. Но не официальным участником официальной войны.

И власти Германии (как и руководители других стран-членов ЕС – даже наглухо русофобских Польши и прибалтийских стран) всячески пытаются удержаться на этой тонкой грани. Участвовать в сдерживании России на Украине – но не объявлять Берлин легитимной целью для российских ракет. Спонсировать киевский режим – но не повторять ошибки 80-летней давности в, как выразился президент Хорватии Зоран Миланович, надежде на то, что на этот раз получится лучше.

Однако тут на сцену вылезает Анналена Бербок со своим «непрофессиональным и развязным поведением». Та самая Бербок, которая абсолютно не годится на пост министра иностранных дел, доставшийся фрау Бербок исключительно по политическим причинам. Которая хочет услужить американцам и заслужить статус одного из самых ястребиных политиков Европы – в надежде на то, что за счет подобного поведения ей удастся сдвинуть осторожного Шольца с поста канцлера. И которая озвучивает амбиции и фантазии ряда представителей немецкого политико-академического истеблишмента об «уничтожении России» – что конкретно немцам вообще не пристало говорить вслух.

Олаф Шольц в этой ситуации должен был, по-хорошему, ее уволить – однако на подобный ход канцлер, конечно же, не пойдет. Во-первых, его сразу же заклеймят как «пособника Путина» – ведь это увольнение может быть считано Москвой и рядом стран третьего мира как начало некоей прагматизации даже не немецкой, а европейской внешней политики. Начало отказа от курса на сдерживание России любой ценой. Во-вторых, вместе с Анналеной Бербок из коалиции может уволиться вся фракция «Зеленых» (которую фрау Бербок возглавляет), что повлечет за собой развал коалиции и досрочные выборы. Которые Шольц, скорее всего, проиграет.

Именно поэтому вместо увольнения Бербок Шольц пытается частично дезавуировать ее слова. Показать, что Германия с Россией не воюет, и эскалировать отношения с Кремлем не хочет. Поэтому канцлер уверяет, что поставлять самолеты киевскому режиму не собирается. Устанавливать на Украине бесполетную зону не желает. Втягивать НАТО в войну с Россией не станет. А новые транши оружия Киеву будет отправлять только «совместно с партнерами».

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На первый взгляд, верная линия. Однако «совместно с партнерами» уже привело к тому, что эти партнеры Германию, мягко говоря, обманули. Немцы отказывались поставлять свои «Леопарды» первыми – хотели, чтобы сначала Соединенные Штаты продемонстрировали пример союзникам по НАТО, отправив на Украину «Абрамсы». В итоге Вашингтон анонсировал отправку этих танков, немцы согласились на «Леопарды» – а потом США уточнили, что «Абрамсы» придут на Украину не раньше конца года. А то и в 2024 году.

По сути, Соединенные Штаты попытались столкнуть немецких эквилибристов с каната. Выставить их главными ястребами, ответственными за эскалацию ситуации. И вопрос теперь в том, что будет делать Берлин? Учитывая кидки внешних партнеров, развязное поведение внутренних, а также продолжающееся агрессивное попрошайничество со стороны Киева, Олафу Шольцу все труднее и труднее заниматься эквилибристикой. Германия приближается к моменту, когда нужно будет определиться. Либо действительно вступить в войну с Россией, либо самоустраниться от дальнейшего участия в конфликте на Украине.

Делать этот выбор между двумя плохими вариантами (чреватыми либо разрушением Берлина, либо изоляцией ФРГ на Западе и карой со стороны американцев) Шольц не хочет. Он, по всей видимости, надеется на то, что геополитическая ситуация в мире изменится. Что анонсированное на весну-лето наступление украинского режима провалится, что США схлестнутся с Тайванем, что Америка окажется втянута в ближневосточные войны. В общем, на какое-то событие, которое вынудит американцев надеть намордник на европейских ястребов и начать поиск модус вивенди с Россией. И тогда уже Шольц развернется. Возможно, даже уволит Анналену Бербок. По совокупности, так сказать, грехов.