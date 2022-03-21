Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

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Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Зеленский начал готовиться к разгрому

В критической ситуации Зеленский пытается укрепить собственную диктатуру Офіс Президента України/YouTube
Президент Украины запретил деятельность основных оппозиционных сил – начиная с партий посаженного под арест Виктора Медведчука и находящегося в эмиграции Анатолия Шария. Одновременно Владимир Зеленский узаконил цензуру в СМИ. Киевская власть шла к диктатуре все последние годы, впрочем, по мнению экспертов, меры по укреплению режима сейчас призваны скрыть приближающееся военное фиаско. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны». Подробности...

Восемь лет назад Запад не увидел бы новой России

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами. Подробности...
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Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 4 комментария

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		21 марта 2022, 02:55

    1) В столице начинают работать рестораны, восстановилось железнодорожное сообщение между левым берегом и правым, открывается все больше торговых точек и сервисных центров. Про эвакуацию населения чиновники стараются не думать. Но реальных поводов для такой беспечности нет.

    Во-первых, о прекращении боевых действий никто не сообщал. Риски для мирных жителей по-прежнему высоки (пример). Во-вторых, криворукая работа ВСУшной системы ПВО раскидывает по дворам и крышам домов осколки даже тех ракет, которые не предназначены для военных объектов на территории Киева.

    Что касается ситуации в Киевской области, то она следующая. К западу от столицы ВС России продолжают движение в сторону Макарова и Бышева, также расширяется зона контроля вокруг Бородянки, идут бои в районе Бучи, Ирпеня, Романовки и Лютежа.

    Восточнее Киева также идет сосредоточение сил ВС России на подходах к Броварам и Борисполю. На этом рубеже картина не меняется уже несколько суток. При этом ГШ ВСУ опасается, что именно здесь в ближайшее время начнется дальнейшее продвижение к столице.

    Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны». То есть дела в тех районах идут настолько плохо, что власти вынуждены цензурировать даже контент с видеорегистраторов.

    2) Политическая карта Украины сузилась до улицы Банковой. Ночью Зеленский запретил деятельность сразу 11 партий «из-за связей с Россией», среди которых жалко только одну. Речь идет о партии Анатолия Шария. Его ребята реально работали на местах, помогали мирному населению, беженцам и делали полезные вещи невзирая на вопросы идеологии.

    Но вернемся к Зеленскому. Запретив работу якобы «пророссийских партий», он не остановился и посягнул на святое, обязав каналы Порошенко транслировать единый телемарафон по согласованию с Банковой. Цель – унифицировать картинку в СМИ и прекратить критику в свой адрес из-за Мариуполя, провала с НАТО и нежелания ввести людей Порошенко в состав делегации на переговорах с Россией. Таким образом конфликт между последним и предпоследним президентами Украины продолжится.

    Внешний контур

    1) Зеленский призвал Израиль отказаться от нейтралитета и вооружить Украину системами ПРО. При этом во время обращения к Кнессету он надел футболку с символикой УПА*, добавив Израилю аргументов в пользу нейтралитета.

    2) США предложили Турции передать российские комплексы С-400 Украине. В обмен Вашингтон якобы обещает вернуть Анкару в программу по производству самолетов F-35. Но такое предложение обречено на провал. Не для того Эрдоган три недели пытается стать главным посредником между Россией и Западом, всячески избегая острых углов.

    3) «Вступление Финляндии в НАТО может обострить ситуацию в Европе», – заявил президент страны Саули Ниинисте, дав понять, что разговоры о вступлении в альянс скорее вредят безопасности Финляндии, нежели укрепляют ее. Впрочем, это касается не только финнов.

    Прогноз: Астрологи объявили неделю рассуждений по теме визита Байдена в Брюссель, где 24 марта состоится внеочередной саммит НАТО. Именно там глава Белого дома актуализирует список надежных и ненадежных союзников, определит дальнейшие масштабы военной помощи для ВСУ, и попробует наметить варианты выхода из клинча с Россией на фоне провала переговоров с Китаем.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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