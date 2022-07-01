Железный занавес ударит по Европе больше, чем по России

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Почему государство сознательно отказалось от денег Газпрома

Газпром обвалил собственные акции и фондовый рынок Ведомости/ТАСС
Отказ акционеров Газпрома выплачивать дивиденды за лучший в его истории финансовый 2021 год вызвал бурю не только на фондовых рынках, но и среди населения. Ведь Газпром – одна из крупнейших российских компаний, а главным получателем этих дивидендов является государство. Почему же государство впервые за 23 года не одобрило выплату себе же сотен миллиардов рублей от газовой монополии?  Подробности...
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Россия превратила Змеиный в ловушку для ВСУ

Важнейший остров близ Одессы оказался в серой зоне Maxar Technologies/REUTERS
Минобороны РФ вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Таким образом планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины. Какое значение этот шаг имеет с военной и политической точек зрения? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Европе надоели нахлебники с Украины

Беженцы хотят получать пособие, но не хотят работать Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
С сегодняшнего дня Польша прекращает действие целой серии льгот как для украинских беженцев, так и для тех, кто принимал их. И Варшава, и правительства других стран Европы явно хотят не содержать беженцев, а принудить их к труду – например, собирать клубнику, как это много лет делали украинские гастарбайтеры. Однако что-то с реализацией этой идеи пошло не так. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Железный занавес ударит по Европе больше, чем по России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Евросоюз принял решение отгородиться от России – экономически, политически и даже культурно. Но вопрос в том, кому от этого хуже. Есть подозрение, что не России. Подробности...

Военная математика на стороне России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В разгар Первой мировой британский математик Фредерик Ланчестер разработал систему уравнений для определения исхода боя двух сражающихся сторон. Эта методика многократно проверена в буквальном смысле в бою. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Когда настанет время для переговоров с Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может сложиться парадоксальная ситуация, когда Россия будет в состоянии сделать украинскому государству более выгодное предложение, чем те страны, которые назвались его «союзниками». Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Блокада Шпицбергена: главное

От Британии отваливается Шотландия

Эрдоган продал НАТО расширение на север

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Железный занавес ударит по Европе больше, чем по России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		1 июля 2022, 16:28

    Занавес со стороны Европы уже опускается. И не тот занавес, который означает окончание украинского концерта и возвращение к нормальной жизни. Нет, Европа опускает новый железный занавес. Медленно, «чтобы ничего себе не прищемить», как выразился министр иностранных дел Сергей Лавров, – но опускает. И когда занавес окончательно опустится, Россия и Европа (не коллективный Запад в целом, а именно Европа) снова окажутся разделенными друг с другом. Не только в военном и политическом смыслах (как сейчас), но также в гуманитарном, культурном и экономическом.

    Нужно это России? Безусловно, нет. Кто бы там что ни говорил, кто бы ни восторгался евразийством, Россия все-таки является европейской цивилизацией с европейскими ценностями (нормальными европейскими ценностями, а не теми вырожденческими идеями, которые сейчас господствуют в европейских странах). И являемся мы этой цивилизацией даже не со времен Петра, а со времен Владимира и Ярослава. Европа является (ну, или являлась) нашим крупнейшим торговым партнером, любимым туристическим направлением. Культура, история, даже языковое образование – все это ориентировано именно на Старый Свет. Поэтому – нет, России не нужно закрываться от Европы, и большинство россиян (возьму на себя смелость такое утверждать) этого не хочет.

    Однако – увы – процесс этот зависит отнюдь не от россиян. Железный занавес опускают сами европейцы. Евросоюз и лидеры государств, которые регулярно вводят новые пакеты санкций против России, всячески пытаются отгородиться от Москвы во всех возможных областях.

    На первый взгляд, это самоубийственная политика, в рамках которой Европа прищемляет себе все части тела. Например, попытки отказаться от российских углеводородов уже привели к резкому росту цен на топливо и энергию в странах Евросоюза. Что подрывает одну из важнейших причин победы Запада в холодной войне – более высокий уровень жизни.

    Попытка отрезать Россию от Запада приведет к ее сближению с Китаем, который – в отличие от Москвы, просто желающей, чтобы от нее отстали, – действительно стремится оспорить западное лидерство в мире. Попытка удалить Россию из Европы политически приведет к политической неполноценности Евросоюза и резкому усилению влияния США на ЕС – и это уже не говоря о невозможности создать какую-то комплексную систему коллективной безопасности. Наконец, попытка изолировать Россию приведет к утере того политического капитала в РФ, который Запад создавал почти 40 лет, начиная с перестройки.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Так, сейчас на очереди визовые ограничения – россиянам ужесточают правила въезда в Евросоюз с перспективой чуть ли не полной отмены выдачи виз. Это не просто приведет к падению доходов от туризма – Европа теряет возможность очаровывать россиян и влиять на формирование в РФ проевропейского среднего класса.

    Зачем он нужен – другой вопрос. Ну, например, затем, чтобы сглаживать слишком брутальную стилистику диалога Россия – Европа самим фактом своего существования.

    Пусть колется

    Вроде бы очевидные аргументы, доказывающие необходимость отказа от занавеса, однако европейский ежик продолжает плакать и есть кактус. Вместо того чтобы возобновить и даже увеличить закупки российских энергоносителей (самых оптимальных для Европы с точки зрения сочетания надежности и цены), лидеры ЕС пытаются убедить свое население «мыться меньше» и рассказывают, что «нужно привыкать жить в условиях дорогой энергии». Вместо того чтобы заниматься деэскалацией ситуации, старая Европа закрывает глаза (или даже потворствует) различного рода военным провокациям, начиная от блокады Калининграда и заканчивая вооружением украинских террористов.

    Наконец, вместо того чтобы хотя бы демонстрировать внешнюю объективность, лидеры Европы делают все, чтобы показать россиянам свое презрение и неуважение. Вкушают любые помои украинской пропаганды (например, так называемый удар по торговому центру в Кременчуге), возмущаются «убийством мирных украинцев в результате теракта» – однако ни слова не говорят о варварских обстрелах Донецка, которые продолжаются вот уже несколько недель (не считая предыдущих 8 лет). 

    Вопрос в том, как России реагировать на подобное поведение? Пытаться вести переговоры и убеждать Европу не стрелять себе в ногу? Пробовали, не получается. Ломать железный занавес с нашей стороны какими-то односторонними шагами и символическими действиями? Там воспринимают это как признак слабости.

    По сути, возможен ответ один. Позволить Европе за железным занавесом свариться – и в то же время делать то, что считаем нужным для собственного усиления. Именно поэтому так важно завершить нашу специальную военную операцию на Украине однозначной победой – то есть как минимум освобождением Левого Берега, Кривого Рога, Николаева и Одессы или же (если мы хотим, чтобы победа была громкой и оглушительной) всей территории к востоку от линии Житомир – Винница. При плохих раскладах это будет означать, что граница нового железного занавеса пройдет не по линии границ будущих Донецкой и Луганской областей России, а на сотни километров западнее. При хороших же раскладах вернувшее свои территории Российское государство будет настолько сильными и влиятельным, что (на фоне продолжающегося отказа Москвы бросать какие-то идеологические вызовы Западу и готовности возобновить переговоры по принципам сосуществования на основе международного права и уважения суверенитетов) опустившийся железный занавес может просто разрушиться под весом собственной ненужности, искусственности, вредности и неадекватности.

    Да, до этого сценария надо дожить. Мы-то доживем – изоляцией Россию не испугаешь. Но вот доживет ли Евросоюз? 

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