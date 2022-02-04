История без Европы и христианства – это не история

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«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год

«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Доллар должен стоить чуть выше 23 рублей, если верить подсчету январского «индекса бигмака». Однако в реальности курс доллара в три раза выше. Тем временем нефть – важный экспортный товар России – снова стремится к 100 долларам за баррель. До какого крепкого уровня рубль действительно может вернуться и какие факторы для этого должны сойтись? Подробности...
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Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем

Лидерам двух стран есть что сказать друг другу Михаил Метцель/ТАСС
Президент России 4 февраля начинает важнейший международный визит – в Китай. Почему Москва и Пекин сегодня особенно заинтересованы во взаимодействии, какие вопросы будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин – и какие спорные проблемы мешают двум странам еще больше сблизиться и помогать друг другу? Подробности...
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Украинский спецназ выбрал особый путь борьбы с «российским вторжением»

Учения войск территориальной обороны Украины Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Значительное количество подпольщиков и диверсантов планируется подготовить на Украине в порядке «национального сопротивления» «российскому вторжению». Руководить созданием этой структуры направили украинский спецназ, за которым прямо проглядываются и западные инструкторы. Насколько опасными для России являются эти планы? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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История без Европы и христианства – это не история

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ничего удивительного в том, что Пушкин понимал историю лучше господ академиков. На то он и гений. Но то, что господа академики желают, в духе времени, поправить Пушкина – должно настораживать. Подробности...

Как русские вытесняют французов из Африки

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
К глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента. Подробности...
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Мифы о России вредят самому Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва мечтает о захвате Украины и возрождении СССР, российские солдаты готовятся напасть на Запад, а НАТО – сугубо мирная организация. Все это – вовсе не плод воображения голливудских сценаристов, а громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ. Подробности...
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Украина заменила Джонсону вечеринки

Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Кто такой Такер Карлсон

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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Владимир Можегов

    История без Европы и христианства – это не история

    Владимир Можегов
    публицист
    		4 февраля 2022, 09:10

    Из Института всеобщей истории РАН сообщают о завершении разработки новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, в которой намерены отказаться от «европоцентризма».

    Как заявляет академик Александр Чубарьян: если сейчас на уроках всеобщей истории упор зачастую делается на событиях в границах Европы, то в новой концепции значительное место выделяется Азии, Африке и Латинской Америке. При этом, заявляют в РАН, учебный стандарт будет давать лишь минимальный перечень событий, а необходимый баланс, опираясь на него, предлагается искать самим учителям.

    По первому впечатлению – перед нами несколько странная и пугающая либерализация. Особенно если смотреть на нее сквозь события на сегодняшнем Западе, который наглядно демонстрирует нам свой собственный опыт «отказа от европоцентризма». Новая прогрессивная концепция оборачивается сносами памятников великим героям европейской истории и погромами учебных программ, отказом от изучения классической музыки и классической литературы, в пользу прогрессивных курсов джаза, рэпа и прочей этнографии. В эту ли сторону нам предлагают двигать в ногу со временем уважаемые академики? Или порадуют чем-то более выдающимся?

    Ладно, давайте не будем нагнетать, и пока у нас нет достаточной информации о предлагаемых нововведениях, просто порассуждаем. Что, вообще, такое европоцентризм? Да-да, все мы прекрасно знаем, что понимают под этим словом современные западные леваки: это культура белого угнетения, колониальных империй, веками эксплуатирующих несчастных негров, идущих крестовыми походами на несчастных мусульман, да и сегодня продолжающих угнетать несчастных трансгендеров и прочие меньшинства. Всю эту пропагандистскую галиматью газет и телеканалов мы прекрасно усвоили. Но что такое европоцентризм на самом деле?

    Это прежде всего Греко-Римский мир, духовно растущий из Критско-Микенской и Египетской культур, создавший после походов Александра Македонского единую культурную ойкумену, включающую в себя, помимо европейских земель, также Северную Африку, Месопотамию, Вавилон, Персию, Центральную Азию вплоть до Каспия, Гималаев и Индийского океана.

