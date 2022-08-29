Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

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29 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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США нашли замену «призраку Киева» в Афганистане

ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков Maxym Marusenko via Reuters
В США решили набрать афганских летчиков, имеющих опыт пилотирования советской техники, для отправки в ряды ВВС Украины. Их подготовка уже началась в Калифорнии. О каком количестве специалистов может идти речь, каков их боевой уровень и как подобный шаг Пентагона может сказаться на ходе российской спецоперации на Украине? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой компрадорской культуры как раз и стала Алла Пугачева. Подробности...
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Зачем Западу нужна «Великая Албания»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...

Государство должно превратиться в Родину

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой. Подробности...
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Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 9 комментариев

Наступление на Николаев

США и Украина теряют союзников

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
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    Игорь Караулов

    Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		29 августа 2022, 17:00

    В нашем неустойчивом мире на Алле Пугачевой лежит отблеск вечности.  Вот уже почти полвека поколение за поколением не мыслит без нее своего новогоднего стола. Не то чтобы нынче у нее осталось много пламенных поклонников, просто привыкли, да и как говорится, «другой альтернативы нет». Ворвавшись в жизнь наших дедушек и бабушек в качестве дерзкой угловатой дебютантки, она завоевала симпатии интеллигенции, спев, хоть и кривовато, полузапрещенного Мандельштама, сделала объект искусства из своей частной жизни, снявшись в прижизненном байопике «Женщина, которая поет», исполнила ряд монументальных песен, строки из которых вошли в народный обиход («а ты такой холодный, как айсберг в океане») и довольно быстро стала, по аналогии с литературными генералами былых времен, генералом, маршалом, генералиссимусом поп-музыки в ранге никак не ниже заместителя министра культуры, причем никем не назначенного, вечного и несменяемого. Ей даже был придуман особый титул «примадонна», который она пыталась зарегистрировать в качестве товарного знака.

    На новом витке российской истории Алла Пугачева в очередной раз воспринимается как знаковая фигура. Как только началась СВО, она вместе с супругом Максимом Галкиным уехала в Израиль, присутствовала там на антироссийском шабаше Марата Гельмана под названием «СловоНово», якшалась с Гребенщиковым и Макаревичем, хотя своих личных комментариев по поводу происходящего не давала. Теперь, когда СВО исполнилось полгода, Пугачева вернулась – правда, оставив Галкина гастролировать в Европе в желто-голубом наряде. Причем вернулась в своем стиле, заявив, что она давно уже здесь, то есть как бы никуда особо не уезжала.

    Казалось бы, а в чем проблема? Пугачева – гражданка России, ничего противоправного не совершала, почему бы ей не вернуться? Но если уж человек выбрал для себя роль символа, каждый его шаг приобретает символическую значимость. Например, для многих возвращение Пугачевой стало символическим итогом прошедшего полугодия в сфере культуры. Они делают вывод о том, что «спецоперация в культуре», о которой немало говорилось, пока не дала значимых плодов, а возможно, еще по-настоящему и не начиналась.

    Пугачева вернулась без объяснений, по-хозяйски, ногой распахнув дверь машины, и заявила, что намерена навести порядок в наших с вами головах. Для людей, которые на разных уровнях принимают решения в культурной сфере, возвращение Пугачевой тоже может стать символом и сигналом определенного рода. Это может быть понято как «возвращение к нормальности»: больше не нужно учитывать негласные идеологические ограничения, можно игнорировать любую обструкцию в социальных сетях, можно работать прежними методами с привычным контингентом. И никто не обязан отчитываться, что он делал и говорил в последние полгода, ни от кого не требуется не то что искреннего покаяния, но даже формального жеста в стороны государства, армии и народа.

    Это «возвращение к нормальности» и без того идет полным ходом. Так, певицу Манижу упорно навязывают в качестве хедлайнера казачьего фестиваля, несмотря на протесты самих казаков. Или вот в Петербурге планируется провести театральный фестиваль «Балтийский дом» с участием всё того же Туминаса, всё того же Райхельгауза, прочих ненавистников СВО. Похоже, ожидается очень специфическое мероприятие единомышленников, которым было бы гораздо логичнее собраться в Вильнюсе на деньги Ходорковского. Но они собираются в Северной столице России и, не исключено, при поддержке представителей нашего государства.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    А что же патриотическая культура, что же та новая волна, которую мы ждали? А она заняла место нишевого продукта. Всё очень демократично и плюралистично. Раз есть в стране отдельные чудаки, которых волнуют трагедия мирного населения Донбасса, ратный труд нашей армии, память о наших героях – значит, устроим для них несколько заповедников, чтобы их культурные интересы тоже были учтены. Удачно стартовавшая программа «Свои» на Первом канале – один из таких заповедников и, может быть, не последний.

    Однако «спецоперация в культуре» сводится вовсе не к тому, чтобы дать возможность ряду патриотичных рок- и рэп-музыкантов повысить свою известность и, соответственно, свои гонорарные ставки. Не к тому, чтобы и им тоже бросить свой кусок славы, хотя они его заслужили. Не стоит думать, что речь идет о банальном переделе рынка в пользу патриотов.

    Более того, военно-патриотическая составляющая очень важна, но и она – не главный элемент давно назревшего преображения культурной сферы. Главное в другом. Три десятилетия наша популярная культура стимулировала у публики потребительские рефлексы, ориентировала ее на западные образцы потребления. Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой компрадорской культуры как раз и стала Алла Пугачева. В каком-то смысле ее даже можно сравнить с Константином Победоносцевым: она тоже стремится подморозить российское общество – и вот снова простерла над нами свои совиные крыла. Но настало горячее время – и старая компрадорская культура становится неуместной. В условиях, когда экономический базис страны меняется, когда сотни дорогих особняков на Рублевке выставлены на продажу – может ли устоять прежняя культура сытых олигархических корпоративов?

    Сегодня даже развлекательная культура должна не усыплять, а пробуждать. Побуждать публику к творчеству, к познанию, к осмыслению нашего времени и совместному обсуждению самых острых вопросов. Она должна воспитывать не бездумный цинизм наглого потребителя, а сострадание к ближнему и интерес к нашей огромной стране. Фактически ее еще нет в необходимом объеме, этой новой культуры. Она долгое время была задавлена пугачевщиной. Она может развиться, прорасти, разветвиться довольно быстро, если осмысленно вкладывать в нее ресурсы. Талантливых людей в стране очень много, но им нужна поддержка.  

    Сейчас, через полгода после того, как наша страна решила бросить вызов западному диктату, идет борьба за то, каким мы увидим наше культурно-информационное поле еще через полгода. Либо общество будет снова погружено в анабиоз под видом «нормализации», а разворачивающееся глобальное противостояние будет убрано в темный чулан коллективного сознания, либо культура начнет деятельно служить мобилизации общества. Первый вариант выгоден сложившимся элитам. Без второго не будет победы. Выбор за нами.

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