Украинский официоз восемь лет рассказывал о «войне» с Россией. Некоторые даже заявляли о «перемогах» в этой «войне».

Но в реальности «перемоги» были только над жилыми домами в Донбассе и оппозиционными политиками в Киеве. Над русским языком в школах и здравым смыслом в учебниках истории.

И как только Россия явилась даже не на войну, а всего лишь на спецоперацию по демилитаризации Украины – слова о «перемогах» резко исчезли. Одна из «самых мощных армий мира» пала, у нее нет флота, силы ПВО подавлены, пограничники не оказывают сопротивления.

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Я понимаю чувства прозападно настроенных киевлян и гостей столицы, которые сейчас стоят в пробках на проспекте Победы и на Бориспольском шоссе. Удобно ведь восемь лет заниматься бизнесом или просто ходить на работу, говорить о войне, но не видеть ее. Не чувствовать ее. Не испытывать личное горе из-за нее.

Грозить кулачком Москве и говорить «весь мир с нами», а потом удивляться словам Байдена о неготовности США воевать с Россией. Хихикать над ЛДНР, но не хихикать с сограждан, собирающих в Польше клубнику.

Благо, таких киевлян меньшинство. И граждан Украины таких тоже меньшинство.

Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет старались не замечать. Дай бог, все для всех сложится удачно и мир на Украине воцарится на долгие-долгие годы. Именно это и является главной целью Москвы.