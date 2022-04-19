Людям дарована победа над страданиями

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19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:12  |  vz.ru
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Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

Экономика России устояла под санкционным натиском США и ЕС Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Санкционный блицкриг Запада против России провалился, констатировал Владимир Путин. Коллапса банковской системы не произошло, рынки и курс рубля стабилизировались, дефицита товаров в магазинах тоже нет. Однако реальной экономике предстоит структурная трансформация для адаптации к новым экономическим реалиям, ожидают в Центробанке. К чему именно готовиться бизнесу и россиянам в этом году?  Подробности...
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Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику REUTERS/Alexander Ermochenko
Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной крайне затруднительны дальнейшие действия по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Украина тянет Шольца на дно

Деятельность канцлера Олафа Шольца одобряют 38%, а не одобряют 49–51% немцев Michael Kappeler/DPA/
Global Look Press
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны. Немцы сейчас терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев. Надолго ли хватит их терпения? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Людям дарована победа над страданиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас. Подробности...

России нужно импортозамещение сознания

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем. Подробности...
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Британия возглавила стаю европейских гиен

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря своей системной русофобии и опираясь на восточноевропейских сателлитов США, Лондон стал одним из главных игроков против России. Да, впрочем, всегда и был. Подробности...
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Как Украина унижает Германию

Рекордное обнищание в США

Сбежавшая оппозиция против российского флага

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Людям дарована победа над страданиями

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		19 апреля 2022, 10:00

    Нынешняя неделя в церковном календаре носит название «Страстной седмицы», по-русски мы бы сказали «недели страданий» – в эти дни, которые являются самыми важными и напряженными в церковном году, вспоминаются события последних дней земного служения Господа Иисуса Христа – его предательство Иудой, Тайная Вечеря и установление Евхаристии, Его смерть на Кресте и погребение. Впереди – пасхальное торжество, но пока что Церковь вспоминает самые скорбные трагические события Евангелия.

    Люди, живущие в мире и благополучии, иногда ворчат на то, что в христианстве так много внимания уделяется страданию. Голгофа – это не слишком позитивно. Но когда благополучие оказывается под вопросом, самое время вспомнить о том, что было опорой для наших предков в гораздо более суровые эпохи, о том, что наполняло их жизнь смыслом и надеждой.

    Веками люди искали смысл своей жизни, утешение перед лицом страдания и надежду перед лицом смерти. Эти поиски находили свое выражение в историях, которые люди передавали из поколения в поколение. Такие истории определяют лицо мировых цивилизаций. Люди привыкали видеть мир именно через их призму.

    В нашей, христианской, цивилизации – это история про то, как Бог стал человеком и принял самую страшную смерть от рук своих созданий ради их спасения. Вы можете верить в нее или нет – но она была и остается формирующей для всей нашей цивилизации. И эта история поразительно отличается от всех остальных. Люди всегда поклонялись могуществу, которое проявляет себя в насилии, в способности причинять страдания и смерть. Индийская богиня Кали, например, изображается в ожерелье из черепов, с окровавленным оружием в руках и попирающей труп. Скандинавский Один – с копьем или мечом. Аполлон – со стрелами, Афина – в полном вооружении.

    Потому что люди испуганы и хотят быть страшными. Они хотят присоединиться к победителю, а победитель – это тот, кто убил своих врагов или хотя бы рукою крепкою принудил их к покорности. И вот около двух тысяч лет назад разворачиваются события, которые означают радикальный переворот в человеческой истории – и в человеческом понимании Бога. Господь Иисус пришел в наш мир в семье бедного ремесленника, среди еврейского народа, находившегося в порабощении у могущественных завоевателей – римлян.

    Фото: Джотто

    Жизнь была тяжела, порядки – вопиюще несправедливы, римляне выкачивали из своей провинции налоги и с пренебрежением относились к вере и святыням местного населения. Люди ждали, что придет Мессия – предсказанный пророками истинный царь, который покончит со злом и установит царство мира и справедливости.

    И когда – мы вспоминали это в прошлое, Вербное, воскресенье – Иисус въезжает в Иерусалим на осле, Его восторженно приветствуют толпы народа. Они видят исполнение пророчества: «се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле» (Зах. 9:9) В пророчестве речь идет о ком-то исключительно мирном, «кротком», и не случайно Он появляется на осле (а не на боевом коне).

    Однако народ ожидает могучего героя, который отплатит ненавистным язычникам за все его обиды. Люди напряженно ждут, что сейчас Иисус поднимет их на бой, и они со сверхъестественной Божией помощью перережут римлян и сами сделаются властелинами мира вместо них. Ведь в пророчествах сказано, что все народы придут в Иерусалим на поклонение – и давно бы пора этому исполниться. Но их ожидает страшное разочарование. Иисус не ведет их резать римлян. Наоборот, Он дает себя схватить. Их надежды на победоносное восстание проваливаются, и те же самые люди, которые недавно кричали «Осанна!», теперь кричат «распни Его!» Господь Иисус умирает на Кресте; эта казнь специально совершалась таким образом, чтобы подчеркнуть, в какой муке, унижении и безнадежности умирает тот, кого Рим считает мятежником. На этом бы все и закончилось – и имя Иисуса было бы известно только немногим специалистам.

    Но произошло нечто, переломившее ход истории. Бог воскресил Иисуса из мертвых, ученики видели Его живым, общались с Ним, разделяли трапезу. Тот, кто, казалось, потерпел самое полное и окончательное поражение, которое только возможно, был оправдан и прославлен Небесным Отцом. Оказалось, что Он – действительно тот, о ком говорили пророки. Посланный Богом Спаситель. И все народы действительно пришли в Иерусалим на поклонение – хотя и не совсем так, как ожидали современники Иисуса. Но Его Царство – другое. Все земные царства держатся на насилии; Христос не принуждает никого, но ожидает свободного доверия. Все земные цари посылают подданных умирать за них; Христос сам умирает за свой народ.

    Вера означает готовность узнать Бога в человеке осмеянном, оплеванном, избитом, и умирающем на кресте. Это Бог, который добровольно разделяет страдания людей. Он отождествляет себя с теми, кто сокрушен и растоптан. То, что мы уже знали из учения о творении – каждый человек создан Богом и дорог Ему – получает важное уточнение: дорог настолько, что Бог сам становится человеком и умирает на кресте, чтобы привести каждого к жизни вечной и блаженной. Он приходит разделить страдания и смерть людей – чтобы люди могли разделить Его вечную жизнь. Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. То, что мы делаем для наших страдающих ближних – мы делаем для Него.

    Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас. Поэтому эти дни так важны.

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