    Фото: Владимир Песня/РИА Новости

    Этот единый культурный мир был впоследствии расширен Римской империей и включал в себя уже все Средиземноморье, Ближний Восток, а также испанские, гальские, германские земли, Британские острова. Константин Великий, Юстиниан Великий и последующие византийские императоры еще дальше пронесли культурную экспансию Греко-Римского мира. Культура Византии почти целиком охватила Черноморский бассейн. Византия крестила Болгарию и Русь, подарив ей великий ансамбль Восточной христианской культуры. Став духовной восприемницей Византии, Русь принесла эту культуру во все концы Российской империи, до Сибири и Дальнего Востока, охватив практически всю Евразию.

    Зайдем с другой стороны. Цивилизация – это прежде всего культурный канон. Уильям Макнил (автор знаменитого в свое время «Триумфа Запада»), определял цивилизацию как «крупнейшее сообщество, объединенное общим литературным каноном и представлениями о мире и сформированное этим каноном». Расширим это определение до «духовно-культурного канона» и посмотрим, какие имена возникают у нас в голове при слове «Европа»? Гомер, Эсхил, Платон, Александр – это Греция. Вергилий, Август, Константин Великий – это Рим. Августин, Карл Великий, Данте – это Западная Европа. Юстиниан Великий, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник – это Восточный Рим. Чтобы сложить свой собственный культурный канон, России к этим именам останется добавить имена Святого Владимира, Ярослава Мудрого, Андрея Рублева, Сергия Радонежского, разумеется, Пушкина. Если назвать всё это одним словом, то это и будет наш европоцентризм. Интересно, от каких из этих имен предложат отказаться нам уважаемые господа академики? Или же – какие добавить? Мы забыли Ганнибала? Аттилу? Шейха Абдуллах ибн Саада? Салладина? Чингисхана? Мамая? Каких еще великих африканских, латиноамериканских ученых, мыслителей и поэтов?

    Хорошо. Нет сомнений в том, что сегодняшний курс школьной истории изрядно хромает. В нем, к примеру, практически вовсе не отражена история Восточной Римской империи, что есть, конечно, совершенный нонсенс и скандал. Когда Западная Европа только-только вылезала из своих пещер, а Париж был глухой дырой, обнесенной земляным валом, Константинополь был крупнейшим мегаполисом мира и оставался таковым вплоть до завоевания его турками. И когда в тогдашней Европе говорили «Город», все понимали о каком городе идет речь. Однако сегодняшняя история поздней античности и Средних веков – это, по сути, история Франции. Дикость? Дикость.

    Слишком бледно в сегодняшнем курсе истории отражена и революция христианства, о которой Пушкин сказал: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!».

    Ничего удивительного в том, что Пушкин понимал историю лучше господ академиков. На то он и гений. Но то, что господа академики желают, в духе времени, поправить Пушкина, звучащего, видимо, слишком нетолерантно, цисгендерно, патриархально, а то и вовсе сбросить его с корабля современности, как сбрасывают сегодня на Западе Платона, Аристотеля, Данте, Гомера – должно настораживать.

    Нет сомнений, что в хорошем курсе истории должна быть отражена и история исламских завоеваний VII-VIII и последующих веков, и история великих Персидской, Китайской и Индийской империй. Но почему-то терзают смутные подозрения, что под словами «в новой концепции значительное место выделяется Азии, Африке и Латинской Америке», наших детей в духе дурно понятой дружбы народов начнут кормить рассказами о великих прогрессивно-демократических цивилизациях Центральной Африки, Латинской Америки и стран СНГ. И что в Институте всеобщей истории РАН, по заветам наших английских партнеров и наших друзей-евразийцев, просто желают утопить великую историю России в обширных азиатских песках. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые академики как можно скорее развеяли эти сомнения.

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