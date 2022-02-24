Россия не начинает, а заканчивает войну

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Признание Донбасса раскололо Америку

«Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?» Chris Kleponis/Keystone Press Agency
/Global Look Press
Пакет санкций, введенных президентом США Джо Байденом в связи с решением России признать ДНР и ЛНР, оказался тяжелее того, который прогнозировали в СМИ изначально, но гораздо мягче тех ограничений, которых ждали инвесторы. Но главное, что он показал раскол политической элиты Америки по вопросу Донбасса, что еще недавно было сложно даже представить. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Россия не начинает, а заканчивает войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали. Подробности...

Агония Украины и мир в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Украинская проблема вряд ли будет решена быстро и безболезненно. Но приступая к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе. Подробности...

Что означает признание ДНР и ЛНР

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
    Алексей Нечаев

    Россия не начинает, а заканчивает войну

    Алексей Нечаев
    политолог
    		24 февраля 2022, 09:53

    Украинский официоз восемь лет рассказывал о «войне» с Россией. Некоторые даже заявляли о «перемогах» в этой «войне».

    Но в реальности «перемоги» были только над жилыми домами в Донбассе и оппозиционными политиками в Киеве. Над русским языком в школах и здравым смыслом в учебниках истории.

    И как только Россия явилась даже не на войну, а всего лишь на спецоперацию по демилитаризации Украины – слова о «перемогах» резко исчезли. Одна из «самых мощных армий мира» пала, у нее нет флота, силы ПВО подавлены, пограничники не оказывают сопротивления.  

    Я понимаю чувства прозападно настроенных киевлян и гостей столицы, которые сейчас стоят в пробках на проспекте Победы и на Бориспольском шоссе. Удобно ведь восемь лет заниматься бизнесом или просто ходить на работу, говорить о войне, но не видеть ее. Не чувствовать ее. Не испытывать личное горе из-за нее.

    Грозить кулачком Москве и говорить «весь мир с нами», а потом удивляться словам Байдена о неготовности США воевать с Россией. Хихикать над ЛДНР, но не хихикать с сограждан, собирающих в Польше клубнику.

    Благо, таких киевлян меньшинство. И граждан Украины таких тоже меньшинство.

    Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет старались не замечать. Дай бог, все для всех сложится удачно и мир на Украине воцарится на долгие-долгие годы. Именно это и является главной целью Москвы.
     
     
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