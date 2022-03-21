Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

1) В столице начинают работать рестораны, восстановилось железнодорожное сообщение между левым берегом и правым, открывается все больше торговых точек и сервисных центров. Про эвакуацию населения чиновники стараются не думать. Но реальных поводов для такой беспечности нет.

Во-первых, о прекращении боевых действий никто не сообщал. Риски для мирных жителей по-прежнему высоки (пример). Во-вторых, криворукая работа ВСУшной системы ПВО раскидывает по дворам и крышам домов осколки даже тех ракет, которые не предназначены для военных объектов на территории Киева.

Что касается ситуации в Киевской области, то она следующая. К западу от столицы ВС России продолжают движение в сторону Макарова и Бышева, также расширяется зона контроля вокруг Бородянки, идут бои в районе Бучи, Ирпеня, Романовки и Лютежа.

Восточнее Киева также идет сосредоточение сил ВС России на подходах к Броварам и Борисполю. На этом рубеже картина не меняется уже несколько суток. При этом ГШ ВСУ опасается, что именно здесь в ближайшее время начнется дальнейшее продвижение к столице.

Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны». То есть дела в тех районах идут настолько плохо, что власти вынуждены цензурировать даже контент с видеорегистраторов.

2) Политическая карта Украины сузилась до улицы Банковой. Ночью Зеленский запретил деятельность сразу 11 партий «из-за связей с Россией», среди которых жалко только одну. Речь идет о партии Анатолия Шария. Его ребята реально работали на местах, помогали мирному населению, беженцам и делали полезные вещи невзирая на вопросы идеологии.

Но вернемся к Зеленскому. Запретив работу якобы «пророссийских партий», он не остановился и посягнул на святое, обязав каналы Порошенко транслировать единый телемарафон по согласованию с Банковой. Цель – унифицировать картинку в СМИ и прекратить критику в свой адрес из-за Мариуполя, провала с НАТО и нежелания ввести людей Порошенко в состав делегации на переговорах с Россией. Таким образом конфликт между последним и предпоследним президентами Украины продолжится.

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1) Зеленский призвал Израиль отказаться от нейтралитета и вооружить Украину системами ПРО. При этом во время обращения к Кнессету он надел футболку с символикой УПА*, добавив Израилю аргументов в пользу нейтралитета.

2) США предложили Турции передать российские комплексы С-400 Украине. В обмен Вашингтон якобы обещает вернуть Анкару в программу по производству самолетов F-35. Но такое предложение обречено на провал. Не для того Эрдоган три недели пытается стать главным посредником между Россией и Западом, всячески избегая острых углов.

3) «Вступление Финляндии в НАТО может обострить ситуацию в Европе», – заявил президент страны Саули Ниинисте, дав понять, что разговоры о вступлении в альянс скорее вредят безопасности Финляндии, нежели укрепляют ее. Впрочем, это касается не только финнов.

Прогноз: Астрологи объявили неделю рассуждений по теме визита Байдена в Брюссель, где 24 марта состоится внеочередной саммит НАТО. Именно там глава Белого дома актуализирует список надежных и ненадежных союзников, определит дальнейшие масштабы военной помощи для ВСУ, и попробует наметить варианты выхода из клинча с Россией на фоне провала переговоров с Китаем.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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