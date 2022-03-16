Пора валить в деревню

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16 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:52  |  vz.ru
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Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

У США осталось мало возможностей для экономической атаки на Россию Юрий Смитюк/ТАСС
США раскрыли карты и рассказали, какие еще санкционные удары они могут нанести по России. Это полное торговое эмбарго и блокировка доступа России к международным морским путям. Под этой угрозой могут скрываться разные сценарии. В худшем случае США сделают российскую нефть «токсичной» для всего мира и начнут охотиться за танкерами в международных водах. Продовольственный и энергетический кризис в мире – это еще лучший итог при таком сценарии. Подробности...
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Как украинцы «покоряли» Херсонщину

Город-порт Херсон основала Екатерина II, а укрепляли Суворов и двоюродный дед Пушкина кадр из видео
Первым регионом Украины, полностью взятым под контроль российскими войсками, стала Херсонская область. Хотя абсолютное большинство херсонцев – люди русской культуры, сразу после смены власти население опасалось идти на контакт с военными РФ. В городе даже прошел мирный митинг против «русской оккупации». Почему в созданном Россией крае так сильны «заукраинские» настроения? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Обороной Киева будет руководить личный фаворит Зеленского

Новым ответственным за оборону Киева стал Александр Павлюк (слева) Wikipedia
Президент Украины провел перестановки среди тех лиц, которые лично отвечают за ключевые военные направления текущего времени – фронт в Донбассе и предстоящую оборону Киева. Кто эти люди, чем они знамениты, каковы их полководческие заслуги – и что они могут противопоставить проведению российской операции на Украине?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Пора валить в деревню

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Цивилизация малых городов и деревень оказалась на поверку гораздо более устойчивой. И не только психологически. Но и экономически. Огромные пространства страны диктуют логику их освоения. А освоение, в свою очередь, формирует более безопасную, устойчивую и дружелюбную среду. Подробности...

Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Является ли Китай в той же мере союзником России, как США и Европа являются ее врагами? Хочет ли сама Россия того, чтобы Китай оказался для нее тем, чем был последние несколько десятилетий Запад? Насколько планы развития Китая и России требуют от них сохранения близких отношений? Подробности...

Почему Украина затягивает переговоры

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучшее лекарство для Зеленского и его вельмож – это успехи русского оружия. Без этой «терапии» любые российско-украинские переговоры будут просто фикцией и уподобятся минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Новый вождь Туркменистана

Китай принуждают предать Россию

Обсуждение: 6 комментариев

Экономику немцев убьют назло русским

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

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  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
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  • С безразличием

  • С огорчением
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    Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

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    Как украинцы «покоряли» Херсонщину

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    После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы будете носить маску?
    Борис Акимов

    Пора валить в деревню

    Борис Акимов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		16 марта 2022, 17:50

    Тревога, стресс и нервозность – кажется, сейчас это почти общие незваные гости. Есть разные варианты побега от этих состояний. Для некоторых это связано с психотерапией. Кто-то решается на более радикальные и часто панические шаги. Я лично принял для себя такую стратегию: искать в этом мире хаоса, тревоги, трагедии, драмы и неопределенности что-то позитивное. И с вами поделюсь. Не жалко.

    Еще там – так вроде близко и так далеко одновременно, в прошлом уютном ламповом мире – я отправился с семьей из Москвы в деревню. На ПМЖ. Мы открыли ферму и маленький семейный ресторан при ней. За несколько лет вокруг в нашем районе образовалось крепкое местное сообщество. Кто школу открыл, кто столярную мастерскую, кто сыроварню, кто одежду шьет, кто хлеб печет, кто машины ремонтирует, кто рисует и программирует. В общем, несколько сот людей сформировали довольно дружеский круг тех, кто что-то производит и создает на местности.

    И вот случилось то, что случилось. Я смотрю на многих своих московских знакомых из позапрошлой уже жизни и вижу людей, находящихся на грани нервного срыва (вне зависимости от их общественной и политической позиции). Да что на грани – многие уже за гранью этого самого срыва.

    Поворачиваюсь к соседям и вижу совсем другие лица. Соседи, несмотря на понятную тревожную вовлеченность в события, заняты своим делом, они общаются друг с другом, помогают друг другу. Поддерживают друг друга. Тут совсем недавно соседи придумали новый способ поддержки: начали меняться плодами своих трудов. Сыр в обмен на уроки рисования, йога в обмен на автосервис и т. д. Мелочь, но какая приятная и обаятельная! В нашем фермерском «уазике» не стоит закрывать водительскую дверь слишком плотно – потом можно и не открыть (привет, УАЗ, ты при этом незаменим на дорогах!). Так вот, жена рассказывает, как за последнюю неделю уже дважды (!), оставляя машину на парковке в районном центре около школы, приходила и обнаруживала, что кто-то заботливо закрыл полуоткрытую дверь машины. Не слишком умелая – но забота! Спасибо, неизвестный сосед!

    Вот это ощущение нашего маленького местного мира, где тебя окружают соседи, занятые своим делом и готовые тебя поддержать, – оно греет и создает ощущение безопасности. В то время, как некоторые бывшие мои согорожане москвичи пакуют чемоданы и ищут, куда же отправиться, здешние жители (а из них большая часть такие же, как и я, – переселенцы из мегаполисов) остаются здесь, чтобы, несмотря ни на что, строить свою жизнь и жизнь нашу общую.

    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    Мне всегда казалось, что жизнь мегаполиса противоестественна. Когда я жил в Москве, то часто мог не знать даже имя соседа. Уделить малознакомому соседу пару часов, пригласив его на чай-рюмку просто потому, что мы встретились около дома, – это немыслимо, ведь наше время так дорого. Мы же должны использовать каждую минуту максимально эффективно. А что мы создаем в этой нашей эффективной жизни мегаполисов? Что есть вспомнить вечером после работы? Что хорошего мы сделали за этот день нашим близким?

    Острые кризисные ситуации всегда обнажают важнейшие проблемы, которые скрывались за пеленой ненужной ежедневной рутины. Так и сейчас весь этот ужас большого мира вокруг обнажил всю уязвимость цивилизации мегаполисов. Паника, тревога, озлобленность – против дружелюбия, взаимопомощи, поддержки.

    Цивилизация малых городов и деревень оказалась на поверку гораздо более устойчивой. И не только психологически. Но и экономически. Вот что на днях написали в соцсетях мои друзья столяры, на кровати производства которых мы спим: «Заказов очень много. Принимаем сейчас на май–июнь. Судя по тем картинкам, которые вы нам присылаете, закрылась не только «Икеа», но и другие поставщики мебели, привозившие ее из-за границы. Мы срочно ищем новых сотрудников, профессионалов столяров. Пишите в личку».

    Запрос на ощущение безопасности сейчас, по всем социологическим опросам среди жителей мегаполисов, на первом месте. Около 35% опрошенных в крупных российских городах назвали переезд в малый город или в деревню возможным для себя способом найти более безопасный путь жизни. В прошлом году таких было более чем в 2 раза меньше. И запрос этот будет только расти. Огромные пространства страны диктуют логику их освоения. А освоение, в свою очередь, формирует более безопасную, устойчивую и дружелюбную среду. В которой хочется жить и творить.

    И ни с кем не ссориться. И никуда не уезжать.

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