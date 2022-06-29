Какими должны быть выборы в условиях спецоперации

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29 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
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Почему Запад бессилен отсечь российские нефтяные доходы

Запад хочет диктовать России, по какой цене продавать нефть Виталий Тимкив/РИА Новости
«Большая семерка» полагает, что сможет диктовать России, по какой цене ей продавать нефть на мировом рынке. В этом суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов. Почему осуществить это в реальности практически невозможно? Подробности...
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У Эрдогана выкупили расширение НАТО на север

С одной стороны, в качестве отступных Анкара получила всё. И в то же время – значительно меньше, чем просила REUTERS
Турция сенсационно сняла все свои претензии к Финляндии и Швеции и пообещала не блокировать их присоединение к НАТО, которое теперь оперативно оформят на саммите в первых числах июля. Формально уступить пришлось финнам и шведам, которые уже было потеряли надежду на быстрое вступление в альянс. Но разница между замахом и реальностью не в пользу Турции.  Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Британия хочет занять место США в роли главного врага России

Джонсон пытается сделать Британию основным врагом России, потеснив даже Штаты Matthias Schrader/AP/ТАСС
Ни дня не проходит без того, чтобы правительство Великобритании не выступило с очередной антироссийской инициативой или не высказалась бы о войне с РФ до полной победы над ней как минимум на территории Украины. Означает ли это, что в лице Британии мы теперь имеем врага даже более опасного, чем Соединенные Штаты?  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Какими должны быть выборы в условиях спецоперации

Сергей Юхин
Сергей Юхин, политолог
В условиях кардинального переформатирования миропорядка и беспрецедентного санкционного давления на Россию крайне важно, чтобы легитимность власти была на предельно высоком уровне. Подробности...

Соседство с Россией ведет Прибалтику по порочному кругу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока существует Россия, прибалтийские страны будут в ее силовом поле, даже если формально они уже стали частью политического пространства США и НАТО. Подробности...

Европа сдала курдов, сдаст и украинцев

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Европа забывает и предает всех. Были курды, как борцы за свободу – и нет курдов, скормили Эрдогану. Послезавтра они так же разочаруются в украинцах и сольют их. И тут же начнут кривляться вокруг какого-нибудь очередного малого народа, неся этому народу бардак, позор, предательство и смерть. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

Сказочный Бали Зеленского

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Юхин

    Какими должны быть выборы в условиях спецоперации

    Сергей Юхин
    политолог
    		29 июня 2022, 19:55

    Эволюция избирательной системы России – это не прихоть политиков, это историческая необходимость, связанная с устойчивостью государственной системы в условиях агрессии недружественных стран против нашей Родины. «Коллективный Запад» делает все возможное, чтобы подорвать доверие россиян к выборам, к власти как таковой и вкладывает в эту деструктивную деятельность огромные средства. Цель проста – разрушить российскую государственность и уничтожить наш суверенитет.

    Поэтому работа над повышением легитимности российских выборов становится одной из ключевых задач для сохранения общественного согласия и консенсуса, которые сформировались во время «Русской весны» 2014 года и теперь эволюционировали в российское национальное единство в условиях проведения специальной военной операции.

    Что может сделать гражданское общество во время выборов для укрепления общественного консенсуса? Очевидные и очень важные вещи – работать над прозрачностью, законностью и легитимностью избирательного процесса.

    Один из главных инструментов этой работы в регионах – Общественные штабы по выборам. В Севастополе такой штаб впервые появился во время ЕДГ–2021 по выборам депутатов в Государственную думу. В состав севастопольского штаба вошли члены региональной Общественной палаты, общественных организаций, волонтеры, блогеры, журналисты, электоральные эксперты и просто неравнодушные граждане.

    В задачи штаба входило наблюдение за законностью избирательного процесса на всех этапах – от выдвижения кандидатов до оглашения результатов, подготовка независимых наблюдателей, освещение выборов в СМИ и социальных сетях, работа Центра общественного наблюдения и борьба с фейками. Последнее стало одним из главных направлений работы.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    В Севастополе для борьбы с потоком недостоверной информации и была создана специальная группа, которая прошла обучение на базе ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Благодаря четкому взаимодействию штаба с Севастопольской городской избирательной комиссией, ЦОНом, в котором велось круглосуточное видеонаблюдение, и оперативными группами электоральных экспертов и общественников, были, в частности, разоблачены фейки «Новой газеты» о якобы массовом вбросе бюллетеней в КОИБ на одном из избирательных участков и о нарушении при голосовании военнослужащих.

    В Севастополе во время ЕДГ–2021 был применен современный и безопасный метод волеизъявления – электронное голосование. Экспертное сообщество города провело разъяснительную кампанию по преимуществам дистанционного электронного голосования: напомню, что в это время продолжалась пандемия COVID-19 и действовал ряд коронавирусных ограничений. В результате более 18000 севастопольцев проголосовали дистанционно.

    В Севастополе было подготовлено 400 независимых общественных наблюдателей, всего же аккредитовано на УИКи – почти полторы тысячи. Все участки были оборудованы КОИБами и двумя онлайн-камерами видеонаблюдения. Подобные беспрецедентные меры по наблюдению за честностью выборов позволили их провести без каких-либо значимых нарушений и в спокойной обстановке.

    Хочется отметить, что развитие нашей избирательной системы делает Россию одной из самых прогрессивных и демократичных стран, в то время как Запад скатился к архаичным, закрытым для наблюдения методам голосования – по почте, например. И такое голосование «втемную» ведет к политическим кризисам, недоверию к западным элитам со стороны их же собственных избирателей. Достаточно вспомнить одну из самых грязных кампаний – президентскую гонку в США, в ходе которой, благодаря манипуляциям, победителем был объявлен Джо Байден. Недовольство фальсификациями вылилось в уличные беспорядки и штурм Капитолия. Протесты пришлось подавлять силой. Вот и вся демократия.

    Мы себе такого позволить не можем. В условиях турбулентности, кардинального переформатирования миропорядка, беспрецедентного санкционного давления и СВО крайне важно, чтобы легитимность власти была на предельно высоком уровне. Гражданское общество должно с полной отдачей работать над соблюдением законности и прозрачности выборов – все инструменты для этого есть.

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