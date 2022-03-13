Что там по Киеву? (Выпуск №3)

1) Спрос на эвакуацию остается высоким, но организация процесса по-прежнему хромает. За последние трое суток только поездами из города выехало 10 тыс. человек. Этого явно недостаточно. Также в Киев прибывают эвакуированные жители из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других пригородов. Но если раньше их размещали в столице, то теперь начали предоставлять транспорт для выезда в другие регионы.

Источники в мэрии сообщают, что с 13 марта в Киеве готовятся к приему эвакуируемых из Броварского района (левый берег, к востоку от Киева). В целом число беженцев из Украины близится к отметке в 3 млн человек. Варшава и Краков заявили, что больше не могут принимать беженцев. Позже к ним присоединились Рига и Берлин.

При этом ВСУ и нацбаты до сих пор блокируют большую часть выездов в сторону белорусской и российской границ. В то же время число желающих выехать в Россию только по официальным данным Минобороны РФ составляет более 2,6 млн человек. На румынском, молдавском и венгерском направлениях также наблюдаются сложности.

2) Из позитива – сейчас неплохо налажена эвакуация детских домов, со стороны мэрии больше внимания уделяется социально незащищенным категориям населения. Магазины работают нормально, цены стабилизировались, АЗС и СТО также более-менее работают, аптеки пополняют запасы медикаментов.

Военная обстановка

На правом берегу продолжаются бои в районе Ирпеня и Макарова. Контроль над Варшавской и Житомирской трассами остается в приоритете. Также продолжается подготовка к выходу на юго-западные пригороды Киева – Бышев, Васильков, Боярку и Обухов в финале. На левом берегу наибольшая активность фиксируется под Броварами, а также в районе Гоголева и Барышевки с перспективой контроля над Харьковской трассой и выходом к Борисполю.

Внешний контур

1) «Чем дольше продолжается спецоперация России, тем сильнее санкции Запада бьют по самому ЕС, поэтому напряженность внутри него растет, и противоречия обостряются», – так немецкий журнал Spiegel описывает результаты саммита ЕС в Версале. Если кратко:

а) топливный кризис делает свое дело;

б) принимать Украину, Грузию и Молдавию в ЕС никто не собирается;

в) давление на Россию продолжится, но эффективность этого давления ставится под сомнение даже топ-чиновниками ЕС.

2) Эммануэль Макрон и Олаф Шольц вновь позвонили в Кремль и призвали Россию ко всему подряд. При этом лидеры Франции и Германии по-прежнему не в состоянии заставить Зеленского, например, согласовать маршруты гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

3) Зеленский пообщался Нафтали Беннетом, который ранее несколько раз беседовал с Владимиро Путиным. В украинских и зарубежных СМИ разгоняется зрада на тему того, что Беннет предложил Зеленскому «план капитуляции», однако доказательств этому нет.

Прогноз

В ближайшие дни наблюдаем, во-первых, за окончательным формированием гигантских котлов. Во-вторых – за колебаниями в НАТО относительно закрытия неба над Украиной. В-третьих, не исключаем обострения ситуации в районе белорусской границы, потому что команде Зеленского нечего терять, а шоу должно продолжаться.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева