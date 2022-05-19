Киев сдает свою нацистскую элиту, как стеклотару

В истории с «Азовом» вот еще что важно. По большому счету, это элитное подразделение Украины. Современной, необандеровской Украины. Это что-то вроде дивизии «Принц Ойген» или «Адольф Гитлер» в Третьем рейхе.

Ну, реально, нацисты из нацистов, упыри из упырей. Причем нацистский полк, созданный на деньги олигарха Ахметова, будто подтверждает слова Димитрова. «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».

И что мы в итоге видим? Официальный Киев, президент Украины, свою нацистскую элиту просто сдает, как стеклотару. Реальных попыток отбить, помочь, поддержать не было. Вывоз нескольких раненых на вертолетах не считаем, потому что половина вертушек ВСУ никуда не долетела.

Серьезных действий по деблокированию нацистов не было. Дополнительные подразделения ВСУ в Мариуполь не отправляли. Рискну предположить, что отчасти так и было задумано. Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою.

А херои пошли и сдались. Потому что жить хотят. Да, вот представьте себе, даже нацисты и каратели хотят жить. Ну, поживут теперь в плену годов сколько-то. Может, Мариуполь будут отстраивать, как пленные немцы когда-то наши города. Но для Украины в целом и для ВСУ вся эта история должна показать: если сдали даже «Азов», то остальных сдадут вообще без колебаний.

Я, впрочем, не уверен, что украинцы готовы это понять. Пока что информационный вакуум и сладкие речи Арестовича приятнее реальности. Это, кстати, и нам урок. Источник