Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»Фото: lomonosovskiy.ru
«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность. Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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              Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

              Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в Китае   7 апреля 2020, 11:00
              Фото: POOL/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.

              Санкции Запада против России не препятствуют борьбе российской стороны с коронавирусом, поэтому вопрос об их отмене стоять не должен, независимо от течения пандемии, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано. Так он ответил на обращение группы депутатов Европарламента с требованием «не допустить отмены санкций против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».

              Эти депутаты были озабочены призывами некоторых своих коллег и политиков из отдельных европейских стран прекратить санкционную войну с Россией: мир меняется, и можно оставить в прошлом старые разногласия. В призыве отказаться от санкций очень мало русофилии и очень много национального эгоизма. Ведь европейские страны хотят полноценно торговать с Россией, вкладывать деньги в российскую экономику и совместные проекты. Не хотят и дальше терять миллиарды евро каждый год – а уж после коронакризиса упускать выгоду станет еще обиднее.

              Но это европейским странам по отдельности обидно. А Евросоюзу в целом, то есть их объединению, все кажется правильным – общеевропейская, точнее даже атлантическая, солидарность важнее всего. Коронавирус и вызванный им кризис уйдут, а отношения с Россией – главным соседом ЕС – останутся. И если сейчас «дать слабину», то как же дальше бороться за Украину? Тут уже один шаг до того, чтобы дать Путину захватить Прибалтику, считают там.

              То есть Европа готова будет и дальше терять деньги от санкционной войны с Россией – такова позиция нынешнего руководства как ЕС, так и ключевой страны союза, Германии. Учитывая, что правительства и единой Европы, и федеративной Германии возглавляет в политическом смысле по сути один и тот же человек – Ангела Меркель и ее бывший министр Урсула фон дер Ляйен – ситуация упрощается до выражения «так считают в Берлине».

              Но одновременно в Берлине хотят и дальше строить единую Европу, несмотря на коронакризис и то, как он ударил по репутации и так не особо популярного Евросоюза. Закрывая границы, национальные правительства практически игнорировали сам факт существования Евросоюза. Взаимопомощь если и осуществлялась, то на межнациональном, а не на наднациональном (то есть еэсовском) уровне. И вот теперь ЕС начал выходить из недобровольной изоляции. В воскресенье председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Die Welt, что «нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем».

              Хотя конкретные цифры не назывались, предполагается, что речь идет о ста миллиардах евро, которые будут направлены из бюджета ЕС на поддержку работающих людей, самозанятых и предприятий во время кризиса с коронавирусом. Этот план утвердит Европарламент и национальные правительства, потому что 100 миллиардов – это капля в море тех средств, которые потребуется вкачать в европейскую экономику, чтобы преодолеть последствия коронакризиса. Но фон дер Ляйен, говоря о «плане Маршалла», имеет в виду не только ближайшие действия, у нее стратегические планы:

              «В рамках борьбы с кризисом мы не станем ограничиваться полумерами. Это будет касаться и последующих лет, когда нам предстоит выводить экономику из кризиса. Для этого нам необходимы мощные инвестиции – своего рода «План Маршалла» для Европы. При этом в центре внимания должен будет стоять новый мощный европейский бюджет... Все страны ЕС признали союзный бюджет в качестве инструмента солидарной поддержки и модернизации. Поэтому мы просто обязаны инвестировать средства из нашего будущего бюджета максимально разумно. Это должно помочь нам сохранить то, что нам дорого, и возродить чувство единства между народами Европы. И это должно стать стратегической инвестицией в наше будущее.

              Это касается, например, таких областей, как инновационные исследования, цифровая инфраструктура, «чистая» энергетика, умная экономика замкнутого цикла и перспективные транспортные системы.

              Такой «План Маршалла» может внести решающий вклад в создание более современной, стабильной и способной к сопротивлению Европы.

              Наш Европейский союз сумеет, мы в этом абсолютно убеждены, выйти из этой ситуации еще более сильным, как ему это удавалось и во времена всех прошлых кризисов. И чтобы это было действительно так, сейчас важнее, чем когда-либо раньше, чтобы жители Европы стремились к общему будущему».

