Россия успела соскочить с Болонской системы

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21 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Целый континент лишается электричества из-за «зеленой повестки»

Австралия является одним из крупнейших экспортеров угля на планете Mark Baker/AP/ТАСС
Один из самых богатых энергоносителями континент – Австралия – внезапно столкнулся с полномасштабным энергетическим кризисом. Страна стоит на пороге массовых отключений электроэнергии и вынуждена отказаться от рыночных принципов регулирования отрасли. Почему все это произошло и при чем здесь переход на «чистые источники энергии», который долгие годы реализовывался в Австралии? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море

Эксперты не исключают повторения атак Киева на российские буровые платформы в Черном море Павлишак Алексей/ТАСС
Украина атаковала российские буровые платформы в Черном море. В результате удара повреждена одна из трех установок, она будет восстановлена. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы и какие ответные меры могут последовать со стороны России?  Подробности...
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Французы отомстили Макрону за поцелуи с Зеленским

Неудачный визит Макрона в Киев разозлил французов Ludovic Marin/REUTERS
По итогам второго тура парламентских выборов во Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютный контроль над парламентом. Теперь президенту Пятой республики придется делиться властью. Кто может стать партнером Макрона по новой коалиции? О каких тенденциях во французском и западном обществе говорят текущие результаты выборов? И как на них повлияли Россия и Украина?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия успела соскочить с Болонской системы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Университетом в классическом понимании назвать его трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей. Подробности...

Возвращая Украину, мы возвращаем свое

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Киев за прошедшие десятилетия продемонстрировал свою государственную несостоятельность и, хуже того, позволил Западу превратить себя в угрозу для России. Мы были просто обязаны (как любая сила с работающим инстинктом самосохранения) реализовать свое право на самозащиту. Подробности...
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Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Невероятно интересный, умный и тонкий собеседник и человек лично, безусловно, достойный, свою негативную роль в истории России он вполне осознавал, но ни о чем не жалел. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

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  • Не планирую покупать автомобиль
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    Владимир Можегов

    Россия успела соскочить с Болонской системы

    Владимир Можегов
    публицист
    		21 июня 2022, 09:10

    Новость о том, что Россия решила выйти из Болонской системы образования, вызвала немалые споры. Что и понятно: событие и правда эпохальное.

    Одни говорят, что Болонская система – зло, убившее нашу высшую школу, другие боятся того, что без европейских стандартов образования мы обрекаем себя на варваризацию. Что ж, некоторые резоны есть и у такого мнения. Таких споров сейчас много в публичном поле, поэтому просто укажем на тенденцию. И совершим краткий исторический экскурс, чтобы в заключение вновь прийти к вышеозначенной развилке и вновь поставить читателя перед вопросом: стоит ли нам остаться в Болонской системе? Или все-таки найти собственные стандарты образования?

    Не так давно Оксфордский университет опубликовал список старейших университетов мира. Список оказался очень странным. Первым номером шел Университет Зайтуны в Тунисе (737 г.), вторым – Университет в Марокко (859 г.), третьим – Аль-Азхар Шариф в Египте (972 г.), замыкали пятерку Болонский университет в Италии (1088 г.) и Оксфордский университет (1096 г.).

    Итак, сегодняшние «болонские стандарты образования» утверждают, что первыми университетами мира были исламские высшие школы Туниса, Марокко и Египта. 

    Что ж, начнем с того, что азиатские «университеты» VIII–X вв. были обычными «церковно-приходскими» школами, в которых учили грамоте по Корану, на чем образование и заканчивалось. Что же касается полноценного университета, то… Не будем уходить в глубины богословских школ Гелиополя и Фив, а отмотаем всего на какую-нибудь тысячу лет назад и начнем с платоновской Академии, основанной в 380-х г. до н.э. близ Афин. Философия, астрономия, математика, геометрия, диалектика, гармоника – вот лишь самый общий, внешний, контур дисциплин, которые охватывала Академия. Весьма активно занимавшаяся также разработкой основ математики и системы базовых терминов, что было подчеркнуто известным девизом: «Не геометр да не войдет!»

    Фото: Владимир Песня/РИА Новости

    Платоновская Академия пережила пять своих «переизданий», прежде чем была окончательно закрыта при императоре Юстиниане в 529 г. Закрытие это, вопреки спекуляциям некоторых исследователей о «ликвидации системы классических школ», не было ни злонамеренным, ни тем более катастрофичным. Это был естественный шаг власти в планомерном переходе от учености языческой к христианской. О чем мы еще скажем ниже. Пока же укажем на римский Атеней (Атенеум), открытый в 135 г. н.э. императором Адрианом. В Римском Атенеуме обучали грамматике, ораторскому искусству, логике, философии, юриспруденции. Помимо штата профессоров (который к пятому веку насчитывал до двух десятков человек), велись публичные диспуты, свои сочинения читали магистры, поэты, ораторы, критики, философы.

    Увы, вскоре европейский Запад надолго погрузился в хаос темных веков. Однако на восточных землях Империи свет просвещения отнюдь не померк. Ко времени закрытия Новой Академии в Афинах уже функционировали богословские академии в Александрии и Антиохии, имперские юридические школы в Константинополе и Бейруте, Константинопольская высшая школа, открытая еще при императоре Феодосии II (408–450 гг.).

    В середине IX века Константинопольская высшая школа, открытая Феодосием II, была преобразована в Константинопольский университет Пандидактерион, расположившийся в Магнаврском дворце (отчего университет называют также Магнаврской высшей школой). Теперь, помимо преподавания традиционных наук и искусств (грамматика, риторика, философия, арифметика, геометрия, музыка, астрономия), здесь стали готовить чиновников, дипломатов и военачальников. Именно Константинопольскому университету (просуществовавшему до самого падения города) мы, прежде всего, обязаны сохранением античного наследия. 

    Что касается католического Запада, то практически все это время он пребывал в совершенной дикости, начав понемногу выходить из состояния варварства лишь к X веку. То есть гораздо позднее арабов, которые черпали свою ученость в Византии. Западу же, не знавшему греческого языка, приходилось учить Аристотеля по арабским переводам. 

    Наконец, в XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Впрочем, это была лишь юридическая школа. Да и школой в классическом понимании назвать ее было трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей, способных разъяснить ей основы Римского права, кодифицированного императором Юстинианом пять веков назад. Вот отсюда и есть-пошла так называемая Болонская система образования. То есть система образования людей, к XI веку начавших, образно говоря, вылезать из своих пещер и учиться разговаривать по-человечески, а к XXI веку, похоже, способность эту утративших и снова готовых разбрестись по своим пещерам.

    Что ж, короткая память Запада понятна. Вот только нам, духовным наследникам Византии, смотреть на дикие пляски варваров едва ли пристало. Давайте займемся чем-то более важным: сохранением и преумножением греко-римской традиции, теперь уже не только античной, но и средневековой, а также культуры XVII–XIX века, которую господа из Оксфорда такими темпами скоро вовсе забудут.  

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