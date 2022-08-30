Научное просвещение – это способ прийти в себя

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30 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Болгария упустила последний шанс на газ из России

Возобновить переговоры о поставках газа сможет только новое правительство Болгарии REUTERS
Болгария вновь продемонстрировала непоследовательность в отношениях с Россией. Сначала София попросила Москву возобновить поставки газа и даже согласилась платить в рублях. Затем болгарские министры объявили, что не будут обсуждать новый договор. Сейчас Болгария вынуждена покупать российский газ у посредников дороже, чем могла бы. Чем вызваны такие метания из крайности в крайность болгарских властей? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия буквально перемолола наступающие силы ВСУ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для ВСУ потерей сотен убитых солдат, десятков танков и нескольких самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении? Подробности...
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Почему мэр Одессы просит о переговорах с Россией

Геннадий Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года кадр из видео
«Надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации». Эти слова о переговорах Украины с Россией произнес не кто-нибудь, а один из самых известных украинских политиков, мэр Одессы Геннадий Труханов. Почему он сразу отрекся от призывов к переговорам с Россией – и что означают его слова в реальности? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Научное просвещение – это способ прийти в себя

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так. Подробности...

Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой культуры как раз и стала Алла Пугачева. Подробности...
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Зачем Западу нужна «Великая Албания»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...
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Главврач США подыграл России и Китаю

Национальная катастрофа Британии

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Наступление на Николаев

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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  • Да, улучшилось

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  • Нет, не изменилось
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    Дмитрий Винник

    Научное просвещение – это способ прийти в себя

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		30 августа 2022, 08:40

    Целые отрасли отечественной общественной жизни оказались не просто захвачены пятой колонной, а фактически взяты на содержание Запада. Одной из таких отраслей оказалась научно-просветительская деятельность, включая научную журналистику.

    Когда-то наша страна была сильна своими научно-популярными журналами, которые издавались за бюджетные средства тиражами в сотни тысяч и миллионы экземпляров. Максимальный тираж некогда легендарного издания «Техника – молодежи» достигал 2 млн экземпляров в 1990 году. В этом году тираж составлял жалкие 26 тысяч. Тираж «Знание – сила» сегодня всего 3 тысячи. Удивительно, что большинство знаменитых журналов выжило в принципе. Их не встретишь в газетных киосках, они напрочь вытеснены желтой прессой.

    Это было закономерное следствие ренессанса капитализма в России. Новости науки перестали быть духовной ценностью, а стали специфическим сегментом медиаконтента. Причем сегментом весьма капиталоемким и трудозатратным. Кроме того, становление капитализма сопровождалось распространением духа нарочитого антиинтеллектуализма: «Если ты такой умный, почему такой бедный?» Справедливости ради следует сказать, что научпросвет не был только духовной ценностью. Это было необходимо советскому индустриальному государству, советской технократии. Научно-популярная пресса создавала мощнейшее фоновое знание, выступавшее опорой сложного и развитого естественно-научного и инженерного образования. Без занимательной физики и увлекательной научной фантастики заставить школьников массово и успешно изучать физику и математику минимум по шесть академических часов в неделю вряд ли было возможно. Скажем прямо ­­– это была пропаганда науки, важнейшим заказчиком которой выступал отечественный военно-промышленный комплекс. Когда либеральные власти новой России в 1990-е годы запустили процесс деиндустриализации, массовое естественно-научное и инженерное образование стало избыточным. Соответственно, ненужным стал и массовый научпросвет.

    После того как закончились олигархические войны, научпросвет ожил. По моим впечатлениям, это произошло примерно во второй половине нулевых годов. Но по своим формам это был уже другой научный просвет. Да, открытые лекции в университетах сохранились, правда, всеобщее усиление пропускных режимов плохо сказалось на степени их открытости. Тон задавали лекции во всяких «лофтах» и книжных магазинах. Появились научно-популярные книги, изданные на деньги отечественных благотворительных фондов, и зарубежные гранты. Взрыв видеоблогинга быстро привел к научно-популярным лекциям и интервью на YouTube. Поскольку государство никакой значимой финансовой альтернативы не предлагало, финал был предрешен. Где зарубежные гранты, там и пятая колонна. Этот круг единомышленников оказался настолько тесным, настолько повязанный общими «проектами», что люди с иными политическими и даже просто мировоззренческими взглядами в него попасть не могли.

