Киев затягивает безвыигрышную партию

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28 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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«Свобода» от российского газа влетит прибалтам в копеечку

Прибалтика надеется обойтись без российского газа REUTERS/Ints Kalnins
Страны Прибалтики заявили, что не станут рассчитываться за российский газ в рублях – более того, готовы полностью от него отказаться. Все это ставит их перед лицом не очень приятных вариантов. Газ, поступающий не от России, а из других источников, обойдется им гораздо дороже – да и не факт, что его будет хватать. Подробности...
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Европа проходит стадии отрицания, гнева и торга

Европа пока слабо представляет себе, как будет платить за российский газ рублями REUTERS/Heinz-Peter Bader
Реакция Европы на решение Москвы требовать оплату за газ в рублях развивается по классической психологической схеме: от гнева и торга к депрессии и принятию. Скачки биржевых цен и здравый смысл подталкивают европейцев принять условия Москвы. Но, что более важно, зарождение новой схемы расчетов – вне долларов и евро – коренным образом меняет глобальную схему мировой экономики и политики. Подробности...
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Как Новороссия стала важнейшей частью России

Князь Потемкин принимает у турок сдачу крепости Бендеры общественное достояние
Северное Причерноморье, где сейчас идут боевые действия – и Николаев, и Херсон, и Мариуполь, и другие города региона – имеет особое значение для истории нашей страны. Как все эти земли в свое время достались Российской империи, какие города там основала Россия – и почему все они оказались настолько важны? Подробности...
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Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США

Европейское турне Байдена оказалось провальным Anna Voitenko/Global Look Press
Своим европейским турне Джо Байден сумел разочаровать все стороны без исключения: единодушную критику заявлениям главы Белого дома высказали Россия, Европа, Украина и сами американцы. Президенту США вменяют в вину сознательную эскалацию конфликта на Украине, неподобающую риторику и развал отношений с Россией. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Киев затягивает безвыигрышную партию

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
Тормозя достижения прогресса в урегулировании конфликта, Украина рискует оказаться в ситуации шахматного цугцванга, когда с каждым новым днем переговоров ее положение будет становиться все более безальтернативным. Подробности...

Готова ли русская культура осмыслить, что происходит

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как возникли информационные войны

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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30 дней спецоперации на Украине: главное

Запад испугался «второго фронта» в Косово

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Для врагов России газ только за рубли

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Киев затягивает безвыигрышную партию

    Александр Бобров
    доцент кафедры дипломатии МГИМО
    		28 марта 2022, 18:18

    28 марта ровно месяц как стартовали российско-украинские переговоры, выступающие в качестве политико-дипломатического сопровождения операции по защите Донбасса. С самых первых раундов, проходивших сначала в очном формате (на украино-белорусской и белорусско-польской границах соответственно), а затем – в дистанционном, стало очевидным, что российские и украинские делегации руководствуются диаметрально противоположными переговорными стратегиями.

    Если для представителей Украины, ещё накануне первой встречи взявших курс на затягивание процесса, сознательно опаздывая и специально заставляя своих российских коллег томиться в ожидании, само участие в дипломатических контактах было на порядок важнее итоговых результатов, то для наших переговорщиков во главу угла ставилось достижение конкретных договоренностей. Об этом свидетельствуют не только динамика переговорного процесса, но и состав делегаций.

    Так, в отличие от украинской стороны, чья договороспопобность и независимость в принятии решений были изначально дискредитированы как сложной логистикой (ведь представители Зеленского добирались до места переговоров через Польшу, где, есть все основания полагать, они получали «дополнительные вводные»), так и убийством неофициального члена делегации Дениса Киреева  при задержании сотрудниками СБУ, обвинивших бывшего банкира в госизмене,  Российская Федерация выставила «по-дипломатически» боевой состав участников, чей опыт и профессионализм не вызывал никаких вопросов даже у самых взыскательных сторонних наблюдателей.

