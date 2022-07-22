Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

22-24 июля в Праге состоится «Форум свободных народов», на котором, как планируется, будет принята «декларация о деколонизации России». Вообще-то сама идея родилась в недрах Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (она же Хельсинская группа), которая тесно сотрудничает с Национальным фондом за демократию США (NED). Последний, как известно, с момента своего основания в 1983 году финансировал все цветные революции, разразившиеся непосредственно у границ России (Польша, Чехословакия, Сербия). Он же сыграл немалую роль в финансировании украинского Майдана в 2014 году. Его коллега по общему делу Хельсинская группа – одна из множества комиссий, финансируемых США и трудолюбиво распространяющих «демократию» по всему миру.

С самого начала СВО «демократическая» мысль США, поняв, что настало ее время, принялась фонтанировать креативом. Первый тезис, которым «порадовали» россиян, был не особенно хитрым – надо ослабить Россию руками украинцев. Когда стало понятно, что Россия почему-то не ослабляется, а напротив, стремительно богатеет на росте цен на энергоносители, Госдеп заявил о «необходимости смены режима» в Кремле. Сердце Госдепартамента США болело о русских, которые никак не могут присоединиться к народам «свободного мира». Под «свободным миром», очевидно, подразумевалась Европа, которая под вашингтонскую дудку старательно уничтожает свою экономику и социалку, запрещая российский газ. Но смены режима тоже не случилось. Прикормленные питомцы NED в России были объявлены иноагентами и продолжали томиться по свободе.

Но демократическая мысль продолжала творить. В конце июня Хельсинская группа провела онлайн-брифинг под звонким названием «Деколонизация России: нравственный и стратегический императив». Релиз брифинга был составлен в стиле «почто и доколе». «Пора учесть, – надрывно стонали в Вашингтоне, – что Москва сохраняет свое владычество над многими коренными нерусскими народами внутри границ своего государства. Пора увидеть и жестокость, с какой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение». На брифинге предлагался и четкий план работы над столь достойной целью: сначала ослабление России посредством уже известной концепции «до последнего украинца», потом санкции, которые вызовут социальный взрыв, а потом и собственно деколонизация. Это красивое слово в Вашингтоне произносили, очевидно, с тяжелым вздохом.

Деколонизация России «птенцам Сороса» виделась делом трудным, но совершенно необходимым с «нравственной и стратегической» точки зрения. В переводе на русский деколонизация означала простое расчленение России на десяток мелких государств. Понятно, что в стране, возвращенной к стадии феодальной раздробленности, Вашингтону было бы легче установить «демократию» и «освободить народы». Впрочем, даже деколонизированная Россия для США могла нести угрозу. Релиз июньского брифинга заканчивался строго: «России еще предстоит пройти соответствующую проверку на предмет того, откуда в ее поведении вновь и вновь проявляются жестокие имперские тенденции».

Итак, в конце июля, прощупав почву, Хельсинская группа пришла к выводу, что деколонизацию можно начинать прямо сейчас. Но, как известно, в США живут исключительно сторонники свободы и демократии. Деколонизировать нас решили не силами американских спецслужб, а руками самих россиян. Так в недрах Хельсинской группы и NED родилась концепция «Форума свободных народов». Действо начнется 22 июля. Прага как место этого пафосного события, очевидно, была выбрана по праву наследования. Именно в Праге, столице русского предательства, в 1944 году состоялось учредительное собрание власовского Комитета освобождения народов России (КОНР), который принял так называемый Пражский манифест. Его содержание удивительно напоминает нынешнюю Декларацию о деколонизации. И там, и там все та же песня: «свержение тирании», «освобождение народов России», «почетный мир». Свое обращение к собранию Андрей Власов в 1944 году закончил словами: «С нами симпатии всех прогрессивных народов мира». Этот же посыл заложен и в Декларацию деколонизации.

Между этими событиями в Праге есть, впрочем, и отличия. В 1944 году КОНР курировал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Сейчас пражский карнавал курирует американец Пол Гобл, опытный специалист по этническим вопросам СССР и России, сотрудник в разные годы ЦРУ, Госдепа, «Голоса Америки*», «Радио свободы*» и Фонда Карнеги. Обещанная Гоблом Декларация уже написана и даже обнародована.

Она начинается бодро: «Россия – это страна-террорист». Далее, как и у Гиммлера, следуют жизнеутверждающие пассажи о том, что Россия стоит на грани развала и гражданской войны. Тот факт, что поддержка политики президента РФ еще с марта рвется ввысь за 80%, господин Гобл тактично игнорирует. А вот дальше текст интересный. Участники Форума обращаются к ООН с предложением создать Национальные переходные правительства в изгнании, чтобы мировое сообщество имело дело не с несговорчивым Кремлем, а с покладистыми представителями «свободных народов России».

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Эта мысль о создании в России новой и «правильной» власти будоражит скудные умы наших либералов давно. Вот только несколько дней назад литературный критик «Медузы*» Галина Юзефович мечтательно писала о том, что такую власть надо создать прямо сейчас. Галина пошла дальше и простодушно составила будущий кабинет. Если мне не изменяет память, президентом новой России в фантазиях Галины должна стать политолог Екатерина Шульман. Тогда над Галининым простодушием все посмеялись, но всякое либеральное лыко оказалось в строку. Фантазия Пола Гобла ушла куда дальше. В Праге откроются не одна, а сразу с десяток президентских вакансий – они же планируют расчленять Россию на много мелких государств.

И вот тут, я думаю, нас ждет самое интересное. Будет забавно наблюдать, как делегации «свободных народов» грызут друг друга за виртуальные министерские портфели и кресла президентов. Впрочем, самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в словах Пола Гобла нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона.