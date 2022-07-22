Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

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22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Болгары опять хотят от России корыстной дружбы

Корнелия Нинова гарантирует, что политика Болгарии в отношении России сильно изменится REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
В Болгарии, чей народ не выдержал русофобской политики премьера Петкова, формируется новая власть. Ведущая роль в ней должна принадлежать социалистам из БСП, получившим от президента мандат на создание коалиции. БСП считают русофильской партией, и она уже пообещала изменить политику в отношении РФ. Что это означает для самой России?  Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию

У Трасс есть две дочери и один приоритет в политике – борьба с Россией WIktor Szymanowicz/Reuters
В борьбе за пост премьер-министра Великобритании определился однозначный лидер. Если не произойдет чего-то экстраординарного, на Даунинг-стрит переедет глава МИД Лиз Трасс – та самая «кровожадная особа», которая объявила своей главной задачей победу над Россией. Украинцы ликуют, но у россиян тоже нет повода для огорчений, скорее, наоборот.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона. Подробности...

Начнется ли война за китайский «остров Крым»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Остров Венгрия как образец независимой политики

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У мадьяр еще сохранилось национальное достоинство, и именно поэтому Венгрия сегодня стоит как кость в горле у европейской и евроатлантической бюрократии. Для России же она превратилась едва ли не в самого удобного партнера среди стран ЕС и НАТО. Подробности...
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Лиз Трасс – наш злейший враг в Британии

Болгары получили шанс на дружбу с Россией

Изгнание американцев и раздел Сирии

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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
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Американский писатель Стивен Кинг предложил "запретить" русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
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    Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
    Ольга Андреева

    Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

    Ольга Андреева
    журналист
    		22 июля 2022, 08:48

    22-24 июля в Праге состоится «Форум свободных народов», на котором, как планируется, будет принята «декларация о деколонизации России». Вообще-то сама идея родилась в недрах Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (она же Хельсинская группа), которая тесно сотрудничает с Национальным фондом за демократию США (NED). Последний, как известно, с момента своего основания в 1983 году финансировал все цветные революции, разразившиеся непосредственно у границ России (Польша, Чехословакия, Сербия). Он же сыграл немалую роль в финансировании украинского Майдана в 2014 году. Его коллега по общему делу Хельсинская группа – одна из множества комиссий, финансируемых США и трудолюбиво распространяющих «демократию» по всему миру.

    С самого начала СВО «демократическая» мысль США, поняв, что настало ее время, принялась фонтанировать креативом. Первый тезис, которым «порадовали» россиян, был не особенно хитрым – надо ослабить Россию руками украинцев. Когда стало понятно, что Россия почему-то не ослабляется, а напротив, стремительно богатеет на росте цен на энергоносители, Госдеп заявил о «необходимости смены режима» в Кремле. Сердце Госдепартамента США болело о русских, которые никак не могут присоединиться к народам «свободного мира». Под «свободным миром», очевидно, подразумевалась Европа, которая под вашингтонскую дудку старательно уничтожает свою экономику и социалку, запрещая российский газ. Но смены режима тоже не случилось. Прикормленные питомцы NED в России были объявлены иноагентами и продолжали томиться по свободе.

    Но демократическая мысль продолжала творить. В конце июня Хельсинская группа провела онлайн-брифинг под звонким названием «Деколонизация России: нравственный и стратегический императив». Релиз брифинга был составлен в стиле «почто и доколе». «Пора учесть, – надрывно стонали в Вашингтоне, – что Москва сохраняет свое владычество над многими коренными нерусскими народами внутри границ своего государства. Пора увидеть и жестокость, с какой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение». На брифинге предлагался и четкий план работы над столь достойной целью: сначала ослабление России посредством уже известной концепции «до последнего украинца», потом санкции, которые вызовут социальный взрыв, а потом и собственно деколонизация. Это красивое слово в Вашингтоне произносили, очевидно, с тяжелым вздохом.

    Деколонизация России «птенцам Сороса» виделась делом трудным, но совершенно необходимым с «нравственной и стратегической» точки зрения. В переводе на русский деколонизация означала простое расчленение России на десяток мелких государств. Понятно, что в стране, возвращенной к стадии феодальной раздробленности, Вашингтону было бы легче установить «демократию» и «освободить народы». Впрочем, даже деколонизированная Россия для США могла нести угрозу. Релиз июньского брифинга заканчивался строго: «России еще предстоит пройти соответствующую проверку на предмет того, откуда в ее поведении вновь и вновь проявляются жестокие имперские тенденции».

    Итак, в конце июля, прощупав почву, Хельсинская группа пришла к выводу, что деколонизацию можно начинать прямо сейчас. Но, как известно, в США живут исключительно сторонники свободы и демократии. Деколонизировать нас решили не силами американских спецслужб, а руками самих россиян. Так в недрах Хельсинской группы и NED родилась концепция «Форума свободных народов». Действо начнется 22 июля. Прага как место этого пафосного события, очевидно, была выбрана по праву наследования. Именно в Праге, столице русского предательства, в 1944 году состоялось учредительное собрание власовского Комитета освобождения народов России (КОНР), который принял так называемый Пражский манифест. Его содержание удивительно напоминает нынешнюю Декларацию о деколонизации. И там, и там все та же песня: «свержение тирании», «освобождение народов России», «почетный мир». Свое обращение к собранию Андрей Власов в 1944 году закончил словами: «С нами симпатии всех прогрессивных народов мира». Этот же посыл заложен и в Декларацию деколонизации.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Между этими событиями в Праге есть, впрочем, и отличия. В 1944 году КОНР курировал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Сейчас пражский карнавал курирует американец Пол Гобл, опытный специалист по этническим вопросам СССР и России, сотрудник в разные годы ЦРУ, Госдепа, «Голоса Америки*», «Радио свободы*» и Фонда Карнеги. Обещанная Гоблом Декларация уже написана и даже обнародована.

    Она начинается бодро: «Россия – это страна-террорист». Далее, как и у Гиммлера, следуют жизнеутверждающие пассажи о том, что Россия стоит на грани развала и гражданской войны. Тот факт, что поддержка политики президента РФ еще с марта рвется ввысь за 80%, господин Гобл тактично игнорирует. А вот дальше текст интересный. Участники Форума обращаются к ООН с предложением создать Национальные переходные правительства в изгнании, чтобы мировое сообщество имело дело не с несговорчивым Кремлем, а с покладистыми представителями «свободных народов России».

    Эта мысль о создании в России новой и «правильной» власти будоражит скудные умы наших либералов давно. Вот только несколько дней назад литературный критик «Медузы*» Галина Юзефович мечтательно писала о том, что такую власть надо создать прямо сейчас. Галина пошла дальше и простодушно составила будущий кабинет. Если мне не изменяет память, президентом новой России в фантазиях Галины должна стать политолог Екатерина Шульман. Тогда над Галининым простодушием все посмеялись, но всякое либеральное лыко оказалось в строку. Фантазия Пола Гобла ушла куда дальше. В Праге откроются не одна, а сразу с десяток президентских вакансий – они же планируют расчленять Россию на много мелких государств.

    И вот тут, я думаю, нас ждет самое интересное. Будет забавно наблюдать, как делегации «свободных народов» грызут друг друга за виртуальные министерские портфели и кресла президентов. Впрочем, самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в словах Пола Гобла нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона.

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