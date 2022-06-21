Россия успела соскочить с Болонской системы

Новость о том, что Россия решила выйти из Болонской системы образования, вызвала немалые споры. Что и понятно: событие и правда эпохальное.

Одни говорят, что Болонская система – зло, убившее нашу высшую школу, другие боятся того, что без европейских стандартов образования мы обрекаем себя на варваризацию. Что ж, некоторые резоны есть и у такого мнения. Таких споров сейчас много в публичном поле, поэтому просто укажем на тенденцию. И совершим краткий исторический экскурс, чтобы в заключение вновь прийти к вышеозначенной развилке и вновь поставить читателя перед вопросом: стоит ли нам остаться в Болонской системе? Или все-таки найти собственные стандарты образования?

Не так давно Оксфордский университет опубликовал список старейших университетов мира. Список оказался очень странным. Первым номером шел Университет Зайтуны в Тунисе (737 г.), вторым – Университет в Марокко (859 г.), третьим – Аль-Азхар Шариф в Египте (972 г.), замыкали пятерку Болонский университет в Италии (1088 г.) и Оксфордский университет (1096 г.).

Итак, сегодняшние «болонские стандарты образования» утверждают, что первыми университетами мира были исламские высшие школы Туниса, Марокко и Египта.

Что ж, начнем с того, что азиатские «университеты» VIII–X вв. были обычными «церковно-приходскими» школами, в которых учили грамоте по Корану, на чем образование и заканчивалось. Что же касается полноценного университета, то… Не будем уходить в глубины богословских школ Гелиополя и Фив, а отмотаем всего на какую-нибудь тысячу лет назад и начнем с платоновской Академии, основанной в 380-х г. до н.э. близ Афин. Философия, астрономия, математика, геометрия, диалектика, гармоника – вот лишь самый общий, внешний, контур дисциплин, которые охватывала Академия. Весьма активно занимавшаяся также разработкой основ математики и системы базовых терминов, что было подчеркнуто известным девизом: «Не геометр да не войдет!»

Платоновская Академия пережила пять своих «переизданий», прежде чем была окончательно закрыта при императоре Юстиниане в 529 г. Закрытие это, вопреки спекуляциям некоторых исследователей о «ликвидации системы классических школ», не было ни злонамеренным, ни тем более катастрофичным. Это был естественный шаг власти в планомерном переходе от учености языческой к христианской. О чем мы еще скажем ниже. Пока же укажем на римский Атеней (Атенеум), открытый в 135 г. н.э. императором Адрианом. В Римском Атенеуме обучали грамматике, ораторскому искусству, логике, философии, юриспруденции. Помимо штата профессоров (который к пятому веку насчитывал до двух десятков человек), велись публичные диспуты, свои сочинения читали магистры, поэты, ораторы, критики, философы.

Увы, вскоре европейский Запад надолго погрузился в хаос темных веков. Однако на восточных землях Империи свет просвещения отнюдь не померк. Ко времени закрытия Новой Академии в Афинах уже функционировали богословские академии в Александрии и Антиохии, имперские юридические школы в Константинополе и Бейруте, Константинопольская высшая школа, открытая еще при императоре Феодосии II (408–450 гг.).

На эту тему

В середине IX века Константинопольская высшая школа, открытая Феодосием II, была преобразована в Константинопольский университет Пандидактерион, расположившийся в Магнаврском дворце (отчего университет называют также Магнаврской высшей школой). Теперь, помимо преподавания традиционных наук и искусств (грамматика, риторика, философия, арифметика, геометрия, музыка, астрономия), здесь стали готовить чиновников, дипломатов и военачальников. Именно Константинопольскому университету (просуществовавшему до самого падения города) мы, прежде всего, обязаны сохранением античного наследия.

Что касается католического Запада, то практически все это время он пребывал в совершенной дикости, начав понемногу выходить из состояния варварства лишь к X веку. То есть гораздо позднее арабов, которые черпали свою ученость в Византии. Западу же, не знавшему греческого языка, приходилось учить Аристотеля по арабским переводам.

Наконец, в XI веке открылась первая высшая школа в Италии – университет в Болонье. Впрочем, это была лишь юридическая школа. Да и школой в классическом понимании назвать ее было трудно. Это была шумная ватага студентов, не имевшая пристанища и крыши над головой, которая сама искала себе преподавателей, способных разъяснить ей основы Римского права, кодифицированного императором Юстинианом пять веков назад. Вот отсюда и есть-пошла так называемая Болонская система образования. То есть система образования людей, к XI веку начавших, образно говоря, вылезать из своих пещер и учиться разговаривать по-человечески, а к XXI веку, похоже, способность эту утративших и снова готовых разбрестись по своим пещерам.

Что ж, короткая память Запада понятна. Вот только нам, духовным наследникам Византии, смотреть на дикие пляски варваров едва ли пристало. Давайте займемся чем-то более важным: сохранением и преумножением греко-римской традиции, теперь уже не только античной, но и средневековой, а также культуры XVII–XIX века, которую господа из Оксфорда такими темпами скоро вовсе забудут.