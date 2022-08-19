Запад переносит свои колониальные комплексы на Россию

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19 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:54  |  vz.ru
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США тоже оказались на грани энергетического кризиса

В США низкие запасы газа и снижается добыча Cliff Owen/AP/ТАСС
Разрываемая от газового кризиса Европа может оказаться в одной лодке с США. Там эксперты тоже увидели риски для возникновения энергетического кризиса этой зимой. Однако у Вашингтона, в отличие от Европы, есть возможность спасти свой внутренний рынок от коллапса. Причем ценой усугубления кризиса в ЕС. Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
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Зачем Санду ввела спецназ в пророссийский регион Молдавии

Кишинев отправил спецназ в автономию, жители которой требовали дружить с Россией politia.md
Едва митинговая волна в Гагаузии пошла на спад, как на улицах городов молдавской автономии появилась бронетехника полицейского спецназа. Поскольку митинги шли там под лозунгами «Мы за дружбу с Россией», то присланный по приказу президента Майи Санду спецназ гагаузы восприняли как явную угрозу. Теперь от местного руководства требуют срочно лететь в Москву на переговоры и начинать дружить с Россией через голову Санду. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Запад переносит свои колониальные комплексы на Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами. Подробности...

Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов. Подробности...
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Исключительность либералов ведет в рабство

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Караулов

    Запад переносит свои колониальные комплексы на Россию

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		19 августа 2022, 09:00

    Молодой американский русофоб Пол Массаро публикует в Twitter карту России с наложенной на нее картой Московского княжества по состоянию на 1471 год и пишет: «Интересно, как это произошло. Может, это был колониализм?»

    Его наиболее благодарные (т. е. украинские) читатели подсказывают: да Россия вообще не Россия никакая, она украла свое название у Киевской Руси, а до XVIII века называлась Московией. Конечно, Массаро может не знать, что «Киевская Русь» – условное наименование, которое никогда не было самоназванием какого-либо государства и было придумано историками для удобства гораздо позже, что «Московия» – термин, которым нашу страну обозначали в определенный период в Европе и только в Европе, и что Иван III, который как раз и правил в 1471 году, титуловал себя «государем всея Руси».

    Но даже если бы он это знал, всё равно он был бы обманываться рад. Ничего не поделаешь, у него работа такая. Он работает старшим политическим советником американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, той самой, которая недавно организовала слушания на тему деколонизации России. И тему эту, как мы видим, никто бросать не собирается, ее будут бесконечно развивать, обсасывать и поворачивать к публике разными гранями. 

    Разумеется, есть тут свои корыстные интересы. Во-первых, обширная российская территория всегда вызывала зависть у конкурентов, причем это чувство особенно обострилось теперь, когда в мире обнаружился переизбыток ничем не обеспеченных бумажек и вместе с тем дефицит реальных, насущных ресурсов, значительная доля которых как раз и находится на российской земле и в российских недрах. Как гитлеровцы мечтали о жирных черноземах, на которых было бы неплохо расселить арийских землепашцев, так и их сегодняшние наследники были бы не прочь за бесценок получать российские нефть и газ.

    Во-вторых, Запад стремительно теряет моральный капитал. Собственное колониальное прошлое преследует его, взлет движения BLM не остался без последствий, а страны «третьего мира» не забыли и не простили унижений и преступлений как эпохи классического колониализма, так и постколониального времени. На этом успешно пытается играть Россия, и не всем это нравится. Недавняя африканская поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова, например, вызвала злобную реакцию. В Wall Street Journal вышла статья за подписью Кейси Мишеля, в которой утверждается: нет, не только Запад совершал колониальные преступления, но и Россия в процессе своего расширения тоже уничтожала местную культуру, попирала местный суверенитет, да и вообще занималась геноцидом. А вся разница, мол, лишь в том, что европейские страны вели колонизацию морским путем, а Россия – сухопутным. 

    Трудно отрицать, что история часто оказывалась жестокой и кровавой. Столкновение народов почти никогда не происходило в форме посиделок с чаем и плюшками, что бы ни рассказывали американцы про свой День благодарения. Но колониализм – это особая форма экспансии, и не всякое приращение территории можно назвать колониальным. 

    С колониями мы впервые сталкиваемся в античной истории. Древние греки жили городами-государствами, которые размножались подобно пчелиным роям. Время от времени часть населения полиса отплывала на кораблях, чтобы основать новое поселение, колонию, где-нибудь на Сицилии или в Причерноморье. С течением времени колония крепла, разрасталась и начинала оказывать влияние на население прилегающих территорий. Подчас это влияние выражалось в отношениях доминирования. Но не было слияния народов: греки оставались греками, а варвары – варварами.

    Примерно в том же духе начиналась и колониальная история Запада. Европейцы основывали военно-торговые поселения на побережье Африки, Индии или Китая, постепенно богатели, обменивая пресловутые стеклянные бусы на золото, слоновую кость или рабов, которых для них отлавливали местные царьки, и подчиняли себе территории в глубине материка. Отдельные колонии, такие как португальские Гоа и Макао, британский Гонконг, так и остались по сути прибрежными городами, а в некоторых крупных колониальных владениях сохранялось различие между собственно колонией и остальной зависимой территорией (например, в официальном названии «Колония и протекторат Нигерия»).

    Важнейший признак колонии: метрополия не стремится включить ее в свой состав, хотя распоряжается ею как своей собственностью. Колония – это не часть страны, а именно ее «владение». Отсюда следует неравноправие колонизаторов и колонизируемых. Житель колонии был бесправен на территории метрополии, да и попросту не смел там появиться без особого разрешения. Напротив, гражданин метрополии был в колонии человеком высшего сорта, «сахибом», белым господином. Южноафриканские расисты были по-своему честны, когда после получения независимости ввели в стране принцип «апартеида», то есть раздельного существования рас, ведь именно такой порядок и бытовал в колониях. Это неравноправие и лежало в основе всех тех преступлений колониализма, от которых Запад теперь хочет отмыться, замазав Россию.

    Понятно, что этот колониализм был обречен. Британия не хотела и не могла стать единой страной с Индией, а Конго, территория размером с Красноярский край, не могла войти в состав крошечной Бельгии. Следовательно, деколонизация была вопросом времени.

    Однако вписывать в эту историю Россию было бы нелепо. Русские не вели колониальной политики подобного рода. На новые земли они приходили с намерением включить их в состав России. На жителей этих земель они смотрели как на будущих подданных своего монарха. Русская судьба часто была нелегка (войны, смуты, крепостное право), но все народы, вошедшие в состав России, разделяли с русскими их судьбу, пользовались теми же (а иной раз и более широкими) правами и возможностями, которые предоставляла жизнь в большом и мощном государстве. Примеры – от эпохи Ивана Грозного до советского времени – можно приводить бесконечно. Как в XVII веке сын мордовского крестьянина становится русским патриархом, так и теперь украинские нацисты зовут нас «мокшей», вовсе не думая, что это совершенно опрокидывает западные выкладки на тему «деколонизации России». 

    О деколонизации применительно к нашей стране можно было бы говорить, если бы хотя бы в одном регионе России населению было отказано в полном объеме гражданских прав. Кстати говоря, у США имеется владение – остров Пуэрто-Рико, жители которого не являются полноправными гражданами США, не защищены американской конституцией и не могут голосовать на выборах президента. Вот в этом случае действительно встает вопрос о деколонизации. В России же ничего подобного не наблюдается. Поэтому всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.

     

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