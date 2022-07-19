Вперед – к прошлому, или Византия как идеал

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19 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Как решить проблему отказа Европы от российского газа

Газпрому не на что заменить европейский рынок сбыта Кирилл Кухмарь/ТАСС
Поставки российского трубопроводного газа за рубеж падают, и это, скорее всего, только начало очень большого процесса. Россия легко решила проблему отказа Европы от российской нефти, но процесс замещения европейского газового рынка будет идти гораздо сложней. Специалисты указывают два пути, по которым в связи с этим должна идти наша страна. Подробности...
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Куда в ближайшие дни ударит российская армия

Петр Ковалев/ТАСС
Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, после взятия Лисичанска и освобождения территории ЛНР войскам предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить? Подробности...
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Чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы

Генерал-полковник Лапин командовал войсками у Лисичанска Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС
Cписок Героев Российской Федерации пополнился двумя фамилиями – звезды генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву вручил министр обороны Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Высшая награда России заслуживается не должностью или воинским званием, а за реальные заслуги, в данном случае – боевые. За что конкретно наградили генералов и чем они знамениты?  Подробности...
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Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США

Бернс (слева) и Нарышкин лишь на пару дней разминулись в Ереване cia.gov, Александр Щербак/ТАСС
Уильям Бернс и Сергей Нарышкин, главы ЦРУ и СВР, с разницей в три дня посетили столицу Армении. Власти республики утверждают, что это лишь совпадение. С Бернсом они обсуждали «мирный процесс» с соседней Турцией, а Нарышкина пригласили «поделиться опытом» – помочь с созданием собственной внешней разведки. Однако было ли это лишь совпадением на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Вперед – к прошлому, или Византия как идеал

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Философская, общественно-политическая, эстетическая мысль поздней античности, ранней Византии – это предел возможного в нашем мире. Вся последующая история Европы были лишь историей упадка. Подробности...

Россия разоблачила голого короля

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Развитие кризиса после 24 февраля блестяще подтвердило шокирующую невозможность «обойтись без России». Наше тепло и еда им необходимы. Нам – их гаджеты и курорты по системе «все включено» приятны и привычны, но не более. Подробности...
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Константинопольский патриархат пошел по пути самоликвидации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если вы 2000 лет учили, что должное и уместное место телесной близости – в браке между мужчиной и женщиной, в то время как блудники, прелюбодеи и мужеложники совершают грех, а потом, когда изменилась общественная мода, переменили свое учение, неизбежно возникает вопрос: ну и когда вы лгали, все эти 2000 лет или сейчас? Подробности...
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Скотство хорватов и унижение сербов

Зеленский обезглавил силовой блок

Обсуждение: 8 комментариев

Волынскую резню хотят повесить на Россию

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вперед – к прошлому, или Византия как идеал

    Владимир Можегов
    публицист
    		19 июля 2022, 17:20

    «Вперед к отцам!» – таким был лозунг православного возрождения, провозглашенный священником Георгием Флоровским в 30-х годах прошлого века. Этот лозунг вызвал широкое движение христианской мысли, которое захватило не только православных, но и заново открыло православие и для католиков, и для протестантов, привлекло в Русскую церковь огромное количество людей в Европе. Это движение – пример того, как возвращение к истокам и «обновление без модернизма» способны по-настоящему преображать жизнь. Наша сегодняшняя реальность, реальность России, оказавшейся в жестком противостоянии с модернистским Западом, кажется, подталкивает нас именно к такому решению.

    Вперед, к будущему, через прошлое, или Вперед, в Византию! – так можно было бы перефразировать лозунг о. Георгия Флоровского. Впрочем, предупреждая возражения людей, находящихся в стадии тяжелой интоксикации либеральной пропагандой, сразу и уточнив: возвращаться предлагается не в «развращенную Византию» (по большей части выдуманную прогрессивными умами), а в Византию идеальную. Иными словами – к тем идеалам, которые работали (и очень неплохо) тысячу лет, и результатом работы которых стала, к примеру, великая Российская империя. Предлагается увидеть эти идеалы из нашего настоящего и возможного будущего – сегодняшними, но свободными от шор глазами. Примерно так, как описывал свое собственное духовное возрождение Пушкин:

    …Но краски чуждые, с летами,
    Спадают ветхой чешуей;
    Созданье гения пред нами
    Выходит с прежней красотой…

    Итак, Византия. Культурный ансамбль которой (архитектура, философия, искусство, письменность, полученные вместе с крещением) фактически создал Киевскую Русь. Византия, подарившая нам идею Третьего Рима. Византия, невиданный взлет которой в VI-VII веках стал, очевидно, высшим и недосягаемым уже никогда взлетом всей европейской цивилизации в принципе. Возвращение в Византию, «Вперед в Византию!» – это попытка вернуться из адских преддверий, в которых мы сегодня оказались, к ослепительным вершинам духа. Немного приблизиться в пониманию того, что нами утрачено, к «неиссякаемой современности прошлого», как говорил отец Георгий Флоровский.