    Напрашивается возражение: «И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает. Главное, чтобы дело свое хорошо делали». Если с естественными науками все почти так, то с гуманитарными это категорически не так. Следует еще разобраться, чего в гуманитарных науках больше ­– стремления к истине или функции идеологического контроля. Популярная политология Екатерины Шульман типичный тому пример. Гуманитарные науки чудовищно захламлены несусветной западной чепухой, наукообразной бессмыслицей и неявными русофобскими концепциями. Возможно, это неизбежная плата за инфляцию гуманитарного знания и умножение количества гуманитарных дисциплин. Но и естественники не гнушаются либеральной пропаганды и лоббирования интересов глобалистов.

    Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Возьмем для примера деятельность Аси Казанцевой, популярно пишущей и рассказывающей о нейробиологии. Все анонсы ее лекций начинаются с причитаний о «беспросветном ужасе» и рухнувшей жизни, а также средствах борьбы с состоянием после 24 февраля: «Бывает, что оказывается достаточно делать предельно простые вещи, не требующие никакой концентрации  скажем, ходить пешком или опускать лицо в мисочку с холодной водой… А после этого можно уже подумать и о том, как грызть палочку, как воздействовать на окружающую реальность, потому что нет ничего лучше для преодоления хронического стресса, чем все-таки пытаться воздействовать на окружающую реальность, и это подтверждается многочисленными исследованиями на мышах и людях». Нужна ли нам подобная популярная нейробиология, которая сначала внушает своей пастве стыд и ужас, а потом прописывает нервозное грызение палочки?

    Вообще говоря, внушение состояний повышенной чувствительности, ранимости и плаксивости как реакции на российские реалии у подобных нейрофизиологов и прочих «когнитивщиков» – дело привычное. Еще для них модно испытывать рвотный рефлекс при упоминании решимости применить ядерное оружие ­­– их постоянно «тошнит». По моим наблюдениям, этому «тошнит» уже лет двадцать. Убежден, это не они придумали, это из методички.

    Впрочем, это крайний случай. Существуют более типичные черты колониального научпросвета. Это некие догмы. Первая и самая важная догма, которую колониальным просветителям необходимо внушать россиянам, что наука – дело принципиально международное! Ни о какой национальной российской науке и речи быть не может: нам нужны «коллаборации» и «транспарентность». С их точки зрения, все дела о шпионаже сфабрикованы контрразведкой, а секретов в современной «международной» науке не может быть в принципе. Именно пропаганда этой идеи о международной природе научного знания привела к откровенно вредительскому засилью прозападной наукометрии, с которой смогла справиться только СВО.

    Согласно второй догме, российский интеллигент обязан всегда быть против государства – это его высокая социальная функция. Он даже может быть агентом охранного отделения, но все равно должен демонстрировать свое «все не так однозначно». В этой идее скрыта порочная дилемма: интеллигенту либо отказывается в убеждении, что государство может быть право, либо от него требуется злословить и протестовать, даже когда он внутренне солидарен с государством. Проповедники этой догмы все как один мнят себя Сократами, жалящими общественное мнение. Но это, скорее, просто самооправдание – единицы из них способны быть настоящими провокаторами. Из этой догмы следует, что государство ничего требовать от ученых не может, даже если они трудоустроены за бюджетный счет. До недавнего времени они считали, что государевы ученые имеют право призывать к свержению власти, ограничению суверенитета и отторжению территорий, что это их святое сословное право.

    Есть и другие черты. У каждой научной дисциплины свои сквозные тезисы. Экологи обязаны сеять радиофобию и критиковать прорывные проекты по замыканию ядерного топливного цикла. Астрономы должны славить «титана, расправившего плечи» – Илона Маска, а также на чем свет стоит костерить Роскосмос. Также им предписано хвалить частную космонавтику, включая космический туризм, и внушать идею о бесперспективности российской государственной космонавтики. Биологи обязаны сетовать на падение биоразнообразия российского Заполярья и подводить к тому, что северные территории следует отдать под международный контроль, поскольку «безнадежно отсталые» русские не способны беречь тундру. Психологи должны внушать идеи о нормальности целого спектра сексуальных извращений и других форм девиантного поведения: «Это нормально!» Прикормленные этологи со вкусом рассказывают о гомосексуальности в мире животных. Медики пропагандируют антидепрессанты и прочую психофармакологическую дрянь, делающую из наших детей относительно безопасных идиотов. Этот список можно продолжать.

    Все это результат того, что научно-просветительская деятельность была взята на содержание и захвачена нашими геополитическими врагами. Степень разрушительного воздействия на образованную часть нашего общества до сих пор недооценивается. Пока научное просвещение делается на враждебных платформах и за чужие деньги, ничего хорошего ждать не следует. Государству и патриотической части общества пора вернуться к делу просвещения, пропаганды истинных научных знаний и учености.

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