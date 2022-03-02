Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема

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2 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
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Как устроена украинская фабрика лжи

Рунет переполнен фальшивками, произведенными спецслужбами Украины Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по одному из узлов, обеспечивающих распространение украинской пропаганды по всему миру. Речь идет о 72-м Центре специальных психологических операций. Кто и как создает все эти фальшивки, как именно они выглядят, как их распознать и отличить от сообщений о реальных событиях – и какое иностранное государство помогает украинским спецслужбам их создавать? Подробности...
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Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особо пассионарные (ну или упоротые) боевики начнут выяснять отношения между собой, определяя, кто лидер районной обороны. Также они могут начать воевать с ВСУ. Подробности...

Глобальный мир сбросил маски

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Главным принципом выживания малых и средних стран теперь окончательно становится маневрирование. Тем более что этот навык может им в будущем пригодиться еще больше. После того, как начнется следующий раунд борьбы за более справедливый мировой порядок. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Пять мифов о военной операции на Украине

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
В головах многих граждан по обе стороны российско-украинской границы царит полное непонимание происходящего и панические настроения. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Зеленский хочет спрятаться в ЕС

Обсуждение: 9 комментариев

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Андрей Медведев

    Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    		2 марта 2022, 12:08

    А в Киеве продолжается багдадизация города и ситуации. Исходя из личного опыта сидения в осаде в Багдаде во время войны 2003 года, рискну предположить, что будет дальше на фоне продолжающейся раздачи оружия.

    Дилетант с оружием в руках – это всегда проблема. Оружие рождает ложную иллюзию власти и силы. Поэтому, помимо того, что тероборона будет и дальше стрелять по тем, кто им показался подозрительным, помимо самосудов, начнется еще вот что.

    Особо пассионарные (ну или упоротые) боевики начнут выяснять отношения между собой, определяя, кто лидер районной обороны. Также они могут начать воевать с ВСУ по той причине, что военные «все делают не так и сливают войну». Я это, собственно, в Багдаде наблюдал.

    Плюс вооруженные дураки склонны порой вспоминать старые обиды и стрелять в тех, кто лет 10 назад не так поздоровался. В Багдаде шииты, вооружившись, пошли стрелять в суннитов, потому что вековой религиозный диспут с оружием в руках становится интереснее.

    Ну и никто не отменял мародерства. Потому что далеко не все, кто вооружился, сделали это для защиты Киева. И опять же, по опыту Багдада, люди, кто взял автоматы для защиты семьи, вероятно, будут вступать в боестолкновения с теми, кто пойдет мародерить.

    Фото: Константин Сазончик/ТАСС

    Короче, больше оружия – больше хаоса. Хотя, вероятно, такова была цель.

    Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева

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