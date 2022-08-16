Среди новых западных политиков ощущается дефицит нормальных

Взгляд
16 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
Перейти в раздел…

ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

На форуме «Армия-2022» были представлены новейшие разработки ударных вооружений Павел Бедняков/РИА Новости
Первый же день выставки «Армия-2022» наглядно показал, что участие человека в войнах постепенно снижается, основная боевая нагрузка ложится на роботов. На форуме представили робота М-81 для сухопутного боя, беспилотный армейский грузовик, беспилотный вертолет, а главное – новейший дрон комбинированного типа. Но почему-то главными соперниками дрона эксперты хором называют дешевые БПЛА из Китая. Подробности...
Перейти в раздел…

Кошмары русских Латвии начали сбываться

Русские жители Латвии столкнулись с беспрецедентным давлением Александр Рюмин/ТАСС
Живущие в Латвии русские оказались сегодня в той же ситуации, что и евреи в нацистской Германии. Такие параллели напрашиваются при виде волны ненависти, которая обрушилась в стране на русское национальное меньшинство. Резко выросло число желающих бежать на историческую родину – однако даже это сделать не так просто. И дело не только в политике латвийских властей. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Среди новых западных политиков ощущается дефицит нормальных

Сергей Крылов
Сергей Крылов, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, профессор кафедры дипломатии МГИМО
В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях. Подробности...

Пески наши!

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В международной политике настает эпоха попутчиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

Перейти в раздел…

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны назвали ЧП в Джанкое диверсией
    Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации Захарова расценила как прямую угрозу заявление главы МИД Эстонии Ургант решил выступить в Москве под новым именем
    Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму Железная дорога повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму В США предрекли превращение Украины в «государство-обрубок» В США болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток
    Путин заявил о соответствии цели спецоперации на Украине Уставу ООН Шевчука наказали за дискредитацию ВС России Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов В Польше предсказали реакцию СМИ на поражение Украины

    Главная тема


    ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

    «отвлечение внимания»


    Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму

    «перемалываются в боях»


    Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада

    «назло Путину»


    В России объяснили призыв немцев запустить «Северный поток – 2»

    Видео

    военные термины


    Как понимать сводки Минобороны России

    жизнь на передовой


    Горячее лето 22-го. Жажда в Донецке

    ядерная катастрофв


    У России есть два варианта защиты Запорожской АЭС

    «мясорубка и ад»


    Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    кабульский клуб


    Тимофей Бордачёв: Афганистан показал тупиковый путь Запада

    серьезные последствия


    Виктор Иванченко: Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

    новые правила


    Геворг Мирзаян: В международной политике настаёт эпоха попутчиков

    на ваш взгляд


    Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
    Сергей Крылов

    Среди новых западных политиков ощущается дефицит нормальных

    Сергей Крылов
    чрезвычайный и полномочный посол в отставке, профессор кафедры дипломатии МГИМО
    		16 августа 2022, 12:00

    Более ста лет назад несколько дам – судя по сохранившимся фотографиям, далеко не модельной внешности – начали борьбу за равные с мужчинами права. За работу, образование, одинаковую зарплату, за возможность участия в управлении, принятии политических решений. Короче, против какой бы то ни было дискриминации.

    Борьба растянулась на десятилетия. Сильный пол не соглашался на уступки, хотя порой и признавал определенную справедливость женских требований. Настойчивость взяла свое, и сегодня во многих европейских – и не только – странах в самых разных сферах общественной жизни женщины в первых рядах.

    Никого не удивляет женщина-пилот, даже военного самолета, банкир или руководитель и владелец крупного предприятия. О педагоге и враче и говорить нечего. Но наиболее, пожалуй, заметным стало участие женщин в политике. Начало было положено в одной из самых консервативных профессий – дипломатии.

    Интересующиеся внешней политикой хорошо помнят имена многих женщин-министров иностранных дел, представителей своих стран в ООН, руководителей делегаций на важнейших переговорах. А занимающих не столь видные посты в дипломатии сегодня тысячи. И по своему опыту могу сказать, что женщины не только не уступают своим коллегам мужчинам, но нередко и превосходят их. Они, хотя бы в силу своей гендерной принадлежности, более выдержанны, аккуратны, спокойны, что очень важно при проведении переговоров. А о знаниях и говорить нечего. Все они получили такое же образование, что и мужчины, но поскольку были прилежнее в учебе, то знания у них нередко глубже. Да, надо признать, что пробиться по карьерной лестнице девушке пока еще сложнее, но и желание доказать, прежде всего, самой себе, что она по праву занимает свою должность, у нее сильнее. А значит, и свое дело они стараются делать отлично.

    Но есть и те, кто ради достижения цели стараются не просто использовать те же приемы, что и их коллеги другого пола, но и превзойти их резкостью выражений, более яркими и внешне привлекательными инициативами, стараясь «вписаться» в актуальное направление политики. Это ярко проявляется сейчас, когда практически единственной целью текущей – и, думаю, на годы вперед – политики стало намерение как можно сильнее навредить России. И тут уже все средства хороши. Видимо, неслучайно наиболее радикальные предложения мы слышим от политиков-женщин. О том, как «аукнутся» подобные предложения, не думают, последствия не просчитывают. На совесть заучили такие слова и выражения, как «угроза национальной безопасности», «наказать», «запретить», «заставить дорого заплатить» и т. д. и повторяют их без конца.   

    Фото: European Union/Global Look Press

    Один из последних ярких примеров – подхваченная и творчески развитая достойной продолжательницей сомнительных дел своих деда и отца эстонской премьершей мысль Владимира Зеленского о запрете россиянам въезда в Европу. Видите ли, то, что раньше россияне имели возможность получить шенгенскую визу и поехать в отпуск в Европу, было привилегией, которая была им незаслуженно предоставлена. Эта инициатива тут же была подхвачена политиками-женщинами в некоторых других странах, например, в Финляндии.

    Той самой Финляндии, которая некоторое время назад показывала другим пример того, как именно женщина, Тарья Халонен, достойно и уверенно руководит внешней политикой страны. И не случайно она стала затем и президентом Финляндии. Сам неоднократно имел удовольствие и радость общения с ней. Всегда восторгался ее умом, обширными знаниями, что помогало ей блестяще вести переговоры и всегда находить оптимальное решение даже самых сложных вопросов. Она, возможно, внешне проигрывала сегодняшним смазливым блондинкам, но в остальном могла им дать огромную, бесспорную фору. Надеюсь, что сегодняшние хотя бы слышали о ней.  

    В нынешней обстановке мало кто из россиян, у кого еще есть шенгенская виза, захочет провести отпуск в старушке Европе: в Испании, Франции, Чехии или Греции, которые еще недавно были весьма популярны. И дело далеко не в резко выросшей стоимости перелета и необходимости сделать хотя бы одну пересадку. При желании средства найдутся. Но своими бесконечными повторами, будто Россия – это исчадие ада, а россияне – дикари, политики, к сожалению, определенным образом настроили против нашей страны своих собственных граждан. Вряд ли сегодня можно рассчитывать, что тебе в той же Германии доброжелательно подскажут, как пройти к нужному тебе месту. Скорее, на входе в ресторан или пивную будет висеть плакат, оповещающий, что русским вход запрещен.

    Такой настрой немцев во многом инициировала сегодняшний министр иностранных дел Анналена Бербок. Забывшая или никогда не знавшая, что главная задача дипломатии – сводить людей, помогать им понять друг друга. О ее британской коллеге Лиз Трасс и говорить нечего. Вспоминается Булгаков – пропал колобухинский дом. Да и вряд ли кто-то с удовольствием будет вспоминать отпуск, проведенный в мрачном, неосвещенном городе, в холодной гостинице без горячей воды, среди фрагментарно, редко моющихся людей. Подобной «привилегии» лишиться не жалко. А европейцы в свою очередь лишатся того, что Антуан де Сент-Экзюпери называл «единственно настоящей роскошью», – роскоши человеческого общения. Ведь россияне испокон веку ездили в Европу, прежде всего, ради общения с другими нациями.

    Все это результат введенных политиками против России санкций, нередко инициированных еще одной дамой – руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кстати, многодетной матерью. Если всей этой публике не жаль своих граждан, то хотя бы подумали о том, что, обрывая все контакты между россиянами и европейцами, они добьются того, что те люди у нас, кто с интересом и симпатией относились к Европе, изменят свое к ней отношение.

    И когда через какое-то время европейский бизнес захочет вернуться в Россию (а это непременно будет), как воспримут это россияне, захотят ли вновь иметь дело с теми, кто не замечал у себя нового издания апартеида? Чем запрет на вход россиянам отличается от еще недавно действовавшего в ЮАР запрета темнокожим садиться на городскую скамейку? Тот же расизм, но в новой упаковке.

    Участники любого соревнования хотят добиться лучшего, чем у соперника, результата. В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно даже у мастериц прыжков на батуте. И обольщаться тем, что европейские регуляторные документы не предусматривают возможности полного запрета на въезд по национальному признаку, не стоит. Каждая страна вправе сама решать, кому дать визу, а кому нет. Но это не то соревнование, участие в котором делает честь. И у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях. Но, видимо, среди западных политиков новой генерации дефицит нормальных и честных.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •