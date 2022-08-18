Сегодня при чтении комментариев, просмотре видеоблогов и личном общении с жителями Украины может сложиться ощущение, что размолвка носит глобальный характер, что мы перевернули страницу, которая определит отношения на сотни лет вперед. Но в мировой истории имелись намного более показательные прецеденты, которые это опровергают.

Взять, к примеру, Гражданскую войну в США. Тогда культурные различия и экономические противоречия между Югом и Севером были куда больше, нежели между жителями, скажем, Белгорода и Днепропетровска. Размолвка между штатами при этом вышла не случайной – почва для нее готовилась десятилетиями, а предпосылки можно проследить еще до основания самих США.

Война велась отнюдь не джентльменскими способами, хотя поначалу казалось, что стороны будут действовать более-менее прилично. Но спустя несколько лет после ее начала в 1861 году выяснился затягивающий боевые действия дисбаланс. Югу достались лучшие офицеры старой кадровой армии Соединенных Штатов, да и привыкшее к сельскому образу жизни население в целом было покрепче. Зато Север обладал тотальным промышленным перевесом, а населения было несопоставимо больше.

Южане побеждали в большей части сражений, но пока они громили северян – те выставляли новые отлично экипированные армии взамен разбитых. А южане были вынуждены воевать в обносках. Север видел это слабое место и решил бить в первую очередь по экономике. В 1864 году северяне успешно провели знаменитый «Марш к морю» генерала Шермана. Его цель состояла не столько в том, чтобы уничтожить врага на поле боя, сколько в том, чтобы потуже затянуть экономическую веревку на шее Юга. В процессе этого марша армия Севера специально разрушала гражданскую инфраструктуру, сжигала города и поля. Задача была именно в том, чтобы населению стало жить хуже – причем не только на время войны, но и на десятки лет вперед.

Южане искренне ненавидели северян. Они привечали «робин гудов» самого разнообразного пошиба – лишь бы те грабили банки, в которых хранятся ненавистные северные деньги, порабощающие Юг. Один из самых знаменитых преступников Америки – Джесси Джеймс – был экс-конфедератом, успешно действовал и десять лет спустя после войны. Но время и сила экономики Севера работали на янки, которые умело создавали зависимости от себя. И южане потихоньку подчинялись Вашингтону не только на бумаге, но и культурно. Уже к временам Второй мировой войны потомки, казалось бы, непримиримых конфедератов были лучшими солдатами Дяди Сэма в войне с немцами и японцами. А сегодня в городах Юга и вовсе прошел «конфедератопад»: на фоне расовых беспорядков власти снесли практически все памятники деятелям Юга – и действенной реакции южан на это и не случилось.

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Стоит ли говорить, что Россия ведет себя на Украине куда более деликатно и ответственно – тот же план восстановления Мариуполя прорабатывается на самом высоком уровне, а самые важные его элементы уже выполняются полным ходом.

Получается, что будущее определяет не тот, кто никого исторически не «обижал», а тот, кто контролирует территорию, экономику и культурную повестку. Это особенно хорошо видно на примере тех же Соединенных Штатов и Японии. Японцы, которых вбомбили в Средневековье «обычными» зажигательными бомбами, а потом еще добили и атомными, сегодня делают всё, что им скажет Вашингтон, а японская культура подверглась сильнейшей вестернизации. А Китай, которому США помогали остановить тех же японцев, которые вели себя в Китае буквально как звери, принимает самостоятельные решения.

Получается, хорошие отношения с населением какой-либо территории не означает, что в прошлом между вами не было случаев применения военной силы. Тем более, если это население – осколок вашего собственного народа, который в силу временного упадка вашей страны оказался в другом государстве и накачивается ненавистью.

В некоторых случаях, когда ситуация уже доведена до крайней точки, не принудить силой – значит, проиграть еще больше. Россия восемь лет спустя нашла в себе силы, чтобы начать всерьез решать проблему антироссийского проекта на Украине.

А время лечит и не такие травмы.