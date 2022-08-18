Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

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Кто выиграет от остановки заводов в Европе

Заводы в Европе закрываются из-за высоких цен на газ nyrstar.com
Из Европы все чаще приходят сообщения о вынужденном закрытии промышленных заводов, хотя до зимы еще далеко. Но заоблачные цены на газ и электроэнергию уже сейчас делают их работу бессмысленной. Первыми под удар попали производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. Чем это грозит экономике ЕС и кто выиграет от бед европейцев? Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
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Как Крымский мост сводит с ума украинское руководство

Крымский мост стал фетишем для украинских властей Сергей Мальгавко/ТАСС
В руководстве Украины выступают с новыми угрозами в адрес Крымского моста и высказывают желание его уничтожить. У ненависти Киева к важнейшему инфраструктурному объекту России есть и рациональные, и иррациональные объяснения. Однако особенно показательно эти заявления выглядят на фоне того, как поступают с мостами на Украине российские Вооруженные силы. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов. Подробности...

Исключительность либералов ведет в рабство

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом. Подробности...
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Запорожская АЭС требует демилитаризации всей Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Тимур Шерзад

    Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

    Тимур Шерзад
    журналист
    		18 августа 2022, 17:55

    Сегодня при чтении комментариев, просмотре видеоблогов и личном общении с жителями Украины может сложиться ощущение, что размолвка носит глобальный характер, что мы перевернули страницу, которая определит отношения на сотни лет вперед. Но в мировой истории имелись намного более показательные прецеденты, которые это опровергают.

    Взять, к примеру, Гражданскую войну в США. Тогда культурные различия и экономические противоречия между Югом и Севером были куда больше, нежели между жителями, скажем, Белгорода и Днепропетровска. Размолвка между штатами при этом вышла не случайной – почва для нее готовилась десятилетиями, а предпосылки можно проследить еще до основания самих США.

    Война велась отнюдь не джентльменскими способами, хотя поначалу казалось, что стороны будут действовать более-менее прилично. Но спустя несколько лет после ее начала в 1861 году выяснился затягивающий боевые действия дисбаланс. Югу достались лучшие офицеры старой кадровой армии Соединенных Штатов, да и привыкшее к сельскому образу жизни население в целом было покрепче. Зато Север обладал тотальным промышленным перевесом, а населения было несопоставимо больше.

    Южане побеждали в большей части сражений, но пока они громили северян – те выставляли новые отлично экипированные армии взамен разбитых. А южане были вынуждены воевать в обносках. Север видел это слабое место и решил бить в первую очередь по экономике. В 1864 году северяне успешно провели знаменитый «Марш к морю» генерала Шермана. Его цель состояла не столько в том, чтобы уничтожить врага на поле боя, сколько в том, чтобы потуже затянуть экономическую веревку на шее Юга. В процессе этого марша армия Севера специально разрушала гражданскую инфраструктуру, сжигала города и поля. Задача была именно в том, чтобы населению стало жить хуже – причем не только на время войны, но и на десятки лет вперед.

    Южане искренне ненавидели северян. Они привечали «робин гудов» самого разнообразного пошиба – лишь бы те грабили банки, в которых хранятся ненавистные северные деньги, порабощающие Юг. Один из самых знаменитых преступников Америки – Джесси Джеймс – был экс-конфедератом, успешно действовал и десять лет спустя после войны. Но время и сила экономики Севера работали на янки, которые умело создавали зависимости от себя. И южане потихоньку подчинялись Вашингтону не только на бумаге, но и культурно. Уже к временам Второй мировой войны потомки, казалось бы, непримиримых конфедератов были лучшими солдатами Дяди Сэма в войне с немцами и японцами. А сегодня в городах Юга и вовсе прошел «конфедератопад»: на фоне расовых беспорядков власти снесли практически все памятники деятелям Юга – и действенной реакции южан на это и не случилось.    

    Стоит ли говорить, что Россия ведет себя на Украине куда более деликатно и ответственно – тот же план восстановления Мариуполя прорабатывается на самом высоком уровне, а самые важные его элементы уже выполняются полным ходом.

    Получается, что будущее определяет не тот, кто никого исторически не «обижал», а тот, кто контролирует территорию, экономику и культурную повестку. Это особенно хорошо видно на примере тех же Соединенных Штатов и Японии. Японцы, которых вбомбили в Средневековье «обычными» зажигательными бомбами, а потом еще добили и атомными, сегодня делают всё, что им скажет Вашингтон, а японская культура подверглась сильнейшей вестернизации. А Китай, которому США помогали остановить тех же японцев, которые вели себя в Китае буквально как звери, принимает самостоятельные решения.

    Получается, хорошие отношения с населением какой-либо территории не означает, что в прошлом между вами не было случаев применения военной силы. Тем более, если это население – осколок вашего собственного народа, который в силу временного упадка вашей страны оказался в другом государстве и накачивается ненавистью.

    В некоторых случаях, когда ситуация уже доведена до крайней точки, не принудить силой – значит, проиграть еще больше. Россия восемь лет спустя нашла в себе силы, чтобы начать всерьез решать проблему антироссийского проекта на Украине.

    А время лечит и не такие травмы.

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