    Во-первых, в нашу национальную делегацию вошли представители всех министерств и ведомств – Администрация президента, Федеральное Собрание, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Минская контактная группа – ответственных как за ход проведение специальной операции, так и за поддержание диалога с Киевом на разных площадках.

    Во-вторых, главой делегации был выбран не просто человек, в силу должности помощника президента РФ пользующийся безусловным личным доверием главы государства, а руководитель, чья личная и профессиональная биография воплощает всю сложность российско-украинский отношений на современном этапе. В конце концов, кто как не Владимир Мединский, рожденный в Черкасской области УССР в семье советского военного, получивший в МГИМО квалификацию специалиста – международника со знанием чехословацкого и английского языков, проходивший практику в посольстве СССР в США, защитивший докторскую диссертацию по проблемам объективности в освещении российской истории, за плечами которого долгие годы партийной деятельности и госслужбы в статусе депутата нескольких созывов, федерального министра и даже председателя Российского военного исторического общества, погружен в эту сложную политико-дипломатическую тематику? В-третьих, каждый из назначенных президентом членов делегации (Б.Грызлов, А.Руденко, Л.Слуцкий, А.Фомин) не только обладает колоссальным политическим, дипломатическим и военным опытом, но и занимает такое место в государственной иерархии, чтобы быть способными добиться имплементации наиболее комплексных договоренностей. Например, в том, что касается гуманитарных коридоров, организация которых (с точки зрения времени действия, маршрутов эвакуации гражданских лиц и пр.) остаётся одним из наиболее острых вопросов всего переговорного комплекса, наглядно демонстрируя принципиальную разницу в подходах украинской и российской сторон.

    Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    В то время как Россия стремится любой ценой сохранить жизни миллионов мирных жителей, не воспринимая украинское население в качестве враждебного, руководство Украины, считающее врагами всех представителей нашей страны, то ли вовсе не имеет контроля ни над ходом боевых действий ни в тылу, то ли сознательно использует гражданское население в качестве «живого щита», неся полную ответственность, например, за ту гуманитарную катастрофу, которая в последние недели сложилась в Мариуполе. Как результат, украинская сторона с большим трудом идёт на согласование практических вопросов «на земле» и всячески затягивает процесс обсуждения политических аспектов урегулирования – нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, независимость ДНР и ЛНР, признание свершившегося факта воссоединения Крыма с Россией, отсутствие запрета на русский язык и др.

    При этом сам факт переговоров, символично стартовавших на территории Белоруссии, уже можно считать небольшой дипломатической победой, поскольку изначально президент Украины Владимир Зеленский выступал против каких-либо контактов на территории «северного соседа», предлагая в качестве альтернативных площадок Словакию, Венгрию, Израиль, Турцию и Азербайджан. Более того, украинская сторона на всех уровнях власти и любой подходящей трибуне (например, в ходе встречи министров иностранных дел России и Украины «на полях» Дипломатического форума в Анталье 10 марта 2022 года) продолжает театрально взывать к необходимости организации личной встречи между главами России и Украины как важнейшего условия для достижения договорённостей, что безусловно бросает тень на усилия своих же представителей на российско-украинских переговорах.

    Москва же, памятуя об отсутствии какого-либо прогресса в деле урегулирования внутриукраинского конфликта через реализацию Минских соглашений после аналогичной личной встречи лидеров «Нормандской четвёрки» (Германии, России, Украины, Франции) в Париже в декабре 2019 года, резонно полагает, что нет необходимости в организации «диалога ради самого диалога» и проведение саммита возможно только для фиксации каких-то значимых результатов, которые сначала будут достигнуты.

    Таким образом, тормозя достижения прогресса в урегулировании конфликта Украина рискует оказаться в ситуации шахматного цугцванга, когда с каждым новым днём переговоров её положение будет становиться всё более безальтернативным. Тем не менее, украинские переговорщики ещё могут выйти из сложившегося стратегического тупика, воспользовавшись опытом гроссмейстеров – сэкономить силы и воздержаться от доигрывания безвыигрышной партии, нежели жертвовать всеми фигурами на доске в ожидании неминуемого мата.


     
     
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