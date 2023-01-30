Германия балансирует на грани войны и переговоров

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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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США провоцируют войну против важного партнера России

Результаты ударов оцениваются противоречиво REUTERS
«Феноменально успешной» называют израильские СМИ атаку, которой подвергся в минувшие выходные Иран. Если верить западным источникам, уничтожены важные объекты иранского ВПК, сделано это руками Тель-Авива, а за атакой стоят Соединенные Штаты Америки. И главное – все это имеет непосредственное отношение к интересам России. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...

Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим». Подробности...

Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже. Подробности...
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Россия выдавливает Запад из Африки

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Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Германия балансирует на грани войны и переговоров

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		30 января 2023, 18:10

    Вот уже несколько дней как Германия якобы «ведет войну с Россией». По крайней мере, в голове у министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, сделавшей соответствующее заявление.

    Слова Бербок обсуждают все – начиная от представителя российского МИД Марии Захаровой и заканчивая лидером заседающей в парламенте ФРГ партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы, призвавшего канцлера Олафа Шольца уволить фрау Бербок за «непрофессиональное и развязное поведение».

    Казалось бы, а что госпожа Бербок сказала не так? Германия же, по факту, воюет с Россией. Да, опосредованно, через спонсирование киевского режима. Но воюет же! И это никакая не война на периферии, не выяснение великими державами отношений на территории третьих стран (каковых было очень много во время Холодной войны). Начиная с осени бои идут на российской территории, а киевский режим – которому помогает Германия – до сих пор оккупирует части четырех российских регионов.

    На самом деле госпожа Бербок действительно сказала неправду. Формально, с юридической точки зрения, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Она войну официально не объявляла, Москва Берлину тоже ничего не объявляла. Да, Германия поддерживает киевский режим – но Украина тоже не находится официально в состоянии войны с Россией. А, значит, ФРГ просто оказывает поддержку суверенному государству в рамках их двусторонних отношений. Да, когда в МИД ФРГ говорят, что «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине» – это неправда. Германия является стороной конфликта. Но не официальным участником официальной войны.

    И власти Германии (как и руководители других стран-членов ЕС – даже наглухо русофобских Польши и прибалтийских стран) всячески пытаются удержаться на этой тонкой грани. Участвовать в сдерживании России на Украине – но не объявлять Берлин легитимной целью для российских ракет. Спонсировать киевский режим – но не повторять ошибки 80-летней давности в, как выразился президент Хорватии Зоран Миланович, надежде на то, что на этот раз получится лучше.

    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

    Однако тут на сцену вылезает Анналена Бербок со своим «непрофессиональным и развязным поведением». Та самая Бербок, которая абсолютно не годится на пост министра иностранных дел, доставшийся фрау Бербок исключительно по политическим причинам. Которая хочет услужить американцам и заслужить статус одного из самых ястребиных политиков Европы – в надежде на то, что за счет подобного поведения ей удастся сдвинуть осторожного Шольца с поста канцлера. И которая озвучивает амбиции и фантазии ряда представителей немецкого политико-академического истеблишмента об «уничтожении России» – что конкретно немцам вообще не пристало говорить вслух.

    Олаф Шольц в этой ситуации должен был, по-хорошему, ее уволить – однако на подобный ход канцлер, конечно же, не пойдет. Во-первых, его сразу же заклеймят как «пособника Путина» – ведь это увольнение может быть считано Москвой и рядом стран третьего мира как начало некоей прагматизации даже не немецкой, а европейской внешней политики. Начало отказа от курса на сдерживание России любой ценой. Во-вторых, вместе с Анналеной Бербок из коалиции может уволиться вся фракция «Зеленых» (которую фрау Бербок возглавляет), что повлечет за собой развал коалиции и досрочные выборы. Которые Шольц, скорее всего, проиграет.

    Именно поэтому вместо увольнения Бербок Шольц пытается частично дезавуировать ее слова. Показать, что Германия с Россией не воюет, и эскалировать отношения с Кремлем не хочет. Поэтому канцлер уверяет, что поставлять самолеты киевскому режиму не собирается. Устанавливать на Украине бесполетную зону не желает. Втягивать НАТО в войну с Россией не станет. А новые транши оружия Киеву будет отправлять только «совместно с партнерами».

    На первый взгляд, верная линия. Однако «совместно с партнерами» уже привело к тому, что эти партнеры Германию, мягко говоря, обманули. Немцы отказывались поставлять свои «Леопарды» первыми – хотели, чтобы сначала Соединенные Штаты продемонстрировали пример союзникам по НАТО, отправив на Украину «Абрамсы». В итоге Вашингтон анонсировал отправку этих танков, немцы согласились на «Леопарды» – а потом США уточнили, что «Абрамсы» придут на Украину не раньше конца года. А то и в 2024 году.

    По сути, Соединенные Штаты попытались столкнуть немецких эквилибристов с каната. Выставить их главными ястребами, ответственными за эскалацию ситуации. И вопрос теперь в том, что будет делать Берлин? Учитывая кидки внешних партнеров, развязное поведение внутренних, а также продолжающееся агрессивное попрошайничество со стороны Киева, Олафу Шольцу все труднее и труднее заниматься эквилибристикой. Германия приближается к моменту, когда нужно будет определиться. Либо действительно вступить в войну с Россией, либо самоустраниться от дальнейшего участия в конфликте на Украине.

    Делать этот выбор между двумя плохими вариантами (чреватыми либо разрушением Берлина, либо изоляцией ФРГ на Западе и карой со стороны американцев) Шольц не хочет. Он, по всей видимости, надеется на то, что геополитическая ситуация в мире изменится. Что анонсированное на весну-лето наступление украинского режима провалится, что США схлестнутся с Тайванем, что Америка окажется втянута в ближневосточные войны. В общем, на какое-то событие, которое вынудит американцев надеть намордник на европейских ястребов и начать поиск модус вивенди с Россией. И тогда уже Шольц развернется. Возможно, даже уволит Анналену Бербок. По совокупности, так сказать, грехов.

     

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