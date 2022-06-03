Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

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3 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Идеология России должна стать привлекательной для всего мира

Россия может предложить миру новую цивилизационную модель Александр Гальперин/РИА Новости
После начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией. Но какой она должна быть – направленной только на решение национальных задач, или наоборот – объединять вокруг России другие страны и народы, разделяющие наши базовые ценности? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Что помешает Байдену «наказать Россию» с помощью саудитов

Байден планирует встречу с человеком, которого хотел сделать изгоем Yuri Gripas/Global Look Press,Amr Nabil/AP/ТАСС
«Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать Россию». Так западные СМИ описывают вероятный визит президента США на Ближний Восток. При этом в 2019 году Байден обещал изолировать Эр-Рияд за нарушения прав человека. Что вынуждает Байдена изменить своим принципам и удастся ли ему склонить Эр-Рияд на сторону Вашингтона в вопросах цен на нефть? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди. Подробности...

Почему не стоит недооценивать санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Как бороться с украинскими диверсантами

Большой шаг в сторону третьей мировой

Страны с русофобами и страны с русофилами

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Алексей Токарев

    Наш век увидит отмену санкций и примирение врагов

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		3 июня 2022, 17:22

    После 24 февраля интернет разразился шутками про то, что дипломатия больше не нужна. «У меня диплом МГИМО – значит, быть мне кассиром в супермаркете». Потому что зачем теперь вообще дипломаты, если все решают военные.

    Политика и футбол – два общественных явления, про которые все всё знают. Политика – это часть видимого нами каждый день и, возможно, именно ее ежедневность создает иллюзию понимания всего. С той же очевидностью, с которой за два года мы начали массово разбираться в пандемиях, штаммах, вакцинах и прививках, хотя все эти годы жили бок о бок с дипломированными инфекционистами и вирусологами.

    Международные отношения и дипломатия – тоже пространство всеведения. Не нужно думать, учиться, исследовать, собирать базы данных, овладевать новыми методами. Достаточно каждый вечер включать телевизор, из которого знающие люди объяснят, кто прав в любом конфликте и чего хотят мировые лидеры. Любой, у кого есть телевизор и смартфон, то есть примерно каждый, теперь способен рассуждать о международной политике. Сомнения массовому читателю и зрителю не свойственны, а потому фразы типа «Путин сделает так, потому что…», «Байден на это не пойдет, так как…» можно услышать и прочитать в любом диалоге.

    Да и к тому же – что они делают, эти дипломаты? Рабочие инструменты дипломата – мозги, голос и руки – мозолей, нагара и копоти не предполагают, а значит, эти лощеные лица, ухоженные ладони и ладно сидящие костюмы никак не могут принадлежать тем, кто вкалывает. Работают они за границей, живут припеваючи, сидят в кабинетах, подписывают бумажки, а попробовали бы поле вспахать у нас под Рязанью... Тем более растут они в этом своем МГИМО, где любой социальный лифт работает только после звонков лифтеру, а то и начальнику ЖЭКа. Сколько раз за эти годы я, географическая полукровка, своим трудом оказавшийся в самом элитном вузе страны, искренне разубеждал бакалавров, боявшихся из других университетов поступать в магистратуру МГИМО: «Не надо денег и связей, вкалывайте на учебе, и все получится!» Неверные, но устойчивые стереотипы и об университете, и о профессии гораздо сильнее, чем реальный опыт.

    Попробуйте использовать инструменты дипломата. Представьте коммуникацию с любым важным для вас человеком в условиях, когда у вас нет статуса, который выше, силы, которая мощнее, денег, которых больше. Вообразите, что ваша родная сестра сначала наплевала на могилы общих родителей, а потом своих детей, которые вам все еще любимые племянники, взяла в заложники и угрожает убить всех. Вы, может быть, и устали от нее давно и хотели бы плюнуть на все и отпустить замуж за поляка, если она так хочет в Европу без визы ездить, но детей жалко. И надо общаться. Вот попробуйте уговорить такую хоть на что-то.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Орущий начальник, склочная жена, зарвавшиеся дети, властные родители – тасуйте эпитеты и существительные в любых сочетаниях, проходя эти интеллектуальные упражнения. В какой-то момент поймете, что проще выйти из коммуникации, оставить все как есть, прекратить общение, отложить разговор. Наверное, никто не погибнет. Но когда дипломаты перестают говорить, в дело вступают военные. В этом смысле слушать Лаврова всегда намного лучше, чем Шойгу. Земля – тесная планета: пока на Украине мы воюем с США (пусть и не напрямую, а через прокси), с ними же в ООН мы обсуждаем будущее ядерного нераспространения. Что бы ни происходило в отношениях между нами в конкретных регионах мира, «ядерка» – вечная сфера необходимых переговоров. Тотальность нынешней войны с Западом обманчива: business as usual вернется не скоро, но наш век увидит и отмену санкций, и рукопожатия лидеров воюющих стран, и примирение врагов. Для этих видов миротворчества и нужны дипломаты.

    Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди. Даже если идут войны, дипломаты нужны, поскольку именно они приближают прекращение боевых действий иногда не менее эффективно, чем солдаты и офицеры. Переговоры, особенно параллельные боевым действиям, всегда вязкий и небыстрый процесс. Тихонечко, чтобы не навредить, часто непублично, вне всяких методичек и заготовок (просто потому, что в разговоре с врагом есть огромное пространство для творчества) дипломаты нащупывают тактику, чтобы реализовать стратегию, определенную политическими лидерами. Нормальное общество без эффективной дипломатии, но с мощной армией – невозможно. Оно молчаливо и беспомощно, как немой старик с берданкой, палящий посреди деревни в запуганных баб, но неспособный сказать, что ему нужно.

    Есть и хорошие новости. Общественное мнение не отберет профессию у дипломатов так же, как не может отобрать ее у футбольных специалистов. Обсуждать футбол может каждый. Работать классным нападающим или тренером – единицы. Пока человечество не уничтожит само себя глобальной войной, великие дипломаты останутся – так же, как и великие игроки и тренеры, поскольку от «обсуждать» до «участвовать» и от «участвовать» до «делать эффективно» – огромная дистанция, которую можно преодолеть многолетними, часто самоотверженными, трудами и потерями, но никак не парой ежедневных кликов в смартфон.

    Цените дипломатов не меньше армии.

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