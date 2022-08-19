Вне Русского мира Украине суждена печальная судьба

Владимир Зеленский заявлял, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Всегда, когда дело касается украинской идеологии, мы ждем встречи с «прекрасным», в котором будет намешано все: мифы, анахронизмы, пренебрежение к фактам и здравому смыслу. Удивительно, но в кратчайшем предложении Зеленский умудрился сделать ошибок больше, чем в нем слов.

Начнем с анахронизмов, то есть самого понятия «Киевская Русь», которого во времена Владимира просто не существовало. Эта словесная конструкция появилась лишь в XIX веке и с легкой руки историка Василия Ключевского стала общеупотребительной. Как термин, которым удобно было обозначить исторический период княжеской вольницы русских городов, славянских и финно-угорских племен, составивших первое древнерусское государство на торговом пути из варяг в греки: полян, древлян, вятичей, кривичей, радимичей, дреговичей, северян, тиверцев, уличей, словен новгородских, словен ильменских, а также чуди, мери, веси, и проч., и проч.

Окончательно термин «Киевская Русь» утвердил в советскую эпоху академик Б. Д. Греков (см. «Киевская Русь» (1939) и «Культура Киевской Руси» (1944)). То есть справедливо сказать, что «Киевскую Русь» досоздали Ленин и Сталин, которые и выделили Украину в национальное целое в целях борьбы с «великорусским шовинизмом».

Под эту новую «Украину» подверстали и историю. Однако реальная, изначальная русская государственность двигалась с Севера на Юг, отнюдь не наоборот. Согласно Повести временных лет, из трех братьев Рюрик сел в Ладоге (нынешняя Ленинградская область), Трувор – в Изборске (Псковская область), Синеус – в Белоозере (Белозерск, Вологодская область). Вскоре, основав Новгород, Рюрик поставил своих наместников в Муроме, Полоцке и Ростове. Такова, может быть, легендарная, однако основанная на летописях картина изначальной Руси, в которой город Киев пока что отсутствует в принципе.

Сакральные места Руси изначальной – это легендарные могилы первых ее князей. Могила Рюрика, согласно одному из преданий, находится под Шум-Горой, на левом берегу реки Луги в Новгородской области (другие легенды указывают на Старую Ладогу или крепость Корела в Приозерске). На Труворовом городище близ Изборска есть большой каменный крест, носящий название Труворова. Князь Олег, следующий русский великий князь, покоритель Царьграда, похоронен, как считается, на левом берегу реки Волхов у Старой Ладоги. Во всяком случае это издревле почитаемое место, что подтверждает и Новгородская Летопись: «В лето 6430 (922) иде Олегъ к Новугороду, и оттуда в Ладогу… и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе». Такова сакральная, скажем так, изначальная Русь первых русских князей.

Первой столицей Древней Руси стала Ладога, потом Новгород (862—882). В это же время дружинники Рюрика Аскольд и Дир, направляясь в Константинополь, подчинили себе Киев. Окончательно власть над Киевом установил Олег, захватив город в 882 году, получив полный контроль над путем из варяг в греки и объединив два (Новгород и Киев) центра Руси. Так была создана Древняя Русь. Как союз славянских, финно-угорских и скандинавских племен, ставших единым народом и утвердивших свою государственность в борьбе за контроль над стратегической транснациональной магистралью тогдашнего мира.

Изначально Русь утверждала себя как имперское – по составу населения, духу и смыслу – образование. Главными вехами становления Руси становились опять-таки чисто имперские по смыслу и духу деяния. Это, прежде всего, борьба с Хазарским Каганатом за контроль над путем из варяг в греки; это военный союз с Византией – центром тогдашнего цивилизованного мира; и, наконец, Крещение, которое стало также и моментом вхождения Руси в союз молодых христианских народов. Так культурным и географическим ареалом Руси оказались пространства от Константинополя до норвежских фьордов, от западной Европы до калмыцких степей. В период наивысшего расцвета Древняя Русь занимала территорию от Белого моря на севере до русского Причерноморья на юге и от верховьев Вислы на западе до Волго-Окского междуречья на востоке.

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Из всего этого видно, что название «Древняя Русь» звучит гораздо более аутентично, нежели «Киевская Русь», термин, которым не пользовался даже отец украинского национализма Михаил Грушевский (1866–1934), предпочитая ему «Киевское государство» или «Руська держава» (которые он противопоставлял государству Московскому).

Став местом пребывания великого князя в 882-м, Киев перестал быть таковым уже сразу после смерти Владимира Мономаха (1125), когда Русь начала распадаться на самостоятельные княжества и из-за бесконечных усобиц вновь уходить на Север – в Ростово-Суздальские земли, во Владимирскую Русь. В 1299 году, когда резиденция киевского митрополита была перенесена во Владимир, Киев лишился последнего столичного атрибута. С этого времени город ждало запустение, которое после сожжения его монголами в 1240-м стало тотальным. «Диким полем» киевская земля пребывала все Средневековье и большую часть Нового времени. Откуда Грушевский и наследующие ему украинские националисты и начинают писать историю «самостийной Украины», вписывая ее в историю галицко-волынского княжества XIII века и литовско-польских княжеств XIV—XV веков.

Современная украинская «историография» не заморачивается с этим сложным для самосознания украинца периодом, просто объявляя «Киевскую Русь» государством, созданным украинским этносом. Эту же схему повторяет и украинский президент, дополняя исторические экзерсисы энергичными пропагандистскими пассажами: Украина «не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна».

Увы, реальная история Украины не дает ровно никаких поводов утверждать подобное. Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров, склок и борьбы за сферы влияния между польскими, литовскими и турецкими князьями, панами и пашами. Так, вне Русского мира Украине была суждена (и суждена будет) лишь ее вечно печальная судьба: быть анклавом, протекторатом или колонией.