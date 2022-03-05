Исход украинской операции зависит от каждого из нас

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5 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
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Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...

Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
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Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Подробности...
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Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Андрей Колесник

    Исход украинской операции зависит от каждого из нас

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
    		5 марта 2022, 12:08

    Происходящие сегодня события грандиозны. Решается судьба Отечества на десятилетия – а может быть, и на сотни лет вперед. И судьба эта зависит от каждого из нас.

    Да, ключевую роль играют, конечно же, российские Вооруженные силы. На наших глазах подводится итог всей военной реформе, начатой в 2008 году. Главный экзамен в своей жизни сдают министр обороны Сергей Шойгу и глава Генерального штаба Валерий Герасимов. А также – десятки тысяч других солдат и офицеров, от личных усилий которых зависит итог боевых действий.

    И от этого итога, в свою очередь, зависит то, каким мы увидим мир после этой войны. Будет ли этот мир лучше для России, чем довоенный? Сможем ли мы принудить Украину к тем условиям, которые нужны нам, а не засевшему в бункере комедианту и наркоману?

    Однако решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что все происходящее – правильно и необходимо. Что русский солдат уже в который раз за долгую историю России защищает русские интересы.

    И этот солдат должен быть железно уверен, что ему никто не ударит в спину. Что его не предаст народ, который он пошел защищать. Что никто не поставит под сомнение его тяжелейшую и исключительно важную для всех нас работу. Что никакая пятая колонна не сможет подорвать изнутри российское общество. На чьей стороне правда в этой битве, можно увидеть хотя бы по количеству лжи, которую льют на наши войска. На всю нашу страну, на ее руководство.

    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

    В Киеве врут про «нападение русских на мирное население», про «Призрака Киева» и «13 погибших на острове Змеиный». Изощренная украинская пропаганда стала отвратительной частью этой войны. Россия – да, многое не говорит, но еще ни разу никто не опроверг официальных данных российских Вооруженных сил. Каждый, кто сомневается в правильности действий российских военных, вольно или невольно поддерживает преступный украинский режим. Каждый, кто против того, чтобы вырвать эту заразу – способствует ее распространению. Именно поэтому предписано закрыть эфир «Эха Москвы» и «Дождя». Поэтому заблокированы Facebook и Twitter, которые переполнены грязью в адрес нашей страны и наших военных.

    Пришло время отказа от полутонов. Нельзя допустить ни расслабленности, ни халатности. Все сомнения – потом, все упреки – потом. Спокойствие, решительность и уверенность в своей правоте – главное, что мы обязаны гарантировать людям, которые прямо сейчас рискуют своими жизнями за наше общее будущее. Сегодня все стало предельно просто. Если враг не сдается – его уничтожают. Вся Россия – и наша армия, и наше общество – не имеет права не то что идти назад, но даже останавливаться на полпути. Украина должна быть демилитаризирована, а украинские нацики – уничтожены. Именно так Россия закончит войну, которую киевские власти ведут против собственного народа вот уже восемь лет.

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