              То есть руководство ЕС хочет воспользоваться кризисом для усиления централизации Евросоюза: увеличить бюджет и через него осуществлять и модернизацию, и спасение европейской экономики. Которая и так становилась все более неконкурентоспособной (если брать ЕС в целом, а не одну Германию). То есть на вопрос возмущенных европейцев «зачем нам такой ЕС, который ничем нам не помог во время пандемии», в Брюсселе придумали ответ: «Мы поможем вам возродиться, дадим денег, которые перед тем заберем у ваших национальных правительств».

              И Меркель, и фон дер Ляйен категорически против как расширения самостоятельности много возомнивших о себе национальных властей, так и распределения нагрузки от нынешних потерь на весь ЕС, поэтому и не соглашаются на выпуск специальных «коронабондов», то есть долговых обязательств, на чем настаивают страны юга Европы и Франция.

              Должно быть больше Европы, сказала в понедельник Меркель:

              «С моей точки зрения, Европа, Европейский союз стоит перед самым большим испытанием с момента основания... В интересах всех, в интересах Германии заключается выход сильной Европы из этого испытания... Мы видим, насколько связаны наши экономики, что происходит, если свободный обмен товарами не обеспечен. Поэтому ответ может быть только один – больше Европы, более сильная Европа, хорошо работающая Европа во всех своих частях, то есть всех государствах-участниках».

              Укреплять, собирать такую Европу немцы и будут с помощью нового «плана Маршалла». Только вот кто даст деньги на спасение «единой Европы»?

              После Второй мировой деньги были американскими – США победили в той войне не просто Германию, но и Европу как таковую. Она потеряла военную самостоятельность и геополитический суверенитет. А на восстановлении ее экономики американцы прекрасно заработали. С тех пор Европа так и не обрела реальной самостоятельности, оставаясь в рамках атлантического Запада младшим и неполноправным партнером. Но усиление Евросоюза и размежевание с англосаксами (победа Трампа и Брекзит) давали Европе шанс на возвращение реального суверенитета. Да, многим европейцам не нравится сама идея наднационального Евросоюза, не говоря уже о его для одних слишком космополитическом, для других слишком прогерманском руководстве. Но даже выйти из-под атлантического влияния всем вместе может быть даже проще, чем поодиночке.

              Однако для этого нужно, чтобы к власти в ЕС пришли однозначно проевропейские силы – сторонники евроцентризма, а не атлантисты и глобалисты. Такую Европу могли бы уважать и в европейских странах, и на мировой арене – суверенную и сильную. Такая Европа смогла бы устоять во многих кризисах, а нынешняя говорит о «плане Маршалла».

              Америка сейчас не в том положении, чтобы вкладывать в Евросоюз деньги. И дело даже не в коронакризисе. Штаты, как национальное государство, сами заинтересованы в инвестициях в свою экономику, что Трамп и пытается заставить делать американский (а на самом деле давно уже наднациональный) бизнес. Получалось не очень и до пандемии, а сейчас будет еще тяжелее. Деньги транснациональных корпораций (немалая часть которых – европейские) в Европу тоже не пойдут, тем более на уровень Евросоюза. Невыгодно вкладывать.

              Есть Китай, который давно уже пытается покупать Европу по кусочкам. Но ему упорно не дают это делать и сами европейцы, и американцы, и транснациональные корпорации – боятся попасть в зависимость. На настоящий новый «план Маршалла», то есть на вливание очень больших денег, возможности сейчас есть только у КНР.

              Понятно, что решают тут не деньги, а стратеги. Выбор в пользу Китая – стратегический, означающий разворот Европы от Атлантики в сторону Евразии. Не замена одной зависимости на другую, как пугают европейцев атлантические марионетки, а шанс на обретение, возвращение самостоятельности. Китайцы в любом случае не будут держать в Европе свои оккупационные войска, промывать мозги, требуя верности идеологии толерантности, держать на коротком поводке лидеров и выкручивать им руки на международной арене, то есть не станут заменой американцев. Взаимовыгодный альянс Европы и Китая был бы выгоден Европе. Но воспользуется ли она предоставленным коронавирусом шансом для того, чтобы решиться на него?

              Это будет видно в том числе и по политике ЕС по отношению к России, потому что разворот к Евразии и Китаю означает и отказ от навязанной атлантистами политики конфронтации с Москвой.


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