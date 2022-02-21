Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

Истерия, раздуваемая американским начальством – очень удобная вещь. Она просто универсальный инструмент – ей можно угробить украинскую экономику, распугав инвесторов и местных бизнесменов, и одновременно обгадить всем настроение на Олимпиаде. Ведь все эти публикации типа «Путин начнет вторжение во время Олимпиады», «Товарищ Си попросил Путина не вторгаться во время Олимпиады», «Путин обязательно вторгнется после Олимпиады» – они ведь не только на обычную публику работают, хотя даже самые простые люди поняли, что если каждый день назначают войнушку, то с тем, кто назначает, что-то не то.

Это было еще и колоссальное давление и на всех спортсменов, особенно русских. То есть ты вот работаешь-работаешь, тренируешься, выступаешь как можно лучше, а обстановка такая, что на тебя должны смотреть, как на посланца кровавого агрессора. Думается, это тоже было в планах американских СМИ, да и британских, впрочем, тоже.

Но, как говорил мой папа, который в юности был чемпионом по боксу в легком весе в городе Сталино (ныне Донецк), «выигрывать надо нокаутом». Потому что если не нокаут – то всегда есть возможность пересчитать тебе очки. А нокаут – это чистая победа, против которой никто не посмеет даже вякнуть.

Так вот, похоже, что под гигантским давлением, среди жульничества и несправедливости, русские спортсмены эту Олимпиаду выиграли нокаутом. В частности, впервые за 42 года русские завоевали золото в мужской лыжной эстафете, наши прыгуны с трамплина впервые с 1968 года получили серебро, а Настя Смирнова взяла бронзу в могуле (дисциплина в горных лыжах) – там, где ранее тотально доминировали австрийцы, швейцарцы и американцы. Ну, а про девочек из фигурного катания даже говорить нечего – Камила Валиева – мировая суперзвезда, а Александра Трусова – прыгнула пять четвертных, доказав, что у нас есть не просто звезды, а есть школа.

И, конечно, тут же нашлись функционеры, которым все эти ребята встали, как кость в горле – мы все были свидетелями того, что творили с 15-летней Камилой. Это старая западная традиция – не можешь выиграть честно, постарайся уничтожить противника любыми другими способами и почаще при это ссылайся на «законы». Если нет законов, то говори про «репутацию». Этот тотальное лицемерие Запада – к нему надо просто привыкнуть и выигрывать нокаутом. Но даже если ты побеждаешь на 200 процентов, сегодняшние нравы в спорте высоких достижений таковы, что тебя могут уничтожить просто так – потому, что могут.

Ведь никого не волнует, что в сборной Норвегии по биатлону все, как на подбор – астматики и им срочно нужны лекарства, которые запрещены другим спортсменам. Или коронный пример американских спортсменок, которые все страдают синдромом гиперактивности и нуждаются в таких медикаментах, за часть которых и обычного человека можно «принять» на границе. В то время как половина врачей в мире это диагноз не признает в принципе – как сугубо жульнический и «социальный».

И тут на арену выходят наши лыжные марафонцы – просто красавчики. Потому что в последний момент под разговоры о погоде, то да се, тупо изменили правила проведения марафона – ну, чтобы знаменитым астматикам из Норвегии легче дышалось. И они всё равно выиграли – золото и серебро. Это и есть победа нокаутом. А спортсмен, которого упорно двигали в фавориты – Клэбо – просто слился. Ушел с дистанции. Упс. А как дышал!

Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств. Другое дело, что теперь надо смотреть – а нужно ли русским вообще в такой обстановке и в таких условиях принимать участие в Олимпийских играх. Может, пусть там астматики борются с гиперактивными и прочими альтернативными слоями населения? Только уже без нас.

Или может быть, наоборот – выступать еще сильнее? В этот раз по количеству медалей наши – вторые в мире. Хотя, пожалуй, если на следующей Олимпиаде русским опять запретят флаг, форму и гимн, то народ этого уже просто не поймет. И вопросы будут не к МОКу, а к местным олимпийским функционерам. Посмотрим, кстати, как выступят наши паралимпийцы – Паралимпиада стартует в Пекине 4 марта. Думаю, тоже блестяще. Потому что русские не сдаются ни при каких обстоятельствах.