Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Происходящие сегодня события грандиозны. Решается судьба Отечества на десятилетия – а может быть, и на сотни лет вперед. И судьба эта зависит от каждого из нас.

Да, ключевую роль играют, конечно же, российские Вооруженные силы. На наших глазах подводится итог всей военной реформе, начатой в 2008 году. Главный экзамен в своей жизни сдают министр обороны Сергей Шойгу и глава Генерального штаба Валерий Герасимов. А также – десятки тысяч других солдат и офицеров, от личных усилий которых зависит итог боевых действий.

И от этого итога, в свою очередь, зависит то, каким мы увидим мир после этой войны. Будет ли этот мир лучше для России, чем довоенный? Сможем ли мы принудить Украину к тем условиям, которые нужны нам, а не засевшему в бункере комедианту и наркоману?

Однако решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что все происходящее – правильно и необходимо. Что русский солдат уже в который раз за долгую историю России защищает русские интересы.

И этот солдат должен быть железно уверен, что ему никто не ударит в спину. Что его не предаст народ, который он пошел защищать. Что никто не поставит под сомнение его тяжелейшую и исключительно важную для всех нас работу. Что никакая пятая колонна не сможет подорвать изнутри российское общество. На чьей стороне правда в этой битве, можно увидеть хотя бы по количеству лжи, которую льют на наши войска. На всю нашу страну, на ее руководство.

В Киеве врут про «нападение русских на мирное население», про «Призрака Киева» и «13 погибших на острове Змеиный». Изощренная украинская пропаганда стала отвратительной частью этой войны. Россия – да, многое не говорит, но еще ни разу никто не опроверг официальных данных российских Вооруженных сил. Каждый, кто сомневается в правильности действий российских военных, вольно или невольно поддерживает преступный украинский режим. Каждый, кто против того, чтобы вырвать эту заразу – способствует ее распространению. Именно поэтому предписано закрыть эфир «Эха Москвы» и «Дождя». Поэтому заблокированы Facebook и Twitter, которые переполнены грязью в адрес нашей страны и наших военных.

Пришло время отказа от полутонов. Нельзя допустить ни расслабленности, ни халатности. Все сомнения – потом, все упреки – потом. Спокойствие, решительность и уверенность в своей правоте – главное, что мы обязаны гарантировать людям, которые прямо сейчас рискуют своими жизнями за наше общее будущее. Сегодня все стало предельно просто. Если враг не сдается – его уничтожают. Вся Россия – и наша армия, и наше общество – не имеет права не то что идти назад, но даже останавливаться на полпути. Украина должна быть демилитаризирована, а украинские нацики – уничтожены. Именно так Россия закончит войну, которую киевские власти ведут против собственного народа вот уже восемь лет.