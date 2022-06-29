Какими должны быть выборы в условиях спецоперации

Эволюция избирательной системы России – это не прихоть политиков, это историческая необходимость, связанная с устойчивостью государственной системы в условиях агрессии недружественных стран против нашей Родины. «Коллективный Запад» делает все возможное, чтобы подорвать доверие россиян к выборам, к власти как таковой и вкладывает в эту деструктивную деятельность огромные средства. Цель проста – разрушить российскую государственность и уничтожить наш суверенитет.

Поэтому работа над повышением легитимности российских выборов становится одной из ключевых задач для сохранения общественного согласия и консенсуса, которые сформировались во время «Русской весны» 2014 года и теперь эволюционировали в российское национальное единство в условиях проведения специальной военной операции.

Что может сделать гражданское общество во время выборов для укрепления общественного консенсуса? Очевидные и очень важные вещи – работать над прозрачностью, законностью и легитимностью избирательного процесса.

Один из главных инструментов этой работы в регионах – Общественные штабы по выборам. В Севастополе такой штаб впервые появился во время ЕДГ–2021 по выборам депутатов в Государственную думу. В состав севастопольского штаба вошли члены региональной Общественной палаты, общественных организаций, волонтеры, блогеры, журналисты, электоральные эксперты и просто неравнодушные граждане.

В задачи штаба входило наблюдение за законностью избирательного процесса на всех этапах – от выдвижения кандидатов до оглашения результатов, подготовка независимых наблюдателей, освещение выборов в СМИ и социальных сетях, работа Центра общественного наблюдения и борьба с фейками. Последнее стало одним из главных направлений работы.

В Севастополе для борьбы с потоком недостоверной информации и была создана специальная группа, которая прошла обучение на базе ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Благодаря четкому взаимодействию штаба с Севастопольской городской избирательной комиссией, ЦОНом, в котором велось круглосуточное видеонаблюдение, и оперативными группами электоральных экспертов и общественников, были, в частности, разоблачены фейки «Новой газеты» о якобы массовом вбросе бюллетеней в КОИБ на одном из избирательных участков и о нарушении при голосовании военнослужащих.

В Севастополе во время ЕДГ–2021 был применен современный и безопасный метод волеизъявления – электронное голосование. Экспертное сообщество города провело разъяснительную кампанию по преимуществам дистанционного электронного голосования: напомню, что в это время продолжалась пандемия COVID-19 и действовал ряд коронавирусных ограничений. В результате более 18000 севастопольцев проголосовали дистанционно.

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В Севастополе было подготовлено 400 независимых общественных наблюдателей, всего же аккредитовано на УИКи – почти полторы тысячи. Все участки были оборудованы КОИБами и двумя онлайн-камерами видеонаблюдения. Подобные беспрецедентные меры по наблюдению за честностью выборов позволили их провести без каких-либо значимых нарушений и в спокойной обстановке.

Хочется отметить, что развитие нашей избирательной системы делает Россию одной из самых прогрессивных и демократичных стран, в то время как Запад скатился к архаичным, закрытым для наблюдения методам голосования – по почте, например. И такое голосование «втемную» ведет к политическим кризисам, недоверию к западным элитам со стороны их же собственных избирателей. Достаточно вспомнить одну из самых грязных кампаний – президентскую гонку в США, в ходе которой, благодаря манипуляциям, победителем был объявлен Джо Байден. Недовольство фальсификациями вылилось в уличные беспорядки и штурм Капитолия. Протесты пришлось подавлять силой. Вот и вся демократия.

Мы себе такого позволить не можем. В условиях турбулентности, кардинального переформатирования миропорядка, беспрецедентного санкционного давления и СВО крайне важно, чтобы легитимность власти была на предельно высоком уровне. Гражданское общество должно с полной отдачей работать над соблюдением законности и прозрачности выборов – все инструменты для этого есть.