    Фантастический взлет философской, политической и социальной мысли, который пережил позднеантичный греческий мир ранней Византии, стал результатом слияния греческой философской мысли, христианского откровения и имперской идеи Рима. V-VI век Восточной Римской Империи – это кульминационная точка высокой античности. Более того – мы имеем право это сказать – высшая точка мировой истории вообще.

    Фото: Общественное достояние

    В самом деле, такого взлета во всех областях человеческой жизнедеятельности: философии, культуре, антропологии, юриспруденции, социальных и общественно-политических отношениях – человеческая цивилизация не знала и уже никогда, вероятно, не узнает. Это время можно назвать солнечным полднем мировой истории. И, как бы странно это ни звучало для современного уха, но мы обязаны сказать и это: вся дальнейшая история человечества, в сравнении с временем, о котором мы говорим, была лишь скольжением вниз с вершин духа. 

    Просто перечислим для понимания. Именно в это время были выработаны те абсолютно новые для человеческой цивилизации идеи личности, общественного единства и абсолютной свободы, в горизонте которых наш мир (несмотря на всю последующую профанацию этих идей) продолжает двигаться по сей день. В это время творили величайшие философы европейской цивилизации: Аврелий Августин на Западе и великие каппадокийцы (Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов) на Востоке.

    В это время были созданы и величайшие шедевры мировой культуры: тончайшая духовная мистериально-литургическая поэзия, никогда уже более не превзойденная; невероятная по своей силе живопись, о которой дают представление сохранившиеся на Синае иконописные шедевры; наконец, великая архитектура. Константинопольский собор Айя-Софии оставался непревзойденным чудом света почти 1000 лет. Лишь в XVI веке в Риме был построен собор св. Петра, превзошедший Софию в величине, но оставшийся холодным и отстраненным памятником совершенству форм.  

    В это же время были выработаны фундаментальные политические и социальные идеи и институты, остающиеся основой нашей цивилизации. Возможно, мир не рухнул еще лишь потому, что не до конца утратил понятия о монархической государственности и симфонии властей; не говоря уже о Римском праве, кодификация которого императором Юстинианом стала правовым остовом нашей цивилизации. Сохранением античного наследия и генерацией мысли, которая будет формировать смысловые парадигмы следующей тысячи лет, мир обязан Константинопольской высшей школе, открытой Феодосием II в V веке, а в середине IX преобразованной в Константинопольский университет. В то время, когда европейский Запад пребывал состоянии совершенной дикости, здесь расцветали науки и искусства.

    Наконец, в общественно-политическом пространстве Восточного Рима было явлено то, что мы можем назвать «византийским социализмом»: обширная крестьянская община, внутренне свободная и защищенная имперской властью от произвола богатых наместников и землевладельцев; сбалансированная имперская экономика с государственным регулированием и контролем купеческой деятельности.

    Имперский идеал являл жизнь, обустроенную божественным порядком (один Бог на небе, один император на Земле), и исполненную идеей возвышенного единства. Мы и сегодня можем оценить тотальность этого Всеединства в литургическом возгласе: «Твоё от Твоих Тебе приносим обо всех и за всё». Праздничная служба в Святой Софии для людей того времени была настоящим чудом – запечатленной в музыке, поэзии и мистериальном действе иконой этого Всеединства. Побывав на царской службе в Айя-Софии, русские послы доносили Владимиру: «Не знаем где были, на небе или на земле». Да, это был идеал, нигде и никогда более не достигнутый.

    Разумеется, только идеал. Реальную жизнь Византии (как всегда и везде) раздирали бесчисленные противоречия, ереси, склоки, борьба амбиций и самолюбий. Да и возможно ли вообще на земле воплощение идеала? Едва ли. Но чтобы двигаться вперед и вверх, идеал абсолютно необходим. Как указатель, как та Полярная звезда, по которой настроен курс вашего корабля. Только это – наличие идеала и в той или иной степени приближение к нему – спасает от стагнации, деградации и гибели. Потому важно, чтобы ваш идеал, местонахождение вашей Полярной звезды, были настроены точно.

    И, в конечном счете, мы не можем не сказать это снова: философская, общественно-политическая, эстетическая мысль поздней античности, ранней Византии (этих, так сказать, «темных веков», которыми они остались в сознании Запада, но отнюдь не Востока) явили собой предел возможного в нашем мире. Все последующая история Европы, христианского мира, история человеческого духа и европейской философской мысли были лишь историей упадка. Достигнув в царствование императоров Юстиниана (последнего, по слову Данте, великого императора Рима) и Ираклия, своего зенита, мировая история начала клониться к закату. К тому самому Западу, который догорает сегодня на наших глазах в обезличенном хаосе множащихся гендеров и неопределенных желаний, отраженных в голограммах виртуальной реальности.

    Так не пора ли нам откатится к той рабочей конфигурации нашей «операционной системы», от которой мир легкомысленно отказался десять веков назад? И начать пересобирать нашу завтрашнюю реальность с опорой на ее вечные смыслы? «Где мудрость, которую мы потеряли в знаниях? Где знания, которые мы потеряли в информации», – горько вопрошал поэт, ясно определяя путь к возвращению утерянного: из информационного потопа назад, к осмысленным знаниям, а от знаний как груды камней – к возведению из этих камней торжественного собора Софии-Премудрости.

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