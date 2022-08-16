Среди новых западных политиков ощущается дефицит нормальных

Более ста лет назад несколько дам – судя по сохранившимся фотографиям, далеко не модельной внешности – начали борьбу за равные с мужчинами права. За работу, образование, одинаковую зарплату, за возможность участия в управлении, принятии политических решений. Короче, против какой бы то ни было дискриминации.

Борьба растянулась на десятилетия. Сильный пол не соглашался на уступки, хотя порой и признавал определенную справедливость женских требований. Настойчивость взяла свое, и сегодня во многих европейских – и не только – странах в самых разных сферах общественной жизни женщины в первых рядах.

Никого не удивляет женщина-пилот, даже военного самолета, банкир или руководитель и владелец крупного предприятия. О педагоге и враче и говорить нечего. Но наиболее, пожалуй, заметным стало участие женщин в политике. Начало было положено в одной из самых консервативных профессий – дипломатии.

Интересующиеся внешней политикой хорошо помнят имена многих женщин-министров иностранных дел, представителей своих стран в ООН, руководителей делегаций на важнейших переговорах. А занимающих не столь видные посты в дипломатии сегодня тысячи. И по своему опыту могу сказать, что женщины не только не уступают своим коллегам мужчинам, но нередко и превосходят их. Они, хотя бы в силу своей гендерной принадлежности, более выдержанны, аккуратны, спокойны, что очень важно при проведении переговоров. А о знаниях и говорить нечего. Все они получили такое же образование, что и мужчины, но поскольку были прилежнее в учебе, то знания у них нередко глубже. Да, надо признать, что пробиться по карьерной лестнице девушке пока еще сложнее, но и желание доказать, прежде всего, самой себе, что она по праву занимает свою должность, у нее сильнее. А значит, и свое дело они стараются делать отлично.

Но есть и те, кто ради достижения цели стараются не просто использовать те же приемы, что и их коллеги другого пола, но и превзойти их резкостью выражений, более яркими и внешне привлекательными инициативами, стараясь «вписаться» в актуальное направление политики. Это ярко проявляется сейчас, когда практически единственной целью текущей – и, думаю, на годы вперед – политики стало намерение как можно сильнее навредить России. И тут уже все средства хороши. Видимо, неслучайно наиболее радикальные предложения мы слышим от политиков-женщин. О том, как «аукнутся» подобные предложения, не думают, последствия не просчитывают. На совесть заучили такие слова и выражения, как «угроза национальной безопасности», «наказать», «запретить», «заставить дорого заплатить» и т. д. и повторяют их без конца.

Один из последних ярких примеров – подхваченная и творчески развитая достойной продолжательницей сомнительных дел своих деда и отца эстонской премьершей мысль Владимира Зеленского о запрете россиянам въезда в Европу. Видите ли, то, что раньше россияне имели возможность получить шенгенскую визу и поехать в отпуск в Европу, было привилегией, которая была им незаслуженно предоставлена. Эта инициатива тут же была подхвачена политиками-женщинами в некоторых других странах, например, в Финляндии.

Той самой Финляндии, которая некоторое время назад показывала другим пример того, как именно женщина, Тарья Халонен, достойно и уверенно руководит внешней политикой страны. И не случайно она стала затем и президентом Финляндии. Сам неоднократно имел удовольствие и радость общения с ней. Всегда восторгался ее умом, обширными знаниями, что помогало ей блестяще вести переговоры и всегда находить оптимальное решение даже самых сложных вопросов. Она, возможно, внешне проигрывала сегодняшним смазливым блондинкам, но в остальном могла им дать огромную, бесспорную фору. Надеюсь, что сегодняшние хотя бы слышали о ней.

В нынешней обстановке мало кто из россиян, у кого еще есть шенгенская виза, захочет провести отпуск в старушке Европе: в Испании, Франции, Чехии или Греции, которые еще недавно были весьма популярны. И дело далеко не в резко выросшей стоимости перелета и необходимости сделать хотя бы одну пересадку. При желании средства найдутся. Но своими бесконечными повторами, будто Россия – это исчадие ада, а россияне – дикари, политики, к сожалению, определенным образом настроили против нашей страны своих собственных граждан. Вряд ли сегодня можно рассчитывать, что тебе в той же Германии доброжелательно подскажут, как пройти к нужному тебе месту. Скорее, на входе в ресторан или пивную будет висеть плакат, оповещающий, что русским вход запрещен.

Такой настрой немцев во многом инициировала сегодняшний министр иностранных дел Анналена Бербок. Забывшая или никогда не знавшая, что главная задача дипломатии – сводить людей, помогать им понять друг друга. О ее британской коллеге Лиз Трасс и говорить нечего. Вспоминается Булгаков – пропал колобухинский дом. Да и вряд ли кто-то с удовольствием будет вспоминать отпуск, проведенный в мрачном, неосвещенном городе, в холодной гостинице без горячей воды, среди фрагментарно, редко моющихся людей. Подобной «привилегии» лишиться не жалко. А европейцы в свою очередь лишатся того, что Антуан де Сент-Экзюпери называл «единственно настоящей роскошью», – роскоши человеческого общения. Ведь россияне испокон веку ездили в Европу, прежде всего, ради общения с другими нациями.

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Все это результат введенных политиками против России санкций, нередко инициированных еще одной дамой – руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кстати, многодетной матерью. Если всей этой публике не жаль своих граждан, то хотя бы подумали о том, что, обрывая все контакты между россиянами и европейцами, они добьются того, что те люди у нас, кто с интересом и симпатией относились к Европе, изменят свое к ней отношение.

И когда через какое-то время европейский бизнес захочет вернуться в Россию (а это непременно будет), как воспримут это россияне, захотят ли вновь иметь дело с теми, кто не замечал у себя нового издания апартеида? Чем запрет на вход россиянам отличается от еще недавно действовавшего в ЮАР запрета темнокожим садиться на городскую скамейку? Тот же расизм, но в новой упаковке.

Участники любого соревнования хотят добиться лучшего, чем у соперника, результата. В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно даже у мастериц прыжков на батуте. И обольщаться тем, что европейские регуляторные документы не предусматривают возможности полного запрета на въезд по национальному признаку, не стоит. Каждая страна вправе сама решать, кому дать визу, а кому нет. Но это не то соревнование, участие в котором делает честь. И у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях. Но, видимо, среди западных политиков новой генерации дефицит нормальных и честных.