А в Киеве продолжается багдадизация города и ситуации. Исходя из личного опыта сидения в осаде в Багдаде во время войны 2003 года, рискну предположить, что будет дальше на фоне продолжающейся раздачи оружия.

Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема. Оружие рождает ложную иллюзию власти и силы. Поэтому, помимо того, что тероборона будет и дальше стрелять по тем, кто им показался подозрительным, помимо самосудов, начнется еще вот что.

Особо пассионарные (ну или упоротые) боевики начнут выяснять отношения между собой, определяя, кто лидер районной обороны. Также они могут начать воевать с ВСУ по той причине, что военные «все делают не так и сливают войну». Я это, собственно, в Багдаде наблюдал.

Плюс вооруженные дураки склонны порой вспоминать старые обиды и стрелять в тех, кто лет 10 назад не так поздоровался. В Багдаде шииты, вооружившись, пошли стрелять в суннитов, потому что вековой религиозный диспут с оружием в руках становится интереснее.

Ну и никто не отменял мародерства. Потому что далеко не все, кто вооружился, сделали это для защиты Киева. И опять же, по опыту Багдада, люди, кто взял автоматы для защиты семьи, вероятно, будут вступать в боестолкновения с теми, кто пойдет мародерить.

Короче, больше оружия – больше хаоса. Хотя, вероятно, такова была цель.

Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева