Что там по Киеву? (Выпуск №3)

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13 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 03:32  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему Донбасс – не Украина

Илья Ухов
Илья Ухов, политолог
Спустя 100 лет вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал актуален в ситуации острого кризиса украинской государственности. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск №3)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Число беженцев из Украины близится к отметке в 3 млн человек. Варшава и Краков заявили, что больше не могут принимать беженцев. При этом ВСУ и нацбаты блокируют выезды в сторону российской границы, хотя число желающих выехать в Россию уже составляет 2,6 млн человек. Подробности...

Биолаборатории США – это фабрики смерти

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. Подробности...
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Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск №3)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		13 марта 2022, 01:57

    1) Спрос на эвакуацию остается высоким, но организация процесса по-прежнему хромает. За последние трое суток только поездами из города выехало 10 тыс. человек. Этого явно недостаточно. Также в Киев прибывают эвакуированные жители из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других пригородов. Но если раньше их размещали в столице, то теперь начали предоставлять транспорт для выезда в другие регионы.

    Источники в мэрии сообщают, что с 13 марта в Киеве готовятся к приему эвакуируемых из Броварского района (левый берег, к востоку от Киева). В целом число беженцев из Украины близится к отметке в 3 млн человек. Варшава и Краков заявили, что больше не могут принимать беженцев. Позже к ним присоединились Рига и Берлин.

    При этом ВСУ и нацбаты до сих пор блокируют большую часть выездов в сторону белорусской и российской границ. В то же время число желающих выехать в Россию только по официальным данным Минобороны РФ составляет более 2,6 млн человек. На румынском, молдавском и венгерском направлениях также наблюдаются сложности.

    2) Из позитива – сейчас неплохо налажена эвакуация детских домов, со стороны мэрии больше внимания уделяется социально незащищенным категориям населения. Магазины работают нормально, цены стабилизировались, АЗС и СТО также более-менее работают, аптеки пополняют запасы медикаментов.

    Военная обстановка

    На правом берегу продолжаются бои в районе Ирпеня и Макарова. Контроль над Варшавской и Житомирской трассами остается в приоритете. Также продолжается подготовка к выходу на юго-западные пригороды Киева – Бышев, Васильков, Боярку и Обухов в финале. На левом берегу наибольшая активность фиксируется под Броварами, а также в районе Гоголева и Барышевки с перспективой контроля над Харьковской трассой и выходом к Борисполю.

    Внешний контур

    1) «Чем дольше продолжается спецоперация России, тем сильнее санкции Запада бьют по самому ЕС, поэтому напряженность внутри него растет, и противоречия обостряются», – так немецкий журнал Spiegel описывает результаты саммита ЕС в Версале. Если кратко:

    а) топливный кризис делает свое дело;
    б) принимать Украину, Грузию и Молдавию в ЕС никто не собирается;
    в) давление на Россию продолжится, но эффективность этого давления ставится под сомнение даже топ-чиновниками ЕС.

    2) Эммануэль Макрон и Олаф Шольц вновь позвонили в Кремль и призвали Россию ко всему подряд. При этом лидеры Франции и Германии по-прежнему не в состоянии заставить Зеленского, например, согласовать маршруты гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

    3) Зеленский пообщался Нафтали Беннетом, который ранее несколько раз беседовал с Владимиро Путиным. В украинских и зарубежных СМИ разгоняется зрада на тему того, что Беннет предложил Зеленскому «план капитуляции», однако доказательств этому нет.

    Прогноз

    В ближайшие дни наблюдаем, во-первых, за окончательным формированием гигантских котлов. Во-вторых – за колебаниями в НАТО относительно закрытия неба над Украиной. В-третьих, не исключаем обострения ситуации в районе белорусской границы, потому что команде Зеленского нечего терять, а шоу должно продолжаться.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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