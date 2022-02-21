Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

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21 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украина превратилась в главную содержанку Европы

Стоявшие на майдане люди явно рассчитывали на какое-то другое будущее своей страны REUTERS/Valentyn Ogirenko
Европейский союз, похоже, начал осознавать, в какую финансовую пропасть его затягивает Украина. «Дайте деньги» – прямо требует от Брюсселя Зеленский, однако чиновники ЕС считают, что уже дали Киеву «очень много». Во сколько обходится Европе содержание Украины и сколько на эти же цели в свое время потратила Россия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств. Подробности...

Будущее Сирии можно выстроить по российской матрице безопасности

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев, эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института востоковедения РАН
Россия может задействовать не только военные и дипломатические возможности, но и стимулирование экономической реинтеграции и восстановления Сирии для политического урегулирования сирийского конфликта. Подробности...

Чужое горе Донбасса

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нюта уже отличает гром от обстрелов, прячется под папу, вжимаясь в него, когда начинают стрелять. Раньше удавалось обманывать ее, говоря, что это «дождик кап-кап, гром пук-пук», сейчас двухлетнюю девочку уже не обманешь. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 12 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		21 февраля 2022, 17:10

    Истерия, раздуваемая американским начальством – очень удобная вещь. Она просто универсальный инструмент – ей можно угробить украинскую экономику, распугав инвесторов и местных бизнесменов, и одновременно обгадить всем настроение на Олимпиаде. Ведь все эти публикации типа «Путин начнет вторжение во время Олимпиады», «Товарищ Си попросил Путина не вторгаться во время Олимпиады», «Путин обязательно вторгнется после Олимпиады» – они ведь не только на обычную публику работают, хотя даже самые простые люди поняли, что если каждый день назначают войнушку, то с тем, кто назначает, что-то не то.

    Это было еще и колоссальное давление и на всех спортсменов, особенно русских. То есть ты вот работаешь-работаешь, тренируешься, выступаешь как можно лучше, а обстановка такая, что на тебя должны смотреть, как на посланца кровавого агрессора. Думается, это тоже было в планах американских СМИ, да и британских, впрочем, тоже.

    Но, как говорил мой папа, который в юности был чемпионом по боксу в легком весе в городе Сталино (ныне Донецк), «выигрывать надо нокаутом».  Потому что если не нокаут – то всегда есть возможность пересчитать тебе очки. А нокаут – это чистая победа, против которой никто не посмеет даже вякнуть.

    Так вот, похоже, что под гигантским давлением, среди жульничества и несправедливости, русские спортсмены эту Олимпиаду выиграли нокаутом. В частности, впервые за 42 года русские завоевали золото в мужской лыжной эстафете, наши прыгуны с трамплина впервые с 1968 года получили серебро, а Настя Смирнова взяла бронзу в могуле (дисциплина в горных лыжах) – там, где ранее тотально доминировали австрийцы, швейцарцы и американцы. Ну, а про девочек из фигурного катания даже говорить нечего – Камила Валиева – мировая суперзвезда, а Александра Трусова – прыгнула пять четвертных, доказав, что у нас есть не просто звезды, а есть школа.

    И, конечно, тут же нашлись функционеры, которым все эти ребята встали, как кость в горле – мы все были свидетелями того, что творили с 15-летней Камилой. Это старая западная традиция – не можешь выиграть честно, постарайся уничтожить противника любыми другими способами и почаще при это ссылайся на «законы». Если нет законов, то говори про «репутацию».  Этот тотальное лицемерие Запада – к нему надо просто привыкнуть и выигрывать нокаутом. Но даже если ты побеждаешь на 200 процентов, сегодняшние нравы в спорте высоких достижений таковы, что тебя могут уничтожить просто так – потому, что могут. 

    Ведь никого не волнует, что в сборной Норвегии по биатлону все, как на подбор – астматики и им срочно нужны лекарства, которые запрещены другим спортсменам. Или коронный пример американских спортсменок, которые все страдают синдромом гиперактивности и нуждаются в таких медикаментах, за часть которых и обычного человека можно «принять» на границе. В то время как половина врачей в мире это диагноз не признает в принципе – как сугубо жульнический и «социальный».

    И тут на арену выходят наши лыжные марафонцы – просто красавчики.  Потому что в последний момент под разговоры о погоде, то да се, тупо изменили правила проведения марафона – ну, чтобы знаменитым астматикам из Норвегии легче дышалось. И они всё равно выиграли – золото и серебро.  Это и есть победа нокаутом. А спортсмен, которого упорно двигали в фавориты – Клэбо – просто слился. Ушел с дистанции. Упс. А как дышал!

    Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств. Другое дело, что теперь надо смотреть – а нужно ли русским вообще в такой обстановке и в таких условиях принимать участие в Олимпийских играх. Может, пусть там астматики борются с гиперактивными и прочими альтернативными слоями населения? Только уже без нас.

    Или может быть, наоборот – выступать еще сильнее? В этот раз по количеству медалей наши – вторые в мире. Хотя, пожалуй, если на следующей Олимпиаде русским опять запретят флаг, форму и гимн, то народ этого уже просто не поймет. И вопросы будут не к МОКу, а к местным олимпийским функционерам. Посмотрим, кстати, как выступят наши паралимпийцы – Паралимпиада стартует в Пекине 4 марта. Думаю, тоже блестяще. Потому что русские не сдаются ни при каких обстоятельствах.

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