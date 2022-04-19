Людям дарована победа над страданиями

Нынешняя неделя в церковном календаре носит название «Страстной седмицы», по-русски мы бы сказали «недели страданий» – в эти дни, которые являются самыми важными и напряженными в церковном году, вспоминаются события последних дней земного служения Господа Иисуса Христа – его предательство Иудой, Тайная Вечеря и установление Евхаристии, Его смерть на Кресте и погребение. Впереди – пасхальное торжество, но пока что Церковь вспоминает самые скорбные трагические события Евангелия.

Люди, живущие в мире и благополучии, иногда ворчат на то, что в христианстве так много внимания уделяется страданию. Голгофа – это не слишком позитивно. Но когда благополучие оказывается под вопросом, самое время вспомнить о том, что было опорой для наших предков в гораздо более суровые эпохи, о том, что наполняло их жизнь смыслом и надеждой.

Веками люди искали смысл своей жизни, утешение перед лицом страдания и надежду перед лицом смерти. Эти поиски находили свое выражение в историях, которые люди передавали из поколения в поколение. Такие истории определяют лицо мировых цивилизаций. Люди привыкали видеть мир именно через их призму.

В нашей, христианской, цивилизации – это история про то, как Бог стал человеком и принял самую страшную смерть от рук своих созданий ради их спасения. Вы можете верить в нее или нет – но она была и остается формирующей для всей нашей цивилизации. И эта история поразительно отличается от всех остальных. Люди всегда поклонялись могуществу, которое проявляет себя в насилии, в способности причинять страдания и смерть. Индийская богиня Кали, например, изображается в ожерелье из черепов, с окровавленным оружием в руках и попирающей труп. Скандинавский Один – с копьем или мечом. Аполлон – со стрелами, Афина – в полном вооружении.

Потому что люди испуганы и хотят быть страшными. Они хотят присоединиться к победителю, а победитель – это тот, кто убил своих врагов или хотя бы рукою крепкою принудил их к покорности. И вот около двух тысяч лет назад разворачиваются события, которые означают радикальный переворот в человеческой истории – и в человеческом понимании Бога. Господь Иисус пришел в наш мир в семье бедного ремесленника, среди еврейского народа, находившегося в порабощении у могущественных завоевателей – римлян.

Жизнь была тяжела, порядки – вопиюще несправедливы, римляне выкачивали из своей провинции налоги и с пренебрежением относились к вере и святыням местного населения. Люди ждали, что придет Мессия – предсказанный пророками истинный царь, который покончит со злом и установит царство мира и справедливости.

И когда – мы вспоминали это в прошлое, Вербное, воскресенье – Иисус въезжает в Иерусалим на осле, Его восторженно приветствуют толпы народа. Они видят исполнение пророчества: «се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле» (Зах. 9:9) В пророчестве речь идет о ком-то исключительно мирном, «кротком», и не случайно Он появляется на осле (а не на боевом коне).

Однако народ ожидает могучего героя, который отплатит ненавистным язычникам за все его обиды. Люди напряженно ждут, что сейчас Иисус поднимет их на бой, и они со сверхъестественной Божией помощью перережут римлян и сами сделаются властелинами мира вместо них. Ведь в пророчествах сказано, что все народы придут в Иерусалим на поклонение – и давно бы пора этому исполниться. Но их ожидает страшное разочарование. Иисус не ведет их резать римлян. Наоборот, Он дает себя схватить. Их надежды на победоносное восстание проваливаются, и те же самые люди, которые недавно кричали «Осанна!», теперь кричат «распни Его!» Господь Иисус умирает на Кресте; эта казнь специально совершалась таким образом, чтобы подчеркнуть, в какой муке, унижении и безнадежности умирает тот, кого Рим считает мятежником. На этом бы все и закончилось – и имя Иисуса было бы известно только немногим специалистам.

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Но произошло нечто, переломившее ход истории. Бог воскресил Иисуса из мертвых, ученики видели Его живым, общались с Ним, разделяли трапезу. Тот, кто, казалось, потерпел самое полное и окончательное поражение, которое только возможно, был оправдан и прославлен Небесным Отцом. Оказалось, что Он – действительно тот, о ком говорили пророки. Посланный Богом Спаситель. И все народы действительно пришли в Иерусалим на поклонение – хотя и не совсем так, как ожидали современники Иисуса. Но Его Царство – другое. Все земные царства держатся на насилии; Христос не принуждает никого, но ожидает свободного доверия. Все земные цари посылают подданных умирать за них; Христос сам умирает за свой народ.

Вера означает готовность узнать Бога в человеке осмеянном, оплеванном, избитом, и умирающем на кресте. Это Бог, который добровольно разделяет страдания людей. Он отождествляет себя с теми, кто сокрушен и растоптан. То, что мы уже знали из учения о творении – каждый человек создан Богом и дорог Ему – получает важное уточнение: дорог настолько, что Бог сам становится человеком и умирает на кресте, чтобы привести каждого к жизни вечной и блаженной. Он приходит разделить страдания и смерть людей – чтобы люди могли разделить Его вечную жизнь. Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. То, что мы делаем для наших страдающих ближних – мы делаем для Него.

Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас. Поэтому эти дни